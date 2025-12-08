ETV Bharat / state

രാവിലെ ചായ കുടിക്കാനായി വീട്ടിൽ നിന്നും ജംഗ്‌ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴായിരുന്നു കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം.

File Photo of Subran (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 8, 2025 at 1:56 PM IST

തൃശൂർ: കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ വയോധികന് മരണം. വെള്ളിക്കുളങ്ങര ചായപ്പൻകുഴി സ്വദേശി സുബ്രനാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. രാവിലെ ചായ കുടിക്കാനായി വീട്ടിൽ നിന്നും ജംഗ്‌ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴായിരുന്നു കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം.

"രാവിലെ ഒരു ആറുമണി സമയത്ത് റബർ വെട്ടാൻ പോകുന്ന ചേട്ടനാണ് എന്നെ വിളിച്ച് ആന ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഫോറസ്‌റ്റ് ഓഫിസിലേക്ക് വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഞങ്ങളടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സ്‌ത്രീയാണ് റോഡരികിൽ ആനയുടെ ചിവിടേറ്റ് ഒരാൾ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഉടൻ തന്നെ ഫോറസ്‌റ്റിൻ്റെ ജീപ്പിൽ ചേട്ടനെ ചാലക്കുടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയായിരുന്നു", നാട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു.

ഫോറസ്‌റ്റ് ഓഫിസിലെ പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലായി ചായപ്പൻകുഴി-വെട്ടികുഴി ഭാഗത്ത് നിരന്തരം ആനയുടെ ശല്യമാണ്. ഫോറസ്‌റ്റ് ഓഫിസിൽ നിന്നും നൂറ് മീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആറു മാസം മുൻപ് ചായപ്പൻകുഴി ഭാഗത്ത് ഫോറസ്‌റ്റ് ഓഫിസിൻ്റെ മതിലിനോടുള്ള അഞ്ഞുറോളം വാഴകൾ ആന നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് സമരം നടത്തിയതാണെന്നും പ്രദേശവാസി പറഞ്ഞു.

അതിനുശേഷം ചിലപ്പോഴോക്കെ അവിടെ പെട്രോളിങ് നടത്തും. സമരം കഴിഞ്ഞത്തിൽ പിന്നെ ഫോറസ്‌റ്റുകാരുട ശ്രദ്ധ അവിടെയുണ്ടായിട്ടല്ല. ഇതുപോലെ വെട്ടികുഴി ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഗേറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ ആനയുണ്ടായിരുന്നു. അയാള്‍ ഓടിയത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും പ്രദേശവാസി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി ജനവാസ മേഖലയിൽ ആന ഇറങ്ങുകയും കൃഷി നശിപ്പിക്കുകും ഒരാളുടെ മരണത്തിന് വരെ കാരണമാകുകയും ചെയ്‌തിട്ടും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു നടപടിയും ഫോറസ്‌റ്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാരൻ പറയുന്നു.

വളരെ ദുഖഃകരമായ ഒരു കാര്യമാണിത്. ലൈഫ്‌ മിഷനിലൂടെ അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ വീടാണ് സുബ്രൻ ചേട്ടൻ്റേത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു കാൻസർ രോഗിയാണ്. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് സുബ്രൻ ചേട്ടൻ്റേത്. മൃതദേഹം വന്നിട്ട് ഫോറസ്‌റ്റ് റെയ്‌ഞ്ചർ ഓഫിസറെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. വളരെ മോശപ്പെട്ട സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്നതെന്നും പ്രദേശവാസി പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ

ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് വയോധികൻ മരിച്ച സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ചായപ്പൻ ഫോറസ്‌റ്റ് സ്‌റ്റേഷനിൽ നാട്ടുകാര്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു. ഫോറസ്‌റ്റ് ഓഫിസിൻ്റെ ജനൽ ചില്ലുകളും ജീപ്പിൻ്റെ ഗ്‌ളാസുകളും നാട്ടുകാർ അടിച്ചു തകർത്തു. ഫോറസ്‌റ്റ് ഓഫിസിൻ്റെ അകത്തും നിരവധി നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

"കുറെ കാലങ്ങളായി ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് വന്യജീവിശല്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. ഇതിനു മുൻപ് പ്രദേശത്ത് കാട്ടാനയിറങ്ങി കൃഷി നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ കളക്‌ടറും ഫോറസ്‌റ്റ് ഓഫിസർമാരും വാക്ക് തന്നതാണ് ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഒന്ന് ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന്.

ഇന്ന് കാലത്ത് ചായകുടിക്കാൻ വന്നയാളെ ഈ ഫോറസ്‌റ്റ് ഓഫിസിൻ്റെ പരിസരത്ത് വച്ചാണ് കാട്ടാന ചവിട്ടി കൊന്നത്. ഇതിനെതിരെ ഒരു സംവിധാനം ഉയർത്തുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം. വന്യമൃഗങ്ങൾ കാട്ടിലാണ് വളരേണ്ടത്", പ്രതിഷേധകരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു.

റേഞ്ച് സ്ഥാപിച്ച് വന്യജീവകൾ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങാതെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. വാക്കുപാലിച്ച ഫോറസ്‌റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവർക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട പ്രവർത്തനളുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിനെതിരെയാണ് ഈ നാടിൻ്റെ പ്രതിഷേധമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

