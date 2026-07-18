ശാസ്ത്ര മ്യൂസിയം പൈതൃക മന്ദിരം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ ഏറ്റെടുത്തു; ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് പ്രതിഷേധം ശക്തം
പി.എം.ജി ജംഗ്ഷനിലെ ഈ കാമ്പസിലുള്ള കെട്ടിടം കൗൺസിലിന് കൈമാറിക്കൊണ്ടുള്ള ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജൂലൈ 16നാണ് ഔദ്യോഗികമായി കെട്ടിടം കൈവശപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ അനധികൃത പ്രവേശനം വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസും അധികൃതർ ഇവിടെ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്
Published : July 18, 2026 at 8:32 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയം-പ്ലാനറ്റേറിയം കാമ്പസിനുള്ളിലെ ചരിത്രപ്രധാനമായ പൈതൃക മന്ദിരം കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ (കെ.എസ്.എച്ച്.ഇ.സി) ഏറ്റെടുത്ത നടപടിക്കെതിരെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും അധ്യാപകരും ശാസ്ത്രാന്വേഷകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു.
പി.എം.ജി ജംഗ്ഷനിലെ ഈ കാമ്പസിലുള്ള കെട്ടിടം കൗൺസിലിന് കൈമാറിക്കൊണ്ടുള്ള ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജൂലൈ 16നാണ് ഔദ്യോഗികമായി കെട്ടിടം കൈവശപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ അനധികൃത പ്രവേശനം വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസും അധികൃതർ ഇവിടെ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊരു വെറും കെട്ടിട കൈമാറ്റമല്ലെന്നും തലമുറകളായി സാധാരണക്കാരിലും കുട്ടികളിലും ശാസ്ത്രാവബോധവും യുക്തിചിന്തയും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പൊതു ഇടമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും ശാസ്ത്ര സമൂഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ പൈതൃക മന്ദിരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മ്യൂസിയം രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പങ്കെടുത്ത പ്രതിമാസ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്ര പ്രദർശനങ്ങൾക്കും ആകാശ നിരീക്ഷണ ക്യാമ്പുകൾക്കുമാണ് വേദിയായിരുന്നത്. വൻ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ നിലവിൽ ഈ കെട്ടിടം ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരവെയാണ് ഇത്തരമൊരു മാറ്റം.
ഒരു ഭരണനിർവഹണ ഓഫീസിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാമെന്നിരിക്കെ, ശാസ്ത്ര പ്രചാരണത്തിനായുള്ള പ്രത്യേക പൊതു ഇടം ഇതിനായി മാറ്റിവെക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് വിമർശകരുടെ പക്ഷം. വിളപ്പിൽശാലയിലെ കെ.ടി.യു സൗകര്യങ്ങളോ കാര്യവട്ടത്തെ കേരള സർവകലാശാല കാമ്പസോ പോലുള്ള നിരവധി ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്യമായിരിക്കെ പ്ലാനറ്റേറിയം കാമ്പസിനെ തന്നെ ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ പലരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.
പ്രൊഫ. അച്യുത്ശങ്കർ എസ്. നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൗൺസിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് നിലകളുള്ള പുതിയ ഭരണവിഭാഗം മന്ദിരമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ ഈ നീക്കം താൽക്കാലിക ക്രമീകരണം മാത്രമാണെന്നും പ്ലാനറ്റേറിയമോ മ്യൂസിയമോ സ്ഥിരമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കെ.എസ്.എച്ച്.ഇ.സി വൈസ് ചെയർമാൻ പ്രൊഫ. അച്യുത്ശങ്കർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി. സമൂഹത്തിൽ ശാസ്ത്രാവബോധം വളർത്തുന്നതിനോട് കൗൺസിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ആശങ്കകൾ അസ്ഥാനത്താണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭരണഘടനയുടെ 51 എ(എച്ച്) വകുപ്പ് അനുശാസിക്കുന്ന ശാസ്ത്രാവബോധവും യുക്തിചിന്തയും വളർത്തുക എന്ന മൗലിക കടമ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്ര സംഘടനകൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രാവബോധം എന്നത് വെറും പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ലെന്നും കുട്ടികൾക്ക് ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കാനും ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംവദിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അടുത്തിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 'മൻ കി ബാത്ത്' പ്രോഗ്രാമിൽ പോലും ഇവിടുത്തെ അസ്ട്രോണമി പരിപാടി ദേശീയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ അടിയന്തരമായി പിന്മാറണമെന്നും ഇടം പൂർണ്ണമായി ശാസ്ത്ര പ്രചാരണത്തിന് മാത്രമായി നീക്കിവെക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ബ്രേക്ക്ത്രൂ സയൻസ് സൊസൈറ്റി തിരുവനന്തപുരം ചാപ്റ്റർ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം. ജോണിനും നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.പ്രതികരിക്കാൻ വൈകിയാൽ കുട്ടികളുടെ പൊതു ശാസ്ത്ര ഇടങ്ങൾ എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ആസ്ട്രോ കേരള സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി വി.എസ്. ശ്യാം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ശാസ്ത്ര പ്രചാരണത്തിനായി നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ശാസ്ത്ര പ്രേമികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ശക്തമായ ആവശ്യം.