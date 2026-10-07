വന്ദേമാതരം സെമിനാറിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നിൽ അജണ്ടയെന്ന് ഗവർണർ; മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി പ്രതിഷേധിച്ച് വിദ്യാര്ഥികള്
കാസർകോട് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഗവർണർ; സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ പ്രത്യേക അജണ്ടകളുണ്ടെന്ന് ആരോപണം.അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഗവര്ണര്
Published : October 7, 2026 at 2:49 PM IST
കാസർകോട്: കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ സെമിനാറിനെതിരെ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ. കാസർകോട് പെരിയയിലെ ക്യാമ്പസിൽ നടന്ന സെമിനാറിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ സമരത്തെ കഠിനമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചത്. ഇവിടെയുണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സ്വയമേവ ഉണ്ടായ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ലെന്നും, ഇതിന് പിന്നിൽ ചില പ്രത്യേക അജണ്ടകളും ആസൂത്രിതമായ നീക്കങ്ങളുമുണ്ടെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ രാജ്യത്തിന് തന്നെ അപമാനകരമാണെന്നും ഇതിനുപിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്തി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഗവർണറുടെ വിമർശനവും സെമിനാറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും
വന്ദേമാതരത്തെ എന്തിനാണ് ചിലർ എതിർക്കുന്നതെന്ന് തനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ലെന്നും, കൊളോണിയൽ നിയമങ്ങളെയും അടിച്ചമർത്തലുകളെയും ചെറുത്തുതോൽക്കുന്നതിൽ വന്ദേമാതരം വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്നും ഗവർണർ ഓർമിപ്പിച്ചു. വിവാദങ്ങൾക്കും സംഘർഷങ്ങൾക്കുമിടയിലും സർവകലാശാലയിൽ വന്ദേമാതരം പൂർണമായി ആലപിച്ചു. കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സാഹിത്യ അക്കാദമി, അഖില ഭാരതീയ സാഹിത്യ പരിഷത്ത്, കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ ദേശീയ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രജ്ഞാ പ്രവാഹ് ദേശീയ കൺവീനർ ജെ നന്ദകുമാർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് എസ്എഫ്ഐ, എംഎസ്എഫ്, കെഎസ്യു, എഐഎസ്എഫ് തുടങ്ങിയ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ കനത്ത പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
"ഇന്നലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ചില അജണ്ടകളുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിഷേധമല്ല ഇത്. വന്ദേമാതരത്തിനെതിരായ നീക്കമാണിത്. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശക്തികളെ കണ്ടെത്തണം, കർശനമായ നടപടി എടുക്കണം," ഗവർണർ പറഞ്ഞു.
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മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി വിദ്യാര്ഥി സംഘം
സെമിനാറിലെ ഗവർണറുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വിദ്യാര്ഥികള്. ഗവര്ണറുടെ പ്രസംഗത്തിനു പിന്നാലേ പ്രധാന സംഘാടകനും പ്രോക്ടറുമായ ശ്രീകുമാര് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി വിദ്യാര്ഥികളെത്തിയത്. ഷൂ ഉയര്ത്തി കാട്ടിഗോ ബാക്ക് മുദ്രാവാക്യങ്ങളോടെ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി ഹാളിൽ എത്തിയ വിദ്യാര്ഥികള് സെമിനാർ പ്രസൻ്റേഷൻ തടഞ്ഞു. ഏറെനേരം വാക്കേറ്റവും മുദ്രാക്യം വിളിയും ഉയർന്നു.
കാമ്പസിലെ സംഘർഷവും വിദ്യാർഥികളുടെ നിലപാടും
ആർഎസ്എസ് അനുകൂല ആശയമുള്ളവരെ സെമിനാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സർവകലാശാലയുടെ നിഷ്പക്ഷതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭം. സെമിനാർ നടക്കുന്ന വേദിക്ക് പുറത്ത് പൊലീസും വിദ്യാർഥികളും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും ഏറ്റുമുട്ടലുമുണ്ടായി. വന്ദേമാതരം പാടുന്നതിനോട് എതിർപ്പില്ലെന്നും എന്നാൽ കാവിവത്കരണ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായി പുറത്തുനിന്നുള്ള സംഘടനകളെയും പ്രഭാഷകരെയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നുമാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ നിലപാട്. സർവകലാശാല കർശനമായ സർക്കുലറുകൾ ഇറക്കി വിദ്യാര്ത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ നേരിടാന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും ക്യാമ്പസിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്. സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സാഹിത്യ അക്കാദമി മലയാളം അഡ്വൈസറി ബോർഡ് കൺവീനർ കെ പി രാമനുണ്ണി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു.
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