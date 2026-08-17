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വയനാട്ടില്‍ വായ്‌പാ തട്ടിപ്പ്; ശ്രീറാം ഫിനാൻസിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം

എടുത്ത ലോണുകൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചടച്ചവർക്കും ജാമ്യം നിന്നവർക്കും വരെ ലക്ഷങ്ങളുടെ ബാധ്യത വന്നിട്ടുണ്ട്.

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Sreeram Finance (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 8:46 PM IST

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വയനാട്: ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് ലോൺ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വയനാട്ടിൽ പ്രതിഷേധം ഇരമ്പുന്നു. ലോൺ കൃത്യമായി തിരിച്ചടച്ചവർക്കും വായ്‌പയ്ക്ക് ജാമ്യം നിന്നവർക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബാധ്യത വന്നതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം. സാങ്കേതിക തകരാറെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അധികൃതർക്കെതിരെ പൊലീസ് അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.

ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് ശാഖകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന കോടികളുടെ ലോൺ തട്ടിപ്പിൻ്റെ വ്യാപ്‌തി വയനാട് ജില്ലയിലെ പല ബ്രാഞ്ചുകളിലും പടരുകയാണ്. എടുത്ത ലോണും അതിൻ്റെ തിരിച്ചടവുകളും കഴിഞ്ഞ് ബാധ്യത തീർത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പുതിയ കടബാധ്യത വന്നതറിഞ്ഞ് ഞെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എടുത്ത ലോണിന് പുറമെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലോണുകൾ സ്വന്തം പേരിൽ എടുത്തതായി കാണിച്ചാണ് കൽപ്പറ്റ ശാഖയിലും തട്ടിപ്പ് അരങ്ങേറിയിരിക്കുന്നത്.

ശ്രീറാം ഫിനാൻസിനെതിരെ പ്രതിഷേധം. (ETV Bharat)

കൽപ്പറ്റ നഗരസഭ കൗൺസിലറായ മെയ്‌തീൻ ബാപ്പു, മകളുടെ പേരിൽ മൂന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയാണ് ശ്രീറാം ഫിനാൻസിൽ നിന്നും ലോണെടുത്തത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ ബാധ്യതയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓഫിസിൽ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നമാണെന്നും മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം പരിഹരിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് ലെറ്റർ പാഡിൽ എഴുതി തരികയാണ് ചെയ്‌തതെന്നും മൊയ്‌തീൻ ബാപ്പു പറഞ്ഞു.

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എൻ്റെ മകളുടെ പേരിൽ മൂന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയാണ് ലോൺ എടുത്തത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് ഒൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ കണക്കുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇതിനെപറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോണിന് ജാമ്യം നിന്നവർക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോണുണ്ട്. രണ്ട് ലക്ഷം ലോണ്‍ എടുത്ത് പത്ത് ലക്ഷമായി അടക്കണമെന്ന് പറയുന്നവരും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ നടപടിയെടുത്ത് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകണമെന്ന് കൗൺസിലർ മൊയ്‌തീൻ ബാപ്പു പറഞ്ഞു.

മെയ്‌തീൻ ബാപ്പുവിനെപ്പോലെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് സമാനമായ അനുഭവവുമായി കൽപ്പറ്റയിലെ ഓഫിസിലേക്ക് എത്തുന്നത്. എടുത്ത ലോണുകൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചടച്ചവർക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് ജാമ്യം നിന്നവർക്കും വരെ ലക്ഷങ്ങളുടെ ബാധ്യത വന്നിട്ടുണ്ട്. പോരാത്തതിന് ശ്രീറാം ഫിനാൻസിൽ അക്കൗണ്ടോ ഇടപാടുകളോ ഇല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരുടെ പേരിൽ വരെ ലക്ഷങ്ങളുടെ വ്യാജ വായ്‌പകൾ അനുവദിച്ചതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.

ഞാൻ എൻ്റെ സിബിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പേരിൽ കോമേഷ്യൽ വെഹിക്കിളിന് 2026 മെയ് മാസത്തിൽ ആക്‌റ്റീവായ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട്. ഇതിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അധികൃതർ പറഞ്ഞു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാമെന്ന്. ഇതുവരെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത നീസാം പറഞ്ഞു.

സംഭവം വിവാദമായതോടെ വെറുമൊരു സാങ്കേതിക തകരാർ മാത്രമാണിതെന്ന വിശദീകരണവുമായി കമ്പനി അധികൃതർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിക്കാർക്ക് കമ്പനിയുടെ ലെറ്റർ പാഡിൽ പരിഹരിക്കുമെന്ന് എഴുതി നൽകി തലയൂരാനാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ശ്രമം. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോറിനെയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെയും തകർത്ത ഈ വൻ വായ്‌പാ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മാഫിയകളെയും കണ്ടെത്തി ശക്തമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇരയായ സാധാരണക്കാർ.

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