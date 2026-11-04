'സംസ്ഥാനത്ത് പൊലീസ് അഴിഞ്ഞാട്ടം, നിര്ധനര്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം': വിഎൻ വാസവൻ
പൂഞ്ഞാറിൽ ക്രൂരമർദനത്തിനിരയായ ആദിവാസി യുവാവിന് ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടൂവെന്ന് വിഎൻ വാസവൻ.
Published : November 4, 2026 at 8:52 PM IST
കോട്ടയം: സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത് പൊലീസ് അഴിഞ്ഞാട്ടമാണെന്നും അക്രമികളെ പിടിക്കാതെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മേൽ മർദനം അഴിച്ചുവിടുകയാണെന്നും മുന്മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ. പൂഞ്ഞാറിൽ ആദിവാസി യുവാവിനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച ശേഷം ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പൂഞ്ഞാറിൽ ആദിവാസി യുവാവിൻ്റെ കസ്റ്റഡി മർദനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടത്തിയ കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ചിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വിഎൻ വാസവൻ.
നിരപരാധിയായ ആദിവാസി യുവാവിനെ മോഷണക്കുറ്റം ചുമത്തി പൊലീസ് മർദിച്ചെന്നാരോപിച്ചാണ് ആദിവാസി ക്ഷേമ സമിതി പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചത്. 'അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരമായ സംഭവമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. പൊലീസിൻ്റെ ക്രൂരമർദനത്തിൽ സ്വയം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മർദനത്തിനിരയായ യുവാവ്. തലയ്ക്കും നട്ടെല്ലിനുമുൾപ്പെടെയാണ് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത്. ഈ അനീതിയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ പൊതുസമൂഹം മുന്നോട്ടുവരണം' വിഎൻ വാസവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ആദിവാസി വിഭാഗക്കാരനായതിനാൽ ആരും ചോദിക്കില്ലെന്ന മനോഭാവമാണ് പൊലീസിനുള്ളത്. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നിരപരാധികളെ മർദിച്ചവശരാക്കുന്നത് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും വിഎൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു. ആദിവാസി ക്ഷേമ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധം മുൻമന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിരവധി പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ പൊലീസ് യുവാവിനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആദിവാസി ക്ഷേമ സമിതിയിലെ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ജോസഫ് ഡേവിഡ്, എൻ തമ്പി, കെആർ അജയ്, അഡ്വ. ഷീജ അനിൽ തുടങ്ങിയവരും സമരത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു.
പൊലീസിൻ്റെ ക്രൂരത
പൂഞ്ഞാർ പെരിങ്ങുളം പൂവത്തിങ്കൽ വീട്ടിൽ അഭിലാഷിനെയാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ക്രൂരമായി മർദിച്ചത്. ഒരു മാസം മുൻപ് മലയോര മേഖലയിൽ കനത്ത മഴയും ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ പൊട്ടിവീണ് കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിരുന്നു. ലൈൻ കമ്പി നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കാണിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബി ഈരാറ്റുപേട്ട പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു.
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കെ.എസ്.ഇ.ബിയിലെ കരാറുകാരൻ്റെ തൊഴിലാളിയാണ് അഭിലാഷ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വൈദ്യുത കമ്പി മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് അഞ്ചംഗ പൊലീസ് സംഘം അഭിലാഷിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മർദിച്ചത്. അഭിലാഷിൻ്റെ ശരീരമാസകലം മർദനമേറ്റ് ചതഞ്ഞ നിലയിലാണ്.
വീട്ടുകാർ പരാതിയുമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അഭിലാഷിനെ വിട്ടയക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറായത്. സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ പാലാ ഗവ. ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാല് പിന്നീട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
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