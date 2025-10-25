ETV Bharat / state

പി എം ശ്രീ വിവാദം: വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം

സെക്രട്ടേറിയേറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് ഗേറ്റിൽനിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസായ അനക്സ് രണ്ടിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് ജിഎസ്‌ടി ഓഫീസിന് സമീപത്ത് പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് തീർത്ത് തടഞ്ഞിരുന്നു

PROTEST AGAINST PM SHRI SCHEME
സിപിഐ യുടെ യുവജന - വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 25, 2025 at 7:19 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ വിവാദത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് സിപിഐ യുടെ യുവജന - വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. സെക്രട്ടേറിയേറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് ഗേറ്റിൽനിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസായ അനക്സ് രണ്ടിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് ജിഎസ്‌ടി ഓഫീസിന് സമീപത്ത് പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് തീർത്ത് തടഞ്ഞിരുന്നു. പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല.

പിന്നാലെ പൊലീസിന് നേരെ കമ്പുകൾ വലിച്ചെറിയാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചെങ്കിലും പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. രണ്ടു നിര ബാരിക്കേഡുകൾ തീർത്തായിരുന്നു പൊലീസ് മാർച്ച് തടഞ്ഞത്. പ്രവർത്തകരും പൊലീസുമായി വാക്കേറ്റവുമുണ്ടായി. മൂന്നാം തവണയും ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചതോടെ പ്രവർത്തകർ രോഷാകുലരായെങ്കിലും നേതാക്കളെത്തി സമാധാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ മുദ്രാവാക്യം വിളിയുമായി റോഡ് ഉപരോധം തുടർന്ന ശേഷം പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോകുകയായിരുന്നു.

സിപിഐ യുടെ യുവജന - വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് (ETV Bharat)
നിലപാട് മയപ്പെടുത്താതെ സിപിഐ, നേതൃ യോഗം നിർണായകമാവും പി എം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ്‌ വിശ്വത്തെ എം എൻ സ്മാരകത്തിലെത്തി അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സിപിഐ വഴങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല. വിഷയം പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞെങ്കിലും സ്വകാര്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നമല്ലെന്നായിരുന്നു ബിനോയ്‌ വിശ്വത്തിനൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ കണ്ട മന്ത്രി ജി ആർ അനിലിൻ്റെ പ്രതികരണം. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഒപ്പു വെച്ചതായുള്ള വാര്‍ത്ത ആശങ്കയുളവാക്കുന്നതാണെന്നും ഇടത് മുന്നണിയുടെ നയങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനം ഒരു കാരണ വശാലും അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും എഐവൈഎഫ് സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടിവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനെതിരെ പരസ്യ പ്രക്ഷോഭവുമായി സി പി ഐ യുടെ വിദ്യാർഥി- യുവജന മുന്നണികൾ രംഗത്ത് വന്നത്.രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഫെഡറല്‍ തത്വങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിൻ്റെ കീഴിലാക്കുകയും അതുവഴി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പും, പാഠഭാഗങ്ങള്‍ നിര്‍ണയിക്കാനുമുള്ള അധികാരവും ആര്‍എസ്എസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെൻ്റില്‍ നിക്ഷിപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പി എം ശ്രീ പദ്ധതിക്കെതിരായ നിലപാട് മയപെടുത്താന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ക്ക് എഐവൈഎഫ് ന്നേതൃത്വം നല്‍കുമെന്നും സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് എന്‍ അരുണ്‍, സെക്രട്ടറി ടി ടി ജിസ്മോന്‍ എന്നിവര്‍ അറിയിച്ചു.

