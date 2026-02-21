നവകിരണം പദ്ധതിഭൂമി നൽകിയവർക്ക് ഫണ്ടില്ല; വനം വകുപ്പ് ഓഫിസിന് മുന്നിൽ ജനകീയ പ്രതിഷേധം
നിലമ്പൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തുനിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ചിൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്. അടിയന്തരമായി ഭൂമിയുടെ പണം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം
Published : February 21, 2026 at 8:55 PM IST
മലപ്പുറം: നവകിരണം പദ്ധതിഭൂമി നൽകിയവർക്ക് അഞ്ചുവർഷമായി പണമില്ല. നിലമ്പൂർ വനം നോർത്ത് ഡിവിഷൻ ഓഫിസിലേക്ക് ജനങ്ങൾ നടത്തിയ മാർച്ചും ധർണയും തടഞ്ഞ് പൊലീസ്. നവകിരണം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വനംവകുപ്പിന് ഭൂമി നൽകിയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു വർഷമായിട്ടും പണം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമായത്.
രാവിലെ 11 മണിയോടെ നിലമ്പൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തുനിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ചിൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്. എന്നാൽ മാർച്ച് വനം വകുപ്പ് ഓഫിസിന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ പൊലീസ് തടയുകയായിരുന്നു. ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ പൊക്കോട് പെരുമുണ്ട തണ്ണിപൊയിൽ ചെരിയംകുത്ത് മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള 64 കുടുംബങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ
രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആന, പന്നി തുടങ്ങിയവയുടെ ശല്യം കാരണം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ഏറെ ദുരിതത്തിലാണ്. ഈ ദുരിതങ്ങളും എടുത്ത് കാട്ടിയാണ് പ്രതിഷേധം നടന്നത്. "എൻ്റെ വീട് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നടുക്കാണ്. ഞങ്ങൾ ഫണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭൂമി 2021 ൽ എഴുതിക്കൊടുത്തതാണ്. എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്രയും നാള് ഫണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആനയുടെയും മറ്റ് വന്യ ജീവികളുടെയും ശല്യം കാരണം പുറത്തേയ്ക്കിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്", എന്ന് പൂക്കോട് നിവാസിയായ സൽമ പറയുന്നു.
അതുപോലെ ഫണ്ടിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫണ്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെ അവിടെനിന്നും ഒഴിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് പറയുന്നതെന്ന് അമ്മിണി പറയുന്നു. "ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങളെ എത്രയും വേഗം അവിടെനിന്ന് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കണം. അവിടെ ആനയുടെയും പന്നിയുടെയും ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. ഫണ്ടിനെപ്പറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫണ്ടില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഫണ്ട് കിട്ടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. വാടകയ്ക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ മക്കളുടെ വീട്ടിലാണ് പോയി താമസിക്കുന്നത്", എന്ന് അമ്മിണി പറയുന്നു.
ഇവിടുത്തെ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നവകിരണം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വനംവകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തതാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിന് 15 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകാമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് 2021 ൽ കുടുംബങ്ങൾ ഭൂമി കൈമാറിയത്. എന്നാൽ അഞ്ചു വർഷമായിട്ടും പണം ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
"വയ്യാത്ത ആളുകളൊക്കെ അവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടന്നൊരു അത്യാവശ്യം വന്ന് ഓട്ടോ വിളിച്ചാൽ പോലും എത്തില്ല. ആന ഉള്ളതല്ലേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയുടെ അവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആയതിനാൽ സർക്കാർ എത്രയും വേഗം നടപടിയെടുക്കണം", എന്ന് പ്രതിഷേധത്തിന് എത്തിയ സിന്ധു ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
"ഞാൻ ഒരുപാട് കാലമായി അവിടെ താമസിക്കുന്നു. മകളും പേരക്കുട്ടികളും അവിടെയുണ്ട്. ആനശല്യം കാരണം പേടിച്ചാണ് കഴിയുന്നത്. വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പണിക്ക് പോകാനോ വാടകയ്ക്ക് വീടെടുത്ത് മാറാനോ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എത്രയും വേഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന്", പ്രദേശവാസിയായ സുകുമാരനും പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഭൂമി നൽകിയ ഏതാനും കുടുംബങ്ങൾക്കു മാത്രമാണ് പണം ലഭിച്ചതെന്നും ശേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഫണ്ടില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു. ഭൂമി കൈമാറിയതോടെ വിവിധ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളും നഷ്ടമായ അവസ്ഥയാണെന്ന് കുടുംബങ്ങൾ പറയുന്നു. അടിയന്തരമായി തങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ പണം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ നിലവിലെ ആവശ്യം.
എന്താണ് നവകിരണം പദ്ധതി?
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നവകേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിവിധ പദ്ധതികളിൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്വയം സന്നദ്ധ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയാണ് നവകിരണം. വനംവകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർ കെ ഡി പി, കിഫ്ബി എന്നിവയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നത്.
2019 നവംബർ 14 നാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. വനങ്ങളിലും വനാതിർത്തികളിലും താമസിക്കുന്ന ആദിവാസി– ഇതര കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായതും സ്വമേധയായുള്ളതുമായ പുനരധിവാസത്തിന് അവസരം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിക്ക് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം. ഒപ്പം വനാന്തരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം. കൂടാതെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, പരിമിതമായ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ശാശ്വത പരിഹാരമായും ഈ പദ്ധതിയെ സർക്കാർ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വനസംരക്ഷണവും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. യോഗ്യരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2 ഹെക്ടർ വരെ ഭൂമിയുണ്ടെങ്കിൽ 15 ലക്ഷം രൂപവരെയാണ് പുനരധിവാസ സഹായം ലഭിക്കുക.
Also Read: വൈക്കത്ത് നിന്ന് ഒരടിപൊളി യാത്ര, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സൗര ജലഗതാഗത കേന്ദ്രം, പ്രത്യേകതകള് അറിയാം...