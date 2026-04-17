ETV Bharat / state

കൊച്ചി മേയർ രാജിവെക്കണം; പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷം

അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ മുങ്ങിയ മേയർ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അർഹയ്യലെന്നാണ് ഇടതുപക്ഷം പറയുന്നത്. വൻ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് അജണ്ടകളിലേക്ക് കടക്കാനാകാതെ കൗൺസിൽ യോഗം പിരിഞ്ഞു.

Protest Against Kochi Mayor (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 17, 2026 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ മേയർ വി.കെ. മിനിമോളുടെ രാജിയാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നു. അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ മുങ്ങിയ മേയർക്ക് സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇടതുപക്ഷ കൗൺസിലർമാർ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ യോഗം തടസപ്പെടുത്തി. വൻ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് അജണ്ടകളിലേക്ക് കടക്കാനാകാതെ കൗൺസിൽ യോഗം പിരിഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധത്തിന് ആധാരമായ വിവാദം

പാലാരിവട്ടം കൗൺസിലറായിരിക്കെ വി.കെ. മിനിമോൾ കളവത്ത് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിൽ നിന്ന് മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയെന്ന ആരോപണമാണ് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് ആധാരം. ഈ തുക റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാതെ ഒന്നര വർഷത്തോളം കൈവശം വെച്ചുവെന്നും, സംഭവം വിവാദമായതോടെ പണം തിരികെ നൽകിയെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണം. പണം തിരികെ നൽകിയതുകൊണ്ട് മാത്രം നടന്ന അഴിമതി ഇല്ലാതാകില്ലെന്നും, ഇത് ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ (ETV Bharat)
കൗൺസിലിൽ അരങ്ങേറിയ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

കൗൺസിൽ യോഗം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇടത് കൗൺസിലർമാർ ബാനറുകളും പ്ലക്കാർഡുകളുമായി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു. മേയർ രാജിവെക്കണമെന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴങ്ങിയതോടെ സഭ പ്രക്ഷുബ്‌ധമായി. ബഹളം നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ വന്നതോടെ കാര്യപരിപാടികൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ യോഗം പിരിച്ചുവിടാൻ മേയർ നിർബന്ധിതയായി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തുടർന്ന് കൗൺസിൽ ഹാളിൽ നിന്നും പ്രകടനമായി പുറത്തുവന്ന പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻ കാര്യാലയത്തിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി. പ്രതിപക്ഷ കൗൺസിലർ പി.ജെ. ദാസൻ സമരത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തുകൊണ്ട് കടുത്ത വിമർശനങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത്.

കട്ടമുതൽ തിരിച്ചുനൽകിയാൽ അത് കളവ് അല്ലാതാകില്ല. ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച മേയർക്ക് ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാൻ ധാർമ്മികമായ അവകാശമില്ല. റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ അഴിമതിക്ക് പുറമെ ഇന്ദിര കാൻ്റീനിൻ്റെ മറവിലും വലിയ തോതിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഭരണമേറ്റെടുത്ത് നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പരമാവധി അഴിമതി നടത്താനാണ് ഭരണപക്ഷം ശ്രമിച്ചതെന്നും പി.ജെ. ദാസൻ പറഞ്ഞു.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരം കടുപ്പിക്കും

വിജിലൻസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് മൂവാറ്റുപുഴ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. മിനിമോൾ പണം വാങ്ങിയതിന് തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്നും, അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നുമുള്ള വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തെ തുടർന്നാണ് മേയർ പദവി ഒഴിയണമെന്ന് ഇടതുമുന്നണി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മേയറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സമരം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. മേയറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജനകീയമായ പ്രക്ഷോഭം നഗരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന നിലപാടാണ് ഭരണപക്ഷം സ്വീകരിക്കുന്നത്.

Also Read: ആ ശബ്ദം ഇല്ലാതെ എന്ത് വിഷുവിളക്ക്! അപ്പകുട്ടി സ്വാമിയും ചെറുകുന്നിലെ ഉത്സവക്കാലവും

TAGGED:

KOCHI MAYOR
KOCHIN CORPORATION
V K MINIMOL
KOCHI MAYOR V K MINIMOL
PROTEST AGAINST KOCHI MAYOR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.