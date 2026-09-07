അവതാരകയുടെ പരാതിയിൽ ബാസിലിനെതിരെ കേസ്; വ്യാജ പരാതിയെന്ന് വിസ്ഡം, പൊലീസ് നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം
കേസെടുത്ത നടപടിയെ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് എംഎൽഎ
Published : September 7, 2026 at 1:09 PM IST
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വർഗീയ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കിടയിൽ, ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത മുജാഹിദ് വിദ്യാർഥി പ്രവർത്തകൻ ബാസിലിനെതിരെ കേസെടുത്ത നടപടി വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നടപടിക്കെതിരെ യൂത്ത് ലീഗ്, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകളും ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ലീഗിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും കടുത്ത പ്രതിഷേധം
കേസെടുത്ത നടപടിയെ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി. കേസ് ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. ചില യാഥാർഥ്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ കേസെടുക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ ലീഗ് അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നജീബ് കാന്തപുരം എംഎൽഎ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റിജിൽ മാക്കുറ്റി തുടങ്ങിയവരും ഈ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകളും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.
പൊലീസ് നയവും രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യങ്ങളും
നേരത്തെ സിപിഐ നേതാവ് ആനി രാജ ഉന്നയിച്ചതുപോലെ, കേരള പൊലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭരണനേതൃത്വമല്ല, മറിച്ച് ചില പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ ധാരകളാണെന്ന ആരോപണം ഈ സംഭവത്തോടെ വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ്. പൊലീസിൻ്റെ ഈ നടപടി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും സർക്കാരിനും നേരെ വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ബാസിലിനെതിരായ കേസ് എത്രയും വേഗം പിൻവലിച്ച് ഭരണകൂടം തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്.
കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
ചാനല് അവതാരക അപർണ കുറുപ്പിൻ്റെ പരാതിയിൽ ആണ് വിസ്ഡം സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് നേതാവ് ഡോ. അബ്ദുല്ല ബാസിലിനെതിരെ കേസെടുത്തത്. കാന്തപുരത്തിൻ്റെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാനൽ ചർച്ചയുടെ പേരിലാണ് കൊച്ചി സൈബർ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.
അവതാരകയുടെ മാന്യതയ്ക്ക് കളങ്കം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ചാനൽ ചർച്ചയുടെ വസ്തുതകൾ തെറ്റായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വീഡിയോകളും സന്ദേശങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു, പരാതിക്കാരിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ ഭീതിയും അസ്വസ്ഥതയും സൃഷ്ടിക്കുകയും പരാതിക്കാരിയുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നത്.
ചാനൽ ചർച്ചയുടെ ഭാഗങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച ബാസിൽ അവതാരക മുസ്ലിം വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ബാസിലിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ തനിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ സൈബർ ആക്രമണം നേരിട്ടുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അവതാരക പരാതി നൽകിയത്. മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടും സൈബർ ആക്രമണവും വധഭീഷണിയും ഉണ്ടായെന്നാണ് അപർണ കുറുപ്പിൻ്റെ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ബിഎൻഎസ് 192, 351 (1), 353, 3(5) എന്നീ വകുപ്പുകളും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിലെ വകുപ്പ് 67ഉം ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്.
ബാസിലിനെതിരെ കേസെടുത്ത നടപടി കടുത്ത വിവേചനമാണെന്ന് വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു. അവതാരക നൽകിയത് വ്യാജ പരാതിയാണ്. പൊലീസ് തിടുക്കപ്പെട്ട് ബാസിലിനെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. ചർച്ചയിൽ ഇസ്ലാമിനെ പരിഹസിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളാണ് അവതാരക നടത്തിയതെന്നും ടി കെ അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു.