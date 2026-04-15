മണ്ഡല പുനര് നിര്ണ്ണയ ഭേദഗതി ബില്ലും കേരളത്തിൻ്റെ ആശങ്കകളും
ജനപ്പെരുപ്പം പിടിച്ചു നിര്ത്താന് ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കിയ ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങള് ബില്ലിലൂടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. പാര്ലമെന്റില് അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയും.
Published : April 15, 2026 at 5:31 PM IST
നിലവിലുള്ള സീറ്റുകള്ക്ക് പകരം 2011 സെന്സസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി മണ്ഡല പുനര് നിര്ണ്ണയം നടത്തിയാല് ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള 24 ശതമാനം പ്രാതിനിധ്യം വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞ് 20 ശതമാനത്തിലെത്തുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തിപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് പാര്ലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം ഭേദഗതി ബില്ലുകള് പരിഗണിക്കാന് സമ്മേളിക്കുന്നത്. ജനപ്പെരുപ്പം പിടിച്ചു നിര്ത്താന് ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കിയ ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങള് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. പാര്ലമെന്റില് അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയും. ഇക്കാര്യത്തില് തമിഴ്നാട്, കര്ണാടക, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കൊപ്പം കേരളവും കേന്ദ്രത്തില് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്താന് സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്.
20 പാര്ലമെന്റ് സീറ്റുകളുള്ള കേരളത്തിന് നിലവിലെ പാര്ലമെന്റിലെ അംഗബലമനുസരിച്ച് ലോക് സഭയില് ആകെ അംഗങ്ങളുടെ 3.7 ശതമാനം പ്രാതിനിധ്യമാണുള്ളത്. ലോക്സഭയുടെ അംഗബലം 850 ആകുമ്പോള് കേരളത്തില് നിന്നുള്ള എം പി മാരുടെ എണ്ണം സ്വാഭാവികമായും 31 ആകേണ്ടതാണ്. എന്നാല് ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി സീറ്റുകള് നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടുമ്പോള് കേരളത്തിലെ സീറ്റെണ്ണം മാറില്ലെന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. അങ്ങിനെ വന്നാല് 850 അംഗ പാര്ലമെന്റില് കേരളത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വെറും 2.4 ശതമാനമായി മാറുമെന്ന ആശങ്കയാണ് നേതാക്കള്ക്കുള്ളത്. നിര്ദ്ദിഷ്ട ഡീലിമിറ്റേഷന് കമ്മീഷന് സീറ്റുകളില് ആനുപാതിക വര്ധന ഉറപ്പു വരുത്തുമെന്ന് സങ്കല്പ്പിച്ചാല്ത്തന്നേയും സീറ്റെണ്ണത്തിലെ വിവേചനം അതി ഭീമമാകും. അത് രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറലിസത്തിന് ഏല്പ്പിക്കുന്ന ആഘാതം ഭീകരമാകും.
ഡീലിമിറ്റേഷന് ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരായ ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നീക്കത്തില് പങ്കു ചേര്ന്ന കേരള മുഖ്യ മന്ത്രി പിണറായി വിജയനും നീക്കത്തില് നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫേസ് ബുക്ക പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്ണ്ണരൂപം:
മണ്ഡല പുനർനിർണയം എന്ന പേരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ധൃതിയിൽ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സാധാരണ ഭരണപരിഷ്കാരം എന്ന നിലയിൽ ചുരുക്കി കാണാനാവില്ല. അത് രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് എന്ന ഗുരുതരമായ സംശയമാണ് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബില്ലും 2011 ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന അതിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെയും തുല്യനീതിയേയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി സമവായത്തിൽ എത്താതെയാണ് ഇത്തരം നിർണായക വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നതുതന്നെ ആശങ്കാജനകമാണ്.
ജനസംഖ്യയുടെ പേരിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ ആധിപത്യം ലോക്സഭ സീറ്റുകളാക്കി മാറ്റി അധികാരം ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന സംശയം വ്യാപകമാണ്. ഇതിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആഘാതം കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ്. ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സ്ത്രീശാക്തീകരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും മുന്നേറി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. കുറഞ്ഞ പ്രാതിനിധ്യവും കുറഞ്ഞ വിഹിതവും എന്നത് ഒരു ന്യായമായ ഫെഡറൽ ക്രമമല്ല. “ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിച്ചാൽ നഷ്ടം, നിയന്ത്രിക്കാതെയിരുന്നാൽ നേട്ടം” എന്ന സന്ദേശം രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ദിശയായി മാറുന്നത് അപകടകരമാണ്.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കുടുംബാസൂത്രണ നയങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യം കുറയുകയും അതേ സമയം നിയന്ത്രണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇരട്ടനീതിയാണ്.
Thanking Hon. Prime Minister, for the letter regarding the special Parliament sitting starting 16th April.— John Brittas (@JohnBrittas) April 12, 2026
സ്ത്രീ സംവരണം പോലുള്ള സാമൂഹിക നീതിയുടെ വിഷയങ്ങളെ ഇതിന് മറയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധാനം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ മറയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തുല്യതയും നീതിയും നിഷേധിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ ധ്വംസനത്തിൽ കുറഞ്ഞു മറ്റൊന്നുമല്ല.
ജനാധിപത്യം സംഖ്യകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന സാങ്കേതികത്വം മാത്രമല്ല. അത് നീതിയുടെയും സമതുലിത പ്രതിനിധാനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലനിൽക്കേണ്ടത്. ഫെഡറൽ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും തുല്യ ബഹുമാനവും യുക്തിസഹമായ പ്രാതിനിധ്യവും ഉറപ്പാക്കപ്പെടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ, മണ്ഡലപുനർനിർണയ ബിൽ രാഷ്ട്രീയ ആധിപത്യം നിയമവിധേയമാക്കാനുള്ള കുറുക്ക് വഴിയായിട്ടായിരിക്കും വിലയിരുത്തപ്പെടുക. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം.
The bills being introduced in the name of implementing Women’s Reservation amount to a death warrant for federal India.— John Brittas (@JohnBrittas) April 14, 2026
"ദക്ഷിണേന്ത്യ മുന്നേ തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയുടെ കോളനിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞതാണ്. കോളനിവല്ക്കരണത്തില് നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനെന്ന് പേരില് നടത്തുന്ന പുത്തന് നീക്കങ്ങള് വീണ്ടും യഥര്ത്ഥ കോളനിവല്ക്കരണത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യം , മതേതരത്വം ഫെഡറലിസം എന്നീ മൂന്ന് തത്വങ്ങളെ ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം സാധ്യമാകൂ. നിര്ഭാഗ്യവശാല് മോദി സര്ക്കാരിന്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഈ തത്വത്തിന് കടക വിരുദ്ധമാണ്." സിപിഐ എം രാജ്യ സഭാ എം പി ജോണ് ബ്രിട്ടാസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.