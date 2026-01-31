ETV Bharat / state

ഞെട്ടിക്കുന്ന വാര്‍ത്ത, സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണം; സിജെ റോയിയുടെ വിയോഗത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കള്‍

സിജെ റോയിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ നിരവധി പ്രമുഖർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി

File Photo of CJ Roy
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 31, 2026 at 11:35 AM IST

Updated : January 31, 2026 at 12:23 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: പ്രമുഖ വ്യവസായിയും കോൺഫിഡൻ്റ് ​ഗ്രൂപ്പ് ഉടമയുമായ സിജെ റോയിയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച് രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കൾ. സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും യഥാർഥ വസ്‌തുതകൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്നും നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിപിഎം എംപി റഹീം, വി ശിവൻകുട്ടി, രാജു പി നായര്‍ തുടങ്ങിയവർ അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

അന്വേഷണം അനിവാര്യം: വി ശിവൻകുട്ടി

സി ജെ റോയിയുടെ നിര്യായാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. സംരംഭക രംഗത്ത് തൻ്റേതായ മുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് നമുക്ക് നഷ്‌ടമായിരിക്കുന്നതെന്നും അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഫേയ്‌സ്‌ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിലെ കോർപറേറ്റ് ഓഫീസിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് ജീവനൊടുക്കി എന്ന വാർത്ത അതീവ ഗൗരവകരമാണ്. അന്വേഷണങ്ങളുടെ പേരിൽ അനാവശ്യമായ മാനസിക സമ്മർദങ്ങളോ മറ്റ് അസ്വാഭാവികമായ നടപടികളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടണം. ജൂഡീഷ്യറി മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന അന്വേഷണം ആണ് അഭികാമ്യമെന്ന് വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.

അനുശോചിച്ച് എംപി റഹീം

സിജെ റോയിയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച് സിപിഎം എംപി റഹീം. സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും യഥാർഥ വസ്‌തുതകൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്നും റഹീം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ സമ്മർദ്ദമാണോ മരണ കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ഫേയ്‌സ്‌ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.


കോൺഫിഡൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ ശ്രീ സി ജെ റോയിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ബംഗളൂരുവിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിനുള്ളിൽ ഐടി റെയ്‌ഡ് നടക്കുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹം ‘സ്വയം വെടിയുതിർത്തു’എന്ന വാർത്ത ഏറെ ഞെട്ടലുളവാക്കുന്നതാണ്. സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവ്വവും നിഷ്‌പക്ഷവുമായ ഒരന്വേഷണത്തിലൂടെ ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ വസ്‌തുതകൾ പുറത്തു കൊണ്ട് വരണം. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ സമ്മർദ്ദതന്ത്രങ്ങളുടെ ഇരയാണോ സി ജെ റോയ് എന്നതടക്കം സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്ത വ്യക്തിക്ക് ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം സംഭവിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണം നടത്തി അദ്ദേഹത്തിന് നീതി ഉറപ്പാക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വേദനയിൽ പങ്ക് ചേരുന്നു.

സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് രാജു പി നായര്‍

സിജെ റോയിയുടെ മരണത്തില്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാജു പി നായരും രംഗത്തെത്തി. വ്യക്തിപരമായ സംശയമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. "ദുരൂഹമാണ്! എൻ്റെ സംശയമാണ്. ഒരു റെയ്‌ഡ് നടക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യം തന്നെ ഫോണ്‍ മുതല്‍ എല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കും. റെയ്‌ഡിന് ഇടയില്‍ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യില്‍ പിസ്റ്റള്‍ എന്നത് വിശ്വസിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരു റെയ്‌ഡ് അതിജീവിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ദുര്‍ബലന്‍ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് വിശ്വസിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.' എന്നാണ് രാജു പി നായര്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചത്.

കൈവെച്ച മേഖലകളിലെല്ലാം വിജയം

ഫോർച്യൂൺ 500 കമ്പനിയായ ഹ്യൂലറ്റ്-പാക്കാർഡിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ഡോ സിജെ റോയ് സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്. 2006ല്‍ ലോകം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് അമര്‍ന്ന ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങള്‍. 165-ലധികം വൻകിട പദ്ധതികളും 15,000-ത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കളും ഇന്ന് കോൺഫിഡന്‍റ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ കരുത്താണ്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന് പുറമെ ഹോസ്‌പിറ്റാലിറ്റി, വിനോദം, വിദ്യാഭ്യാസം, വ്യോമയാനം, അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഗ്രൂപ്പ് സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു.വിവിധ ചാനലുകളിലെ റിയാലിറ്റി ഷോകളില്‍ വിജയികളുടെ സമ്മാനങ്ങള്‍ സ്‌പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് കോണ്‍ഫിഡന്‍റ് ഗ്രൂപ്പ്.

കാസനോവ എന്ന മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ നിര്‍മാതാവാണ് സി. ജെ റോയ്. ഇതുകൂടാതെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങള്‍ കൂടി അദ്ദേഹം നിര്‍മിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഫെബ്രുവരി ആറിന് നിലവില്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അനോമി-ദ ഇക്ക്വേഷന്‍ ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന സിനിമയുടെ സഹനിര്‍മാതാവാണ് കോണ്‍ഫിഡന്‍റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാനായ സി. ജെ റോയ്. ചിത്രത്തിലെ നായികയായി എത്തുന്ന ഭാവനയുടെ ഭാവന നിര്‍മാണ സംരംഭമായ ഭാവന ഫിലിംസ് ആണ് അനോമിയുടെ മറ്റൊരു നിര്‍മാണ പങ്കാളി. കന്നഡയിലും മലയാളത്തിലുായി 11 ചിത്രങ്ങളുടെ നിര്‍മാണത്തില്‍ സി ജെ റോയ് പങ്കാളിയാണ്.

