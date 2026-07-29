അഴിമതിക്കാർക്ക് പൂട്ടിടാൻ 'പ്രൊജക്റ്റ് സീറോ'; ആദ്യ വിസിൽ കമാൻഡോയായി നിവിൻ പോളി
കൈക്കൂലിക്കാരെ കൈയോടെ പിടികൂടാം. വിജിലൻസിൻ്റെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1064 നിലവിൽ വന്നു
Published : July 29, 2026 at 8:47 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം തടയുന്നതിനായി ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് ആരംഭിച്ച തൂഫാൻ പദ്ധതിക്ക് പിന്നാലെ അഴിമതി തുടച്ചുനീക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതിയുമായി വിജിലൻസ്. പ്രൊജക്റ്റ് സീറോ വിജിലൻസ് വിസിൽ എന്നാണ് പുതിയ പദ്ധതിക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അഴിമതിക്കാരെ കൈയോടെ പിടികൂടാനാണ് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.
ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1064
സർക്കാർ ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതികൾ വിജിലൻസിനെ അറിയിക്കാൻ പുതിയ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1064 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അഴിമതിക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നവരുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ പൂർണമായും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കും. അഴിമതിരഹിത സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തമാണ് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യപടിയായി ചലച്ചിത്രതാരം നിവിൻ പോളിയെ ആദ്യ വിസിൽ കമാൻഡോയായി തീരുമാനിച്ചു. അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാടാൻ യുവജനങ്ങളെ വിജിലൻസ് കമാൻഡോകളായി അണിനിരത്തുകയും ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് ഓഫിസർമാർക്കായി ശിൽപശാലകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിജിലൻസ് മാനുവൽ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നു.
ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് തലസ്ഥാനത്ത്
വിജിലൻസ് വകുപ്പും വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് രാവിലെ 11ന് തിരുവനന്തപുരം ലയോള സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും. രമേശ് ചെന്നിത്തലയോടൊപ്പം ചലച്ചിത്രതാരം നിവിൻ പോളിയും ചേർന്ന് വിജിലൻസ് വിസിൽ മുഴക്കി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ചടങ്ങിൽ ആദ്യ വിജിലൻസ് കമാൻഡോ ആയി മാറുന്ന നിവിൻ പോളി യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ആരോഗ്യം, ദേവസ്വം വകുപ്പുമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. കഴക്കൂട്ടം എംഎൽഎ വി മുരളീധരൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കും.
ട്രാപ്പിലായത് 76 പേർ
2025ൽ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 57 ട്രാപ്പ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇടനിലക്കാരുമുൾപ്പെടെ 76 പേരാണ് പിടിയിലായത്. വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈക്കൂലിക്കാർ പിടിയിലായത് റവന്യൂ വകുപ്പിലാണ്. ഈ വകുപ്പിൽ മാത്രം 20 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ 12 കേസുകളും പൊലീസ് വകുപ്പിൽ ആറ് കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിയിലായത് എറണാകുളം ആസ്ഥാനമായുള്ള മധ്യമേഖലയിലാണ്. 2025ൽ 28 കേസുകളാണ് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി വടക്കൻ മേഖലയിൽ 15 കേസുകൾ എടുത്തപ്പോൾ കോട്ടയം ആസ്ഥാനമായുള്ള കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ഒൻപത് കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായ തെക്കൻ മേഖലയിൽ അഞ്ച് കേസുകൾ മാത്രമാണ് വിജിലൻസിന് എടുക്കാനായത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് ട്രാപ്പ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ട്രാപ്പ് കേസുകൾക്ക് പുറമെ അഴിമതി തടയാൻ വിപുലമായ അന്വേഷണങ്ങളാണ് വിജിലൻസ് നടത്തിവരുന്നത്. 2026ൽ മാത്രം 201 വിജിലൻസ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കൂടാതെ 300 പ്രാഥമിക അന്വേഷണങ്ങളും 136 രഹസ്യാന്വേഷണങ്ങളും 57 വിജിലൻസ് അന്വേഷണങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിജിലൻസ് വൃത്തങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
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