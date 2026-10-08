സംസ്ഥാനത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു; പ്രൊഫ ബി. എ. പ്രകാശ് ചെയർമാൻ
കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ഇക്കണോമിക്സ് വകുപ്പ് മുൻ മേധാവി പ്രൊഫ. കെ. പി. മണി, ധനകാര്യ വിഭവ വകുപ്പ് മുൻ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. ബേബി കുര്യൻ എന്നിവരാണ് കമ്മീഷനിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ
Published : October 8, 2026 at 6:31 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി പഠിക്കുന്നതിനും അവയുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു. കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ നൽകിയ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കമ്മീഷനെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത്. സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ മുൻ ചെയർമാനും കേരള സർവകലാശാല ഇക്കണോമിക്സ് വകുപ്പ് മുൻ മേധാവിയുമായ പ്രൊഫ. ബി. എ. പ്രകാശ് ആണ് കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ.
കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ഇക്കണോമിക്സ് വകുപ്പ് മുൻ മേധാവി പ്രൊഫ. കെ. പി. മണി, ധനകാര്യ വിഭവ വകുപ്പ് മുൻ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. ബേബി കുര്യൻ എന്നിവരാണ് കമ്മീഷനിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ. കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയുമായ സമീർ കിഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കും. വിദ്യാർഥി പ്രവേശനം കുറവുള്ള പ്രത്യേക സർവകലാശാലകൾ ആസൂത്രണമില്ലാതെ ആരംഭിക്കുന്നതും തുടരുന്നതും മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ തടയുന്നതിനും വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
കേന്ദ്രതലത്തിൽ യുജിസിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട കേരള നോളജ് വാലി, റിസർച്ച് പാർക്ക് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളും കമ്മീഷൻ പരിശോധിക്കും. സർവകലാശാലകളിലെ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, പി പി പി മാതൃകയിലുള്ള ധനസഹായ സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തി വിദ്യാർഥികൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കോ വിദേശങ്ങളിലേക്കോ കുടിയേറുന്നത് തടയാനുള്ള നടപടികൾ ശുപാർശ ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലകൾ. ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച തീയതി മുതൽ ആറുമാസത്തിനകം കമ്മീഷൻ സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിലവിൽ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പൊതുവായ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കവും ട്രഷറി നിയന്ത്രണങ്ങളും സർവകലാശാലകളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വികസന പദ്ധതികളെയും കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാൻ ഇതര ഫണ്ടുകളുടെ കുറവ് മൂലം കേരള, കാലിക്കറ്റ്, പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി സർവകലാശാല തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സർവകലാശാലകളിൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും വിരമിച്ചവരുടെ പെൻഷനും കൃത്യസമയത്ത് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഫണ്ടുകൾ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിലൂടെയും, അഫിലിയേഷൻ ഫീസ് കൃത്യമായി പിരിച്ചെടുക്കാത്തതിലൂടെയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ധനനഷ്ടം ഉണ്ടായതായി കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.