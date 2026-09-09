ശബരിമല അരവണ നിർമാണ പ്ലാന്റിന്റെ നിർമാണ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നു; പ്രതിദിനം 3.25 ലക്ഷം കണ്ടെയ്നര് ആകും
പുതുതായി 6 അരവണ പ്രിപ്പറേഷൻ പാൻ (വാർപ്പ്), രണ്ട് കൂളിങ് ചേമ്പറുകൾ, ഒരു ബോയിലർ എന്നിവയാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്.
Published : September 9, 2026 at 8:32 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല അരവണ നിർമാണ പ്ലാന്റിന്റെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. പ്രതിദിന നിർമാണ ശേഷി 85,000 മുതൽ ഒരുലക്ഷം കണ്ടെയ്നർ വരെ വർധിപ്പിക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും. ഇതോടെ ആകെ നിർമാണ ശേഷി പ്രതിദിനം 3.25 ലക്ഷം കണ്ടെയ്നർ ആകുമെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
നിലവിൽ രണ്ട് മുതൽ 2.25 ലക്ഷം കണ്ടെയ്നർ വരെയാണ് പ്രതിദിന നിർമാണശേഷി. പുതുതായി 6 അരവണ പ്രിപ്പറേഷൻ പാൻ (വാർപ്പ്), രണ്ട് കൂളിങ് ചേമ്പറുകൾ, ഒരു ബോയിലർ എന്നിവയാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 26 അരവണ പ്രിപ്പറേഷൻ പാനുകളും ആറ് കൂളിങ് ചേമ്പറുകളും ആറ് ബോയിലറുകളുമാണ് ശബരിമല അരവണ നിർമാണ പ്ലാന്റിലുള്ളത്. ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മണ്ഡല- മകര വിളക്ക് തീർഥാടന കാലത്തേക്കുള്ള അരവണ കരുതൽ ശേഖര നിർമാണം ആരംഭിക്കാനാകുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ശബരിമല വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു
ശബരിമലയിൽ കന്നിമാസ പൂജയോട് അനുബന്ധിച്ച് ദർശനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു. www.sabarimalaonline.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ബുക്കിങ് നടത്തേണ്ടത്. ശബരിമല ദർശനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തരും വെബ്സൈറ്റ് വഴി ദർശനത്തിനായുള്ള സ്ലോട്ടുകൾ ഉറപ്പാക്കണം. സെപ്റ്റംബർ 16നാണ് കന്നിമാസ പൂജകളുടെ ഭാഗമായി നട തുറക്കുന്നത്.
ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് www.onlinetdb.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി സന്നിധാനത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ വിവിധ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളിലും പിൽഗ്രിം സെന്ററുകളിലും റൂം ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
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