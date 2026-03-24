ബിജെപി സീൽ വിവാദം: പിഴവ് സമ്മതിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കത്തിൽ ബിജെപി സീൽ പതിഞ്ഞത് ഗുരുതര പിഴവെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു

BJP SEAL ON OFFICIAL DOCUMENT KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ (ETV Bharat)
Published : March 24, 2026 at 5:06 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കത്തിൽ ബിജെപി സീൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഗുരുതര പിഴവുണ്ടായെന്ന് സമ്മതിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ. ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ലാത്ത തെറ്റാണ് സംഭവിച്ചത്. ഫയൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവസാനിക്കും. സ്‌പെഷ്യൽ സെകട്ടറി പി ബി നൂഹിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടി വേണമെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതുൃമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നത് പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്.

വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലുള്ള പ്രചാരണം തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് സൈബർ പൊലീസിന് കൈമാറാനുള്ള അധികാരം കമ്മിഷനുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കണം. അത് ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊലീസിന് നടപടിയെടുക്കാം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ മീഡിയ ഹൗസുകളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളിൽ നിന്നും നീക്കുന്ന പൊലീസിൻ്റെ നടപടിയെ പറ്റി അവരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ കമ്മീഷന് ഒന്നും മറച്ചു വെയ്ക്കാനില്ലെന്നും 19 നാണ് തെറ്റ് സംഭവിച്ചതെന്നും 21 ന് തന്നെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും ഇത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഹിന്ദു എംഎൽഎ പരാമർശത്തിൽ തുടർനടപടികൾ കമ്മിഷൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം

ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഹിന്ദു എംഎൽഎ പരാമർശത്തിൽ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. നോമിനേഷൻ നൽകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഗോപാല കൃഷ്ണൻ്റെ പ്രസ്താവന ചട്ടലംഘനമല്ലെന്ന വാദത്തിൽ നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാമർശമടങ്ങുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നീക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കൃത്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടം പാലിക്കണമെന്നും ഖേൽക്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇത്തവണ 85 ശതമാനം പോളിങ് നടന്നേക്കാം

ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ 85 ശതമാനം പോളിങ് നടന്നേക്കാമെന്നാണ് കമ്മിഷൻ്റെ വിലയിരുത്തലെന്നും ഖേൽക്കർ അറിയിച്ചു. 18-30 വരെയുള്ള വിഭാഗക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കാട്ടി കമ്മിഷൻ പ്രത്യേക ക്യാമ്പെയിൽ സംഘടിപ്പിക്കും. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മാർച്ച് 15 ആയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥാനാർഥികൾ നോമിനേഷൻ നൽകുന്നതിൻ്റെ അവസാന ദിനം വരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാമെന്ന വാദവും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. മുമ്പ് സമയബന്ധിതമായി ഫോം നൽകിയിരിക്കുന്നവരുടെ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാകാൻ ഏഴ് ദിവസമെങ്കിലും വേണ്ടി വരുമെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർച്ച് 15വരെയായിരുന്നു ഈ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടവരുടെ പേര് ചേർക്കാനുള്ള അവസരമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ആകെ വോട്ടര്‍മാർ 27142952

ഇത്തവണ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 27142952 പേരാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇതുവരെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 13220811 പുരുഷൻമാരും 13921868 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 273 പേർ ഭിന്ന ലിംഗക്കാരാണ്. 242093 പ്രവാസി വോട്ടര്‍മാരാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ 204218 പുരുഷൻമാരും 37867 സ്ത്രീകളും എട്ട് ഭിന്നലിംഗക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാനത്താകെ 53984 സർവീസ് വോട്ടര്‍മാരാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ 51330 പുരുഷൻമാരും 2654 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 1.75 ലക്ഷം പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പരിശീലനം ജില്ലകളിൽ നടന്നു വരികയാണ്. വീട്ടിലെത്തിയുള്ള വോട്ടിങ് സുതാര്യമാക്കും. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് നൽകും. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി 145 കമ്പനി കേന്ദ്രസേനയെയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

