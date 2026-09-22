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ടൗൺഷിപ്പ് പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി; ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ പുനരധിവാസം

നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന 147 വീടുകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ എംപി നേരിട്ടെത്തി വിലയിരുത്തി. അടുത്ത മാസത്തോടെയോ ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിലോ പുനരധിവാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണെന്ന് എംപി പറഞ്ഞു.

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പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2026 at 7:22 PM IST

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വയനാട്: ചൂരൽമല-മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തബാധിതർക്കായുള്ള ടൗൺഷിപ്പ് പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വയനാട് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ടൗൺഷിപ്പിലെ രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണ പുരോഗതി നേരിട്ടെത്തി വിലയിരുത്തിയ ശേഷം എം പി പറഞ്ഞു. മന്ത്രിമാരും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളും എം പിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു

കലക്‌ടറേറ്റിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ദിശാ യോഗത്തിനും വിവിധ അവലോകന യോഗങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പുനരധിവാസ ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ചത്. നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന 147 വീടുകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ എംപി നേരിട്ടെത്തി വിലയിരുത്തി. അടുത്ത മാസത്തോടെയോ ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിലോ പുനരധിവാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണെന്ന് എംപി പറഞ്ഞു.

ടൗൺഷിപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ശേഷിക്കുന്ന 150-ഓളം വീടുകളുടെ പണി ഒക്ടോബർ 31നകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫീസർ കലക്‌ടറേറ്റിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഉറപ്പുനൽകി. ഡിസംബർ 31ഓടെ അങ്കണവാടി, പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ, എംസിഎഫ്, പൊതുശൗചാലയങ്ങൾ, ഫുട്ബോൾ കോർട്ട് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകും.

നിലവിൽ ഓരോ വീടുകളിലും രണ്ട് കിലോവാട്ട് ശേഷിയുള്ള സോളാർ പ്ലാൻ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികളും, ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ഉപജീവന തുക വിതരണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോടൊപ്പം മന്ത്രിമാരായ എപി അനിൽ കുമാറും, പിസി വിഷ്‌ണുനാഥും ടൗൺഷിപ്പിൽ എത്തിയിരുന്നു. എംഎൽഎമാരായ ഐസി ബാലകൃഷ്ണൻ, ഉഷ വിജയൻ, കലക്‌ടർ ചെൽസസിനി വി തുടങ്ങിയവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

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ടൗൺഷിപ്പ് പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി (ETV Bharat)

അതേസമയം വയനാട് ടൗൺഷിപ്പിലെ വീടുകൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി നവംബർ ഒന്നിന് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്‌ടർമാർ സർക്കാരിനെ കൈമാറുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി എപി അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു.

''രണ്ടാം ഘട്ട വീടുകളുടെ നിർമാണം നവംബർ ഒന്നാം തിയതിക്ക് മുൻപായി പൂർത്തീകരിച്ച് കൈമാറണം എന്നാണ് ഏജൻസികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് കൈമാറിയാൽ ഡിസംബറോടുകൂടി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നൽകാൻ കഴിയും,'' റവന്യൂ മന്ത്രി എപി അനിൽകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം പട്ടികജാതി- പട്ടികവർഗ പിന്നാക്കക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി ഗോത്രവർഗ മേഖലകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടത്തേണ്ട ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചും എംപി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ചർച്ച നടത്തി. ജില്ലയിലെ ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വേഗത്തിൽ പ്രായോഗികമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തി പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും എം പി പറഞ്ഞു.

അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തിൽ വയനാട് ടൂറിസത്തെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യും

അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തിൽ വയനാട് ടൂറിസത്തെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥ്. ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ശേഷം വയനാടിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്‌ടം നികത്തുന്നതിന് സർക്കാർ പ്രത്യേക പരിഗണനയും ശ്രദ്ധയും നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ബജറ്റിൽ തന്നെ 'ബ്രാൻഡ് വയനാട്' എന്ന പേരിൽ വയനാടിനെ, ടൂറിസത്തെ പ്രമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പദ്ധതി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് 100 ദിന കർമ്മപരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആദ്യ പ്രവർത്തനം ഒക്ടോബർ 10-ന് മുൻപ് വയനാട്ടിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എംപി പ്രിയങ്ക ജി കുറെയധികം സജഷൻസ് ഗവൺമെൻ്റിന് നൽകിയിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്റിങ് ഇന്ന് പ്രിയങ്ക ജിയുടെയും കൂടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാനും റെവന്യൂ മിനിസ്റ്ററും മറ്റ് ടൂറിസത്തിന്റെ ഡയറക്‌ടറും അഡീഷണൽ ഡയറക്‌ടറും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാം പങ്കെടുത്ത് നടക്കുകയുണ്ടായി.

വയനാട് വലിയ തോതിൽ സഞ്ചാരികൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഈ മുണ്ടക്കൈ, ചൂരൽമല സംഭവത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വയനാട്ടിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വയനാടിനെ കൂടുതലായി പ്രമോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണണനും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

WAYANAD TOWNSHIP
PRIYANKA GANDHI
TOWNSHIP REHABILITATION WORK
CHOORALMALA MUNDAKKAI DISASTER
PRIYANKA GANDHI VISIT WAYANAD

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