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'ഗ്യാനേഷ് കുമാർ അടിയന്തരമായി രാജി വക്കണം'; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരായ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ എല്ലാ പാർട്ടികള്‍ക്കും നേതാക്കളും ഒരേ നിലപാടിലാണെന്നും നിലവിൽ നടക്കുന്നത് നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

WAYANAD MP PRIYANKA GANDHI ELECTION COMMISSIONER GYANESH KUMAR GYANESH KUMAR RESIGNATION DEMANDS PRIYANKA GANDHI AGAINST BJP AND ECI
എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 7:31 PM IST

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മലപ്പുറം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി വയനാട് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവെക്കണമെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ബിജെപി തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ സാഹചര്യം അതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

''അവർക്ക് എവിടുന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഉറച്ച് പറയാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കണം. തെരുവിലിറങ്ങി ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കൂ. അവർ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കൂ. ആരും ഈ വാർത്തകളിൽ സന്തുഷ്‌ടരല്ല'', എന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചു.

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

നിലവിലെ സ്ഥിതി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് എംപി

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ രാജി വയ്‌ക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഇതിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് ഇതിനകം പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരായ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ എല്ലാ പാർട്ടികളും നേതാക്കളും ഒരേ നിലപാടിലാണ്. നിലവിൽ നടക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണ്. ഇത് രാജ്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും എതിരാണ്. ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും എംപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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''തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നൽകുന്ന നിയമപരമായ സംരക്ഷണം പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തിനും ഭരണഘടനയ്ക്കും എതിരെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണം'', പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഇത്രയും ഗുരുതരമായ നടപടികൾ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കരുതാനാകില്ലെന്നും പ്രിയങ്ക ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം എസ്‌ഐആർ (സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ) പ്രക്രിയയിലൂടെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് 13 കോടിയോളം വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ ബിജെപി മനഃപൂർവ്വം വെട്ടിമാറ്റിയെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആരോപിക്കുന്നു. ഇത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും രാജ്യത്തോടുള്ള വഞ്ചനയാണെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ താത്‌പ്പര്യങ്ങൾക്കായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെപ്പോലുള്ള സ്വതന്ത്ര ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും സമ്മർദത്തിലാക്കിയും തങ്ങൾക്കനുകൂലമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നു.

സഹപ്രവർത്തകരായ മറ്റ് രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെയാണ് പല തീരുമാനങ്ങളും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിന് തെളിവാണ്. വോട്ടർപട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ വഴി വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ സ്വാധീനിക്കാനും ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാനുമുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ നീക്കങ്ങളാണ് കമ്മിഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉന്നയിക്കുന്നു.

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TAGGED:

WAYANAD MP PRIYANKA GANDHI
ELECTION COMMISSIONER GYANESH KUMAR
GYANESH KUMAR RESIGNATION DEMANDS
PRIYANKA GANDHI AGAINST BJP AND ECI
PRIYANKA GANDHI SLAMS BJP

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