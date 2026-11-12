പെട്രോളില് എഥനോള് കലര്ത്തുന്നതില് കേന്ദ്രം മറുപടി പറയണം, അമ്മയെ കുറിച്ച് ബിജെപിയും ആര്എസ്എസും കള്ളക്കഥകള് മെനഞ്ഞെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി
പെട്രോളില് എഥനോള് കലര്ത്തുന്ന വിവാദത്തിലും സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളിലും പ്രതികരിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ഘി. വയനാട് സന്ദര്ശനത്തിനിടെ ചെറുവയൽ രാമൻ്റെ വസതിയിലെത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ട് അനുശോചനം അറിയിച്ചു.
Published : November 12, 2026 at 2:34 PM IST
വയനാട്: പെട്രോളിൽ എഥനോൾ കലർത്തുന്ന വിഷയമുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ നടപടികൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് വയനാട് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര. വ്യാഴാഴ്ച വയനാട്ടിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. ഇന്ധനത്തിനായി ജനങ്ങൾ അധിക തുക നൽകേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിൽ എഥനോൾ കലർത്തുന്ന നടപടിയിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ എന്നും പ്രിയങ്ക ചോദിച്ചു.
ജനങ്ങളോട് ഒന്നിനും മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല എന്ന ധാരണയിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി. "തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്തും ചെയ്യാമെന്നും ജനങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യില്ലെന്നുമാണ് അവർ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ജനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവരെ മർദിച്ചും ജയിലിലടച്ചും സമരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിയും നിശബ്ദരാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതല്ല ജനാധിപത്യം," അവർ പറഞ്ഞു.
വിലക്കയറ്റമായാലും മറ്റ് ഏത് ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളായാലും ജനാധിപത്യത്തിൽ സർക്കാർ എപ്പോഴും ജനങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ജനാധിപത്യം അതാണെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.
അമ്മയെക്കുറിച്ച് ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും കള്ളക്കഥകൾ മെനഞ്ഞുവെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി
കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായ 'ബിലോംഗിംഗ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' എന്ന പുസ്തകത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളിൽ ബിജെപിക്കും ആർഎസ്എസിനുമെതിരെ രൂക്ഷമായ മറുപടിയുമായി പ്രിയങ്ക രംഗത്തെത്തി. വർഷങ്ങളോളം തൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് കള്ളങ്ങളും കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളും പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ സത്യം തുറന്നുപറയുകയാണ് സോണിയ ഗാന്ധി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കി.
"ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും മറ്റ് പലരും എൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കള്ളങ്ങളും കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും കാലം അവർ നിശബ്ദയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ സ്വന്തം ജീവിതകഥ പറയുകയാണ്, അതിന് അവർക്ക് പൂർണ അവകാശവുമുണ്ട്. ഇത്രയും കാലം അവർ കള്ളങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അമ്മ സത്യമാണ് പറയുന്നത്," പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശങ്ങളെച്ചൊല്ലി ബിജെപി നേതാക്കൾ രംഗത്തുവന്നതിനെയും പ്രിയങ്ക പരിഹസിച്ചു. "അവർ (ബിജെപി) അമ്മയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നുണ്ടെന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്," എന്നായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ പ്രതികരണം.
ചെറുവയൽ രാമൻ തനിക്ക് അടുത്ത സുഹൃത്തും 'മലയാളി അച്ഛനു'മായിരുന്നു: പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി
അതേസമയം, അന്തരിച്ച പത്മശ്രീ ജേതാവും പരമ്പരാഗത നെൽവിത്ത് സംരക്ഷകനുമായ ചെറുവയൽ രാമൻ തനിക്ക് അടുത്ത സുഹൃത്തും 'മലയാളി അച്ഛനു'മായിരുന്നുവെന്ന് പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കി. മൂന്ന് ദിവസത്തെ മണ്ഡല സന്ദർശനത്തിനായി വയനാട്ടിലെത്തിയ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, വ്യാഴാഴ്ച (നവംബർ 12) രാവിലെ മാനന്തവാടി കമ്മനയിലുള്ള ചെറുവയൽ രാമൻ്റെ വസതിയിലെത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ട് അനുശോചനം അറിയിച്ചു.
രാമേട്ടൻ്റെ വിയോഗം തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച ശേഷം പ്രിയങ്ക പ്രതികരിച്ചു. ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ 'മകൾ' എന്നാണ് വിളിച്ചതെന്നും, താൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ 'മലയാളി അച്ഛൻ' എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നതെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഓർമ്മിച്ചു
ചെറുവയൽ രാമൻ തനിക്ക് ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളം നിരവധി ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെറുവയൽ രാമൻ തികച്ചും വ്യത്യസ്തനും സവിശേഷനുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഫോണിൽ നിരന്തരം സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. തൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും സുഖവിവരങ്ങളും അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു. അസുഖബാധിതനായിരുന്ന സമയത്തുപോലും തന്നോട് തമാശകൾ പറയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സുഹൃത്തായാണ് കണ്ടിരുന്നതെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികളെയും ഗോത്രവർഗ്ഗ പാരമ്പര്യത്തെയും കുറിച്ച് ചെറുവയൽ രാമനുണ്ടായിരുന്ന അറിവ് അതുല്യമായിരുന്നു. തൻ്റെ ജ്ഞാനിയായ സുഹൃത്തിനെ എന്നും മിസ്സ് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിതൻ്റെ പാഠങ്ങൾ എക്കാലവും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കി.
എൽ.പി.എസ്.ടി ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയെ തള്ളി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി
നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധിച്ച എൽ.പി.എസ്.ടി ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയെ തള്ളി പ്രിയങ്ക. ജനാധിപത്യത്തിൽ സമരം ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നും, സമാധാനപരമായ സമരങ്ങളാണെങ്കിൽ പൊലീസ് ഇടപെടരുതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സമരം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന രീതി ശരിയല്ലെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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