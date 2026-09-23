തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര് അനുവദിച്ചാൽ അത് രാജ്യദ്രോഹമെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ "നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയും നടപടിയെടുക്കുകയും വേണം" എന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : September 23, 2026 at 3:46 PM IST
മലപ്പുറം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്ക് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര് കൂട്ട് നിന്നാൽ അത് രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റമാവുമെന്ന് വയനാട് കോണ്ഗ്രസ് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി അറിഞ്ഞിട്ടും ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ (സിഇസി) ഗ്യാനേഷ് കുമാർ അത് അനുവദിച്ചുകൊടുത്താൽ, അത് "രാജ്യത്തോടുള്ള വഞ്ചനയും" "രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റവും" ആകുമെന്നും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി തക്കതായ "നടപടിയെടുക്കണം" എന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
നീതിയുക്തമായ അന്വേഷണം നടത്താത്ത ആളുകൾ ഈ വിഷയം അന്വേഷിക്കരുതെന്നും ശരിയായ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കും രാജ്യത്തിനാകെയും ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടതെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വഴി നടക്കുന്ന പക്ഷപാതത്തെയും അനീതിയെയും കുറിച്ചുള്ള വിഷയം തൻ്റെ സഹോദരനും ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി നിരന്തരം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രിയങ്ക നിലമ്പൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പലതവണ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാർ തന്നെ ചില വിഷയങ്ങൾ സിഇസി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"അതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു അതീവ ഗൗരവകരമായ വിഷയമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു; കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് ജനാധിപത്യം? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീതിയുക്തമല്ലാതിരിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും അതിന് ഇസിഐ (ECI) സഹായിക്കുകയും പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്ക് ഇക്കാര്യം അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അത് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അത് ജനാധിപത്യത്തിന് നേരെയുള്ള വളരെ വലിയൊരു ആക്രമണമാണ്. "ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തോടുള്ള വഞ്ചനയാണ്. ഇതൊരു രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റമാണ്, ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയും നടപടിയെടുക്കുകയും വേണം" എംപി പറഞ്ഞു.
എസ്ഐആർ (SIR) പ്രകാരമുള്ള വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനിടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പരാമർശിച്ചു. എന്നാൽ, രാജ്യവ്യാപകമായ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനരവലോകനവുമായി (SIR) ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പത്ത് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി തൻ്റെ മണ്ഡലമായ വയനാട്ടിൽ എത്തിയതായിരുന്നു പ്രിയങ്ക.
Also Read: ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ എബിവിപി വിജയം സിജെപി സമരത്തിനുള്ള തിരച്ചടിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഐഷി ഘോഷ്