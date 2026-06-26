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വന്യജീവി സംഘർഷം തടയാൻ വനംവകുപ്പിന് അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ വേണം; നിലമ്പൂരിൽ ആർആർടി വാഹനം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌ത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

നിലമ്പൂരിൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ റാപ്പിഡ് റെസ്‌പോൺസ് ടീമിന് വാഹനം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌ത ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു

Kerala Forest Department Nilambur RRT Priyanka Gandhi Wayanad MP
പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു (X@INCOBCDept)
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By PTI

Published : June 26, 2026 at 5:37 PM IST

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മലപ്പുറം: കേരളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നായ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ വനംവകുപ്പുമായി ചേർന്ന് ഊർജ്ജിത ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവും വയനാട് എം പിയുമായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂരിൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ റാപ്പിഡ് റെസ്‌പോൺസ് ടീമിൻ്റെ (RRT) പുതിയ വാഹനം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌ത ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. തൻ്റെ മണ്ഡലമായ വയനാട്ടിൽ ജൂൺ 25 മുതൽ 28 വരെ നടത്തുന്ന ത്രിദിന സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രിയങ്ക മലപ്പുറത്ത് എത്തിയത്.

KERALA FOREST DEPARTMENT NILAMBUR RRT PRIYANKA GANDHI WAYANAD MP
നിലമ്പൂരിലെ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ റാപ്പിഡ് റെസ്‌പോൺസ് ടീം (X@INCOBCDept)

വനംവകുപ്പിന് കൂടുതൽ അത്യാധുനിക വിഭവങ്ങൾ വേണം

മേഖലയിലെ വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ഇതൊരു സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നമാണ്, അതിനാൽ പെട്ടെന്നൊരു പരിഹാരം എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പല സുപ്രധാന നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വനംവകുപ്പുമായി നിരന്തരം സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം," വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മുൻകൂട്ടി അറിയാനും പ്രതിരോധിക്കാനും വനംവകുപ്പിന് ഡ്രോണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളും കൂടുതൽ വിഭവങ്ങളും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

KERALA FOREST DEPARTMENT NILAMBUR RRT PRIYANKA GANDHI WAYANAD MP
നിലമ്പൂരിലെ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ റാപ്പിഡ് റെസ്‌പോൺസ് ടീം ( (X@INCOBCDept)

സംയുക്ത നീക്കത്തിലൂടെ ശാശ്വത പരിഹാരം

വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കൂ. ഇതൊരു ദീർഘമേറിയ പ്രക്രിയയാണ്, എങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഇതിനായുള്ള പൊതുസമ്മതി രൂപീകരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടെന്നും പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കി.

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കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന യു ഡി എഫ് (UDF) മുന്നണി ഭരണത്തിലുള്ളതിനാൽ, മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം നേരിടുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് ഉന്നയിച്ച പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം.

KERALA FOREST DEPARTMENT NILAMBUR RRT PRIYANKA GANDHI WAYANAD MP
നിലമ്പൂരിലെ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ റാപ്പിഡ് റെസ്‌പോൺസ് ടീം ( (X@INCOBCDept)

തുവ്വൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പുതിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഷെൽട്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു

വന്യജീവി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, പ്രാദേശിക വികസനത്തിലും എം പി സജീവ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തുവ്വൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഷെൽട്ടറിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നിർവ്വഹിച്ചു. മുൻ വയനാട് എം പി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ എം പി എൽ എ ഡി എസ് (MPLADS) ഫണ്ടിൽ നിന്നും 28 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഷെൽട്ടർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

KERALA FOREST DEPARTMENT
NILAMBUR RRT
PRIYANKA GANDHI
WAYANAD MP
HUMAN WILDLIFE CONFLICT KERALA

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