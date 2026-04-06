'കേരളത്തിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷം'; യുവാക്കള് സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്ത് തെഴിൽ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നുവെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി വയനാട് എംപിയായ താൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും വളരെ അടുത്ത് കാണുന്നതാണെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി.
By ANI
Published : April 6, 2026 at 4:27 PM IST
കണ്ണൂർ: കേരളത്തിലെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എം പി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പലരും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് ജോലി തേടാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന അവസ്ഥയാണെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പേരാവൂരിൽ പൊതുജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എംപി.
"കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഞാൻ വയനാട് എംപിയാണ്. ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും ഞാൻ വളരെ അടുത്ത് കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരുമാണ്. ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളുകൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കളിൽ പലർക്കും തൊഴിലില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്.
കേരളത്തിൽ തൊഴിൽ ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സ്വദേശം വിട്ടു പോകാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. കണ്ടുമുട്ടിയതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും കേരളത്തിനു പുറത്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ്," പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം കര്ഷകരും ഇന്ന് പ്രയാസം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാ സാധനങ്ങള്ക്കും വില കയറുമ്പോള് സര്ക്കാരില് നിന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു സഹായവും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആശാവര്ക്കര്മാര് മാസങ്ങളോളം സമരം ചെയ്തിട്ടും അവരെ കേള്ക്കാന് ഈ സര്ക്കാര് തയ്യാറായില്ല. അവരെ നിശബ്ദമാക്കിയ ശേഷം അവസാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പായപ്പോഴാണ് അവരെ കേള്ക്കാന് തയ്യാറായതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദമായി സിപിഐ (എം) നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽഡിഎഫാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത്. 2021 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, എൽഡിഎഫ് 99 സീറ്റുകളുമായി അധികാരം നിലനിർത്തി. 1977 ന് ശേഷം തുടർച്ചയായി തവണ വിജയിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നിലവിലെ സർക്കാരായി. യുഡിഎഫിന് 41 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചു. അതേസമയം 11.4 ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതം ലഭിച്ചിട്ടും എൻഡിഎയ്ക്ക് ഒരു സീറ്റും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായി പിണറായി വിജയൻ മാറി.
എൽഡിഎഫിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം), രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ, നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി (ശരദ്ചന്ദ്ര പവാർ) തുടങ്ങിയ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. യുഡിഎഫിൽ കോൺഗ്രസ്, കേരള കോൺഗ്രസ്, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബിജെപി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎയിൽ ട്വൻ്റി 20, ഭാരത് ധർമ്മ ജനസേന, കേരള കാമരാജ് കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 2026 ലെ കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 9 ന് നടക്കും. മെയ് 4 ന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും. നിലവിലെ നിയമസഭയുടെ കാലാവധി മെയ് 23 ന് അവസാനിക്കും.
