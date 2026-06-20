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'പ്രിയദർശിനിയും ഇന്ധനവിലയും...' സർക്കാരിൻ്റെ നികുതി ഇളവിൽ മാത്രം കാര്യമില്ലെന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള്‍

പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 50 ശതമാനം നികുതി ഇളവ് സ്വാഗതാർഹമാണെങ്കിലും അത് മാത്രം മതിയാകില്ലെന്നാണ് സംഘടനയുടെ നിലപാട്.

KERALA GOVERNMENT PRIVATE BUS SECTOR PRIYADARSHINI SCHEME IMPACT KERALA TRANSPORT ISSUE
സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല (ETV Bharath)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 20, 2026 at 5:59 PM IST

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വയനാട്: കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പ്രിയദർശനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി വലിയ ജനപ്രീതി നേടുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാകുന്നു. ഒരു വശത്ത് പദ്ധതിയുടെ നല്ല പാതിയും മറു വശത്ത് ആഘാതങ്ങളും തമ്മിൽ നേർക്കുനേർക്കാണ് നിലവിലെ അവസ്ഥ.

യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടായ വൻ ഇടിവ് സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസുകളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള്‍ പറയുന്നത്. അടിയന്തര സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം മുതൽ സർവീസുകൾ നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ബസ് ഉടമകളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

സ്ത്രീകൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ച പ്രിയദർശനി പദ്ധതിക്ക് പിന്നാലെ ജില്ലയിലാകെ യാത്രക്കാരുടെ യാത്രാശീലം മാറിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മുമ്പ് സ്വകാര്യ ബസുകളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം യാത്രക്കാർ ഇപ്പോൾ കെഎസ്ആർടിസി സർവീസുകളിലേക്ക് മാറിയതായാണ് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നത്.

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സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി (ETV Bharat)

ഇതോടെ സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ പ്രതിദിന കളക്ഷനിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടായി. ഇന്ധനവില, ജീവനക്കാരുടെ വേതനം, ഇൻഷുറൻസ്, നികുതി തുടങ്ങിയ ചെലവുകൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ കുറവ് ബസ് ഉടമകളെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ

വി ഡി സതീശൻ സർക്കാറിൻ്റെ പുതിയ ബഡ്‌ജറ്റിൽ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സംഘടനകൾക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതെല്ലാം വിഫലമായി. നിലവിലെ ഇന്ധനവിലവർധനവ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങുന്നില്ല അതിൻ്റകൂടെ പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി കൂടെ വലിയ നഷ്‌ടം സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

വയനാട്ടിൽ തന്നെ 5000 രൂപയോളം കളക്ഷൻ കുറവുണ്ടായി. ഇനിയും പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് സർക്കാർ ഇടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആർ. ശിവദാസനും, സെക്രട്ടറി എൽദോ മാത്യുവും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 50 ശതമാനം നികുതി ഇളവ് സ്വാഗതാർഹമാണെങ്കിലും അത് മാത്രം മതിയാകില്ലെന്നാണ് സംഘടനയുടെ നിലപാട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സർവീസുകൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സഹായവും സംരക്ഷണ നടപടികളും ആവശ്യമാണ്.

യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ഇനിയും കുറഞ്ഞാൽ ജില്ലയിലെ നിരവധി റൂട്ടുകളിൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾ സർവീസ് നിർത്തേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്നും സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പൊതുഗതാഗത മേഖലയിലെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ സർക്കാർ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ആശങ്കകൾ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം.

പൊതുഗതാഗത രംഗത്തെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്ന സമഗ്രമായ പരിഹാരവും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസുകളുടെ ഭാവി കൂടുതൽ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകുമെന്നാണ് ഉടമകളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

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TAGGED:

KERALA GOVERNMENT
PRIVATE BUS SECTOR
PRIYADARSHINI SCHEME IMPACT
KERALA TRANSPORT ISSUE
PRIVATE BUS SECTOR

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