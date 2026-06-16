ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ പെൺകരുത്തിന് കരുതലായി 'പ്രിയദർശിനി'; ഇടുക്കിയിലെ സര്വീസുകളും സമയവും ഇതാ...
വനിതകൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സൗജന്യ യാത്ര. ഡിപ്പോ തിരിച്ചുള്ള സർവീസ് വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.
Published : June 16, 2026 at 4:26 PM IST
ഇടുക്കി: ജില്ലയിലെ ഭൂരിഭാഗം സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകളും തോട്ടം മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. നിത്യേനയുള്ള ജോലിക്കായി ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഇവർക്ക് തങ്ങളുടെ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പങ്ക് യാത്രാക്കൂലിയായി മാത്രം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ ഈ തുക പൂർണമായും ലാഭിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിക്കുകയാണ്. ഇത് അവരുടെ കുടുംബ ബഡ്ജറ്റിന് വലിയൊരു കൈത്താങ്ങാണ്.
ദൂരെയുള്ള കോളജുകളിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ഇനി യാത്രാച്ചെലവിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ടൗണുകളിൽ പോയി വരുന്ന സാധാരണക്കാരായ വീട്ടമ്മമാർക്കും ഈ പദ്ധതി വലിയ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു.
ജില്ലയിലെ വിവിധ ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നുള്ള 118 ഓർഡിനറി സർവീസുകളിലാണ് നിലവിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലായത്. ജില്ലയിൽ കുമളി ഡിപ്പോയിലാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്രയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡിനറി സർവീസുകൾ ഉള്ളത്. ഇവിടെ 30 ബസുകളുണ്ട്. അതേസമയം നെടുങ്കണ്ടത്താണ് ഏറ്റവും കുറവ് സർവീസുകൾ ഉള്ളത്. ഇവിടെ നാല് ബസുകൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്.
കെഎസ്ആർടിസി മേഖലയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും നിലനിൽക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞ് വാക്ക് പാലിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയെന്ന് ഇടുക്കി എംഎൽഎ റോയി കെ പൗലോസ് പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി. സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സത്യപതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തൊടുപുഴ, കുമളി ഡിപ്പോകൾ
തൊടുപുഴ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നുള്ള 49 സർവീസുകളിൽ 25 ഓർഡിനറി ബസുകളിലാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ 5.30ന് ചേലച്ചുവടിലേക്കാണ് ആദ്യ സർവീസ്. വൈകിട്ട് 3.30ന് രാജാക്കാടിലേക്ക് അവസാന സർവീസും നടത്തുന്നു. കട്ടപ്പന, ദേവികുളം എന്നീ മലയോര മേഖലകളിലേക്കും ഈ സർവീസുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഇതുകൂടാതെ വൈക്കത്തേക്ക് ഏഴ് ചെയിൻ സർവീസുകളും നിലവിലുണ്ട്.
കുമളിയിൽ ആകെയുള്ള 55 സർവീസുകളിൽ 30 എണ്ണവും ഓർഡിനറി സർവീസുകളാണ്. ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. കട്ടപ്പനയിൽ ആകെയുള്ള 36 സർവീസുകളിൽ 20 എണ്ണം ഓർഡിനറി ബസുകളാണ്. ചെറുതോണി ഓപ്പറേറ്റിങ് സെൻ്ററിൽ നിന്നും നിലവിൽ അഞ്ച് ഓർഡിനറി സർവീസുകൾ ലഭ്യമാണ്.
നെടുങ്കണ്ടം, മൂലമറ്റം സർവീസുകൾ
നെടുങ്കണ്ടത്ത് നിന്നും ആകെയുള്ള 14 സർവീസുകളിൽ നാലെണ്ണം മാത്രമാണ് ഓർഡിനറി ബസുകൾ. രാവിലെ 5.15ന് വണ്ണപ്പുറം വഴി കോട്ടയത്തേക്കും ബാലൻപിള്ള സിറ്റി വഴി ആലുവയിലേക്കും ബസുകളുണ്ട്. പുലർച്ചെ 4.40ന് ഉടുമ്പൻചോല വഴി കമ്പത്തേക്കും രാവിലെ 5.50ന് ഉടുമ്പൻചോലയിൽ നിന്നും കമ്പത്തേക്കുമാണ് മറ്റ് സർവീസുകൾ. മൂലമറ്റത്ത് നിന്നും 12 ഓർഡിനറി സർവീസുകളാണുള്ളത്. വൈറ്റില, ആലുവ, കോട്ടയം, എറണാകുളം എന്നിവയാണ് ഇവിടുത്തെ ദീർഘദൂര ഓർഡിനറി ബസുകൾ. ഇവ കൂടാതെ തൊടുപുഴ മൂലമറ്റം ഷട്ടിൽ സർവീസുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അന്തർസംസ്ഥാന സർവീസുകളുമായി മൂന്നാർ
തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ഏറെയുള്ള മൂന്നാർ കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും 22 ഓർഡിനറി ബസുകളാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഉദുമൽപേട്ട, തേനി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് അന്തർസംസ്ഥാന ഓർഡിനറി ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ദീർഘദൂര സർവീസുകളുമുണ്ട്. മറയൂർ, സൈലൻ്റ് വാലി, കട്ടപ്പന, വട്ടവട, മാങ്കുളം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ബസുകളുണ്ട്. എന്നാൽ മൂന്നാർ ഡിപ്പോയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ബൈസൺവാലി, കാന്തല്ലൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നിലവിൽ ഓർഡിനറി സർവീസുകൾ ലഭ്യമല്ല. അതിനാൽ ഈ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് നിലവിൽ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല.
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