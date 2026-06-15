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'സടു കുടു വണ്ടിക്ക് ആളുണ്ടോ'; പ്രിയദർശനി പദ്ധതി ആഘോഷമാക്കി നാട്, മധുരം പങ്കുവച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും വമ്പൻ തുടക്കം

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും യാത്രാ സൗകര്യവും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കെഎസ്ആർടിസി സർവീസുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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Priyadarshini Free Travel Scheme inauguration (I&PRD)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 5:25 PM IST

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കൊല്ലം/ മലപ്പുറം: കെഎസ്ആർടിസി ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനുമുള്ള സൗജന്യ യാത്ര ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് മിക്കവരും. പലയിടങ്ങളിലും ഉദ്‌ഘാടനം ആഘോഷമാക്കി എന്ന് വേണം പറയാൻ. മധുരം പങ്കുവച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചുമാണ് പദ്ധതിയ്‌ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂർ കെഎസ്ആർടിസി കോംപ്ലക്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് വനിതകൾക്കൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ആദ്യ യാത്ര ചെയ്‌ത് തലസ്ഥാന നഗരി ആഘോഷമാക്കി. അവിടെനിന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യയാത്രയൊരുക്കി പെരുമാതുറയിലേക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഓടിയെത്തി ചരിത്രദൗത്യം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും യാത്രാ സൗകര്യവും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കെഎസ്ആർടിസി സർവീസുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

കൊല്ലത്ത് ആവേശം ഇരിട്ടി

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ചതിൻ്റെ ആവേശത്തിൽ ആയിരുന്നു കൊല്ലത്തെ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ. കൊല്ലം കെഎസ്ആർടിസി ബസ്‌ സ്‌റ്റാൻ്റിൽ നിന്നും കൊട്ടാരക്കരയിലേക്ക് സർവീസ് ആരംഭിച്ച പ്രിയദർശിനി ബസ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്‌ണയാണ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌തത്. എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി, കൊല്ലം മേയർ എ കെ ഹഫീസ് എന്നിവരും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ കൊട്ടാരക്കരയിലേക്കുള്ള ആദ്യ സർവീസിൽ മന്ത്രിക്കൊപ്പം പ്രവർത്തകരും കയറി.

എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

ഇതോടെ ബസിൽ തിക്കും തിരക്കുമായി. ലഡുവും പായസവും വിതരണം ചെയ്‌ത് ഉദ്‌ഘാടനം ആഘോഷമാക്കിയാണ് യാത്ര. ഇതിനിടെ മുദ്രവാക്യം വിളിച്ച പ്രവർത്തകരുടെ കയ്യ് തട്ടി ചൂട് പായസം മന്ത്രി ബിന്ദുവിൻ്റെ തലയിലേക്ക് വീണു. ഉടൻ തന്നെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലീം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് നൗഷാദ് യൂനുസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മന്ത്രിയുടെ തലയിൽ വീണ പായസം തുടച്ചിനീക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം കേവലമായ സൗജന്യ യാത്ര എന്നതിനപ്പുറം ഒരു വലിയ രാഷ്‌ട്രീയ സന്ദേശമാണ് ഈ ഗവൺമെൻ്റ് ഇതിലൂടെ നൽകുന്നത്.

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സമൂഹത്തിലെ സ്‌ത്രീകളെയും ട്രാൻസ്‌ജെൻ്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയും പൊതു ധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും രാഷ്‌ട്രാ നിർമാണ പ്രകൃയയിൽ പങ്കാളികളാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മഹത്തായ ഒരു സന്ദേശമാണ് പ്രിയദർശനി പദ്ധതിയിലൂടെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി പറഞ്ഞു.

അപ്രായോഗികമെന്ന് അന്നത്തെ രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കൾ വിമർശിച്ച കാര്യമാണ് അധികാരത്തിൽ വന്ന് വെറും ഒരു മാസം കൊണ്ട് സർക്കാർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ സന്തോഷകരമായ ചരിത്ര മൂഹർത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ സങ്കുചിതമായ രാഷ്‌ട്രീയ താത്‌പര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനകീയ സമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ചില പാർട്ടികൾ വിട്ട് നിർക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തികച്ചും രാഷ്‌‌ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും എംപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മധുരം വിതരണം ചെയ്‌ത് മലപ്പുറം

കേരള സർക്കാർ ഇന്ദിര ഗ്യാരണ്ടിയുടെ ഭാഗമായി കെഎസ്‌ആർടിസി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമായി. മലപ്പുറം വണ്ടൂരിൽ യുഡിഎഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത്. പടക്കം പൊട്ടിച്ചും മധുരം വിതരണം ചെയ്‌തുമാണ് ബസിനെ സ്വീകരിച്ചത്. മുദ്രവാക്യങ്ങളോടെ ബസിനെ സ്വീകരിച്ച പ്രവർത്തകർ ഡ്രൈവർക്കും കണ്ടക്‌ടർക്കും പൊന്നാടയണിക്കുകയും പൂക്കൾ നൽകുകയും ചെയ്‌തു. ബസിലെ യാത്രക്കാർക്കും മധുരം വിതരണം ചെയ്‌തു.

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിര സമിതി അധ്യക്ഷ ആലിപ്പറ്റ ജമീലയുടെ നേതൃത്തത്തിൽ വനിതകൾ വണ്ടൂർ മുതൽ ചെറുകോട് വരെ യാത്രയും ചെയ്‌തു. ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് ടി പി ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ, KC കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ്, UDF പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഷൈജൽ എടപ്പറ്റ, കൺവീനർ കാപ്പിൽ മുരളി, മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് പി ടി ജബീബ് ഷുകീർ, വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ അമൃത, വണ്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രെസിഡൻ്റ് കെ ടി ഷംസുദീൻ, എം കെ നാസർ തുടങ്ങി നിരവധി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും സംബന്ധിച്ചു

കൊട്ടിക്കയറി കോട്ടയം

യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഇന്ദിരാ ഗാരൻ്റികളിൽ ഒന്നായ 'പ്രിയദർശിനി' സൗജന്യ ബസ് യാത്രാ പദ്ധതിക്ക് കോട്ടയത്തും ആവേശകരമായ തുടക്കം. സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സ്ത്രീകൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ സൗജന്യയാത്ര അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കോട്ടയം ഡിപ്പോയിൽ സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ നിർവഹിച്ചു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഓർഡിനറി ബസുകളിലാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക.

കോട്ടയത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജോഷി ഫിലിപ്പ്, നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്‌സൺ എംപി. സന്തോഷ് കുമാർ, വിവിധ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്-നഗരസഭാ അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ജനപ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു. ജില്ലയിലെ മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിപുലമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. കടുത്തുരുത്തിയിൽ നടന്ന പ്രാദേശികതല ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് നിർവഹിച്ചു.

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TAGGED:

PRIYADARSHINI SCHEME
FREE BUS FOR WOMEN
KSRTC FREE TRAVEL SCHEME
ബസ്
PRIYADARSHINI SCHEME INAUGURATION

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