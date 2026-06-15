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'പ്രിയദർശിനി പണി മുടക്കി', സൗജന്യ ബസിലെ കന്നി യാത്രക്കാർക്ക് കിട്ടിയത് എട്ടിൻ്റെ പണി

RAA 9588 പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്രാ ബസ് പകുതി വഴിയിൽ വച്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുകയായിരുന്നു. 25 ഓളം യാത്രക്കാരാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്.

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KSRTC break down in Kollam (ETV bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 8:14 PM IST

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കൊല്ലം: പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി പ്രകാരം വനിതകൾക്കുള്ള സൗജന്യ ബസിലെ കന്നി യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതയാത്രയായി. രാവിലെ 8.30 ന് കുണ്ടറയിൽ നിന്ന് കായംകുളത്തേക്ക് പോയ RAA 9588 പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്രാ ബസ് പകുതി വഴിയിൽ വച്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുകയായിരുന്നു. 25 ഓളം യാത്രക്കാരാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്.

കൊല്ലം രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിന് മുമ്പിൽ വച്ച് എയർ ലീക്ക് ആയതിനെ തുടർന്നാണ് ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുന്നത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വൻ ഗതാഗത കുരുക്കാണ് റോഡിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്. മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം യാത്ര മടങ്ങി. ഒടുവിൽ ബസിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരെ മറ്റൊരു ബസിൽ കയറ്റി വിടുകയായിരുന്നു. കൊല്ലം ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കുകൾ എത്തി വണ്ടി റിപ്പയർ ചെയ്‌തതിന് ശേഷമാണ് യാത്ര തുടർന്നത്.

കെഎസ്ആർടിസി ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്‌സിനുമുള്ള സൗജന്യ യാത്ര പദ്ധതിയായ പ്രിയദർശിനിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമായി. തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂർ കെഎസ്ആർടിസി കോംപ്ലക്‌സിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനാണ് പദ്ധതി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും വനിതകൾക്കൊപ്പം ആദ്യ യാത്ര ചെയ്‌ത് പദ്ധതി തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ആഘോഷമാക്കി. ശാക്തീകരണവും യാത്രാ സൗകര്യവും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കെഎസ്ആർടിസി സർവീസുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ ബസ് യാത്രക്കിടെ ബ്രേക്ക് ഡൗണായി (ETV Bharat)

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ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ചതിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ. മലപ്പുറം വണ്ടൂരിൽ യുഡിഎഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ സ്വീകരണമാണ് ബസ് യാത്രക്ക് നൽകിയത്.

പടക്കം പൊട്ടിച്ചും മധുരം വിതരണം ചെയ്‌തും ഡ്രൈവർക്കും കണ്ടക്‌ടർക്കും പൊന്നാടയണിക്കുകയും പൂക്കൾ നൽകുകയുമൊക്കെ ചെയ്‌ത് വൻ ആഘോഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് മലപ്പുറത്ത് നടന്നത്. മലപ്പുറം മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പ്രിയദർശിനിക്ക് ആവേശകരമായ തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്.

അതേസമയം മറുവശത്ത് പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്ര ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ പരാതികളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയരുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപിയും മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധിച്ചു. ചിലടത്ത് സൗജന്യ യാത്രാ ചെയ്‌ത യുവതികൾക്ക് സൗജന്യ ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പരാതിയും ഉയരുന്നുണ്ട്.

തൃശൂരും കോട്ടയത്തുമാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടന്നത്. തൃശൂർ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്‌റ്റാൻഡിലേക്ക് ബിജെപി പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി.പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകർ ബസിനുള്ളിൽ കയറി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും യാത്ര തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു.

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TAGGED:

KSRTC
PRIYADARSHINI SCHEME KERALA
PRIYADARSHINI
FREE TRAVEL BUS COMPLAINT
PRIYADARSHINI BUS BREAK DOWN

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