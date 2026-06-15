ആദ്യം ലഡു തന്നു, പിന്നാലെ ആശംസകളും... ശേഷം ടിക്കറ്റിന് പണം ഈടാക്കി; പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്രയിൽ പരാതിയും പ്രതിഷേധങ്ങളും
മുഴുവൻ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധം.
Published : June 15, 2026 at 5:51 PM IST
തൃശൂർ: പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്ര ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ പരാതികളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയരുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപിയും മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധിച്ചു. ചിലടത്ത് സൗജന്യ യാത്രാ ചെയ്ത യുവതികൾക്ക് സൗജന്യ ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പരാതിയും ഉയരുന്നുണ്ട്.
തൃശൂരും കോട്ടയത്തുമാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടന്നത്. തൃശൂർ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ബിജെപി പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. അതേസമയം കോട്ടയം ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും സർവീസ് ആരംഭിക്കാനിരുന്ന ബസ് തടഞ്ഞായിരുന്നു മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകർ സമരം നടത്തിയത്. പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകർ ബസിനുള്ളിൽ കയറി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും യാത്ര തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് യുഡിഎഫ് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിക്കാതെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ്. സൗജന്യ യാത്ര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ആദ്യ ദിനം തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചകൾ വ്യക്തമായതായും അനീഷ് കുമാർ ആരോപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന നിരവധി ഓർഡിനറി ബസുകൾ സിറ്റി ഫാസ്റ്റ് ബസുകളാക്കി മാറ്റിയതിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര നിഷേധിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ജസ്റ്റിൻ ജേക്കബ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ശീതൾ രാജ, ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ അഡ്വ കെആർ ഹരി, സുജയ് സേനൻ, ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമാരായ സുധീഷ് മേനോത്തുപറമ്പിൽ, പൂർണിമ സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തു.
കോട്ടയത്തും പ്രതിഷേധം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ സൗജന്യ യാത്ര നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞ് വോട്ട് നേടി അധികാരത്തിൽ വന്ന വിഡി സതീശൻ സർക്കാർ വാക് പാലിക്കണം എന്ന് മഹിളാമാർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മഞ്ജു സുരേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മഹിളാ മോർച്ച സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കോട്ടയം വെസ്റ്റ് ജില്ലാ കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ കോട്ടയം കെഎസ്ആർടിസി സ്റ്റാൻ്റിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയരുന്നു അവർ.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വോട്ട് നേടുന്നതിനായി നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ ആണ് യുഡിഎഫ് നൽകിയത്. ഇന്ദിര ഗ്യാരൻ്റിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലും സൗജന്യ യാത്ര നൽകും എന്ന് ആയിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം. എന്നാൽ ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രമായി നിജപ്പെടുത്തിയത് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളെ വഞ്ചിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേസമയം അപ്രതീക്ഷിതമായി നടത്തിയ സമരം തങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബസിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാർ സമരക്കാർക്കെതിരെ രംഗത്തുവന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രവർത്തകർ ബസിനുള്ളിലെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് പിന്മാറുകയായിരുന്നു.
സൗജന്യ ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി
'പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്രാ ചെയ്ത യുവതികൾക്ക് സൗജന്യ ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി. തൃശൂരിൽ നിന്ന് ചാലക്കുടിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത സ്ത്രീകൾക്കാണ് ദുരനുഭവം. മധുരം വിതരണം ചെയ്യാൻ എത്തിയ ജനപ്രതിനിധികളോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും യുവതികൾ ആരോപിച്ചു. ബസിൽ കയറിയ കൊരട്ടി സ്വദേശികളായ വിദ്യാർഥിനികളിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ടർ പണം ഈടാക്കുകയായിരുന്നു.
ചാലക്കുടിയിലേക്ക് പോകാൻ പ്രിയദർശിനി ബസിൽ കയറിയതാണ് മൂവരും. യാത്ര ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഫീമെയിൽ എന്ന രേഖപ്പെടുത്തിയ ടിക്കറ്റിന് പണം ഈടാക്കുകയായിരുന്നു. പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും നടപടി എടുത്തില്ലെന്ന് യാത്ര ചെയ്ത യുവതികളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. 114 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന് ഈടായാക്കിയത്. കെസ്ആർടിസി പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്രാ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അതേസമയം തൃശൂരില് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിച്ചത്. ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം പലയിടങ്ങളിലും ഓര്ഡിനറി ബസില് സ്ത്രീ യാത്രിരുടെ വന് തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
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അതേസമയം പദ്ധതിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ എല്ലാ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലും സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുമെന്നായിരുന്നു യുഡിഎഫിൻ്റെ വാഗ്ദാനമെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രമായി ഇത് ചുരുക്കിയെന്നുമാണ് പ്രധാന ആരോപണം. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ള ബസുകളിൽ ആയിരത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഓർഡിനറി ബസുകളുള്ളതെന്നും അതിനാൽ ഈ പദ്ധതി ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനാണെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇടതുപക്ഷം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് പൂർണമായും ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ്. സമാനമായ ആരോപണങ്ങളുമായി ബിജെപിയും രംഗത്തുണ്ട്.
ഈ നിയമങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം
- സൗജന്യ യാത്ര നടത്തുമ്പോളും സാധാരണ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം പറഞ്ഞ് '0' ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ്.
- ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തില് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത സ്ഥലം കഴിഞ്ഞാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് എങ്കിലും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത സ്റ്റോപ്പിന് മുന്പേ ഇറങ്ങണം എങ്കിലും ആ വിവരം കണ്ടക്ടറെ അറിയിക്കണം.
- നിങ്ങളുടെ കൂടെ അഞ്ച് മുതല് 11 വയസ് വരെ ഉള്ള ആണ്കുട്ടികള് ഉണ്ടെങ്കില് അവര്ക്ക് പണം നല്കിയുള്ള ഹാഫ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം.
- പുരുഷന്മാര് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കില് ആ കാര്യം പറഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം
- പുരുഷന്മാര് ആണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് എങ്കില് കൂടെ വനിതകള് ഉണ്ടെങ്കില് ആ കാര്യം ടിക്കറ്റ് മെഷീനില് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് പറയുക.
- സൗജന്യ യാത്ര നടത്തുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് നിലവില് ഓര്ഡിനറിയില് ഉള്ളത് പോലെ 15 കിലോ ലഗേജ് വരെ സൗജന്യമാണ്.
- സ്ത്രീകള്ക്ക് സൗജന്യമുള്ള ഓര്ഡിനറി ബസുകള് തിരിച്ചറിയുവാന് 'പ്രിയദര്ശിനി' സ്റ്റിക്കര് പതിച്ചിട്ടുണ്ടാകും
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