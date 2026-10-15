പെണ്ണ് ചെന്നെത്താത്ത കോലങ്ങളിൽ പെണ്കരുത്ത്; തെയ്യം കാവുകളിൽ തിളങ്ങി പ്രിയയുടെ തുന്നൽ പെരുമ
ഒന്നു കുറെ 40 തെയ്യങ്ങൾ എന്നാണ് മലബാറിലെ എല്ലാ തെയ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ട തുണിത്തരങ്ങൾ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നതിലെ മികച്ച ഒരു തയ്യൽ തൊഴിലാളിയാണിന്ന് പ്രിയ.
Published : October 15, 2026 at 9:00 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ. പി
കണ്ണൂർ: പെണ്ണ് ചെന്നെത്താത്ത തെയ്യങ്ങളുടെ അണിയലങ്ങളിൽ തയ്യൽ മെഷ്യൻ കൊണ്ട് വസന്തം വിരിയിക്കുകയാണ് കാനായി മുക്കൂട് സ്വദേശിനി പ്രിയ ശശി. കരിവെള്ളൂർ കൊടക്കാട് ഹരിഹരൻ പെരുമലയൻ്റെ മകൾ പ്രിയ ശശി കാനായി മുക്കൂട് പ്രദേശത്തിൻ്റെ തന്നെ മരുമകളാണ്.
42 കാരിയായ പ്രിയ മുക്കൂട് വയനാട്ട് കുലവൻ ക്ഷേത്രത്തിന് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ വിശ്രമമില്ലാതെ തയ്യൽ മെഷ്യൻ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വസ്ത്രങ്ങളോ ബ്ലൗസോ ചുരിദാറോ ഒന്നുമല്ല പ്രിയയുടെ ഇഷ്ട ഇനം. മലബാറിൻ്റെ ആചാര പെരുമയിൽ കാവുകളിൽ ഉറഞ്ഞാടുന്ന തെയ്യങ്ങളുടെ വേഷ വിധാനങ്ങളാണ്.
തുലാം പത്ത് മുതൽ വടക്കൻ മലബാറുകളിലെ കാവുകളിൽ തെയ്യാട്ടക്കാലമാണ്. പെരുങ്കളിയാട്ടങ്ങളും തീ ചാമുണ്ഡിയും ഗുളികനും എന്ന് വേണ്ട ഒന്നു കുറെ നാൽപ്പത് തെയ്യങ്ങൾ മെയ് അവസാനം വരെ ഉറഞ്ഞാടും. ഒന്നു കുറെ 40 തെയ്യങ്ങൾ എന്നാണ് മലബാറിലെ എല്ലാ തെയ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ട തുണിത്തരങ്ങൾ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നതിലെ മികച്ച ഒരു തയ്യൽ തൊഴിലാളിയാണിന്ന് പ്രിയ. രണ്ട് ദിവസത്തോളമെടുത്താണ് ഒരു തെയ്യക്കോലത്തിനുള്ള വേഷവിധാനം തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത്.
മലബാറിലെ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ
വടക്കൻ മലബാറിലെ തെയ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗവും ദേവി സങ്കൽപ്പങ്ങളാണ്. എന്നാൽ തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്നത് ആകട്ടെ ഭൂരിഭാഗവും പുരുഷന്മാരും. ആ ഒരിടത്തേക്കാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ട അലങ്കാര വസ്ത്രങ്ങളും അലങ്കാര ആടകളും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രിയ തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത്. തെയ്യവുമായി ഹൃദയബന്ധം ഉള്ള ഒരു കുടുംബം കൂടിയാണ് പ്രിയയുടേത്. തൻ്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് തെയ്യത്തിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നിയെടുക്കുന്ന രീതികൾ പഠിച്ചെടുത്തതെന്ന് പ്രിയ പറയുന്നു. 15 വർഷമായി ഈ രംഗത്തുണ്ട്. ഭർത്താവും മക്കളും പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്നു.
പക്ഷേ ഇതുവരെയും മറ്റു വസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല. 'ടെയ്ലറിങ് പഠിച്ചു എന്നതിനപ്പുറം അച്ഛൻ കൈകൊണ്ട് തുന്നി കാണിച്ചുതന്ന ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളിലേക്കാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോയതെന്നും', പ്രിയ പറയുന്നു. കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് ഭൂരിഭാഗവും ആവശ്യക്കാർ എത്തുന്നത്. ഏതാണ്ട് നവംബർ മാസം മുതൽ ആവശ്യക്കാർ നിരന്തരം എത്താറുണ്ടെന്നാണ് പ്രിയ പറയുന്നത്. തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായ പ്രിയേഷ് പണിക്കരും പ്രശാന്ത് പണിക്കരും തെയ്യം കലാകാരന്മാരാണ്. മക്കളായ അശ്വദ്ധും ആദിത്യനും നിരവധി കാവുകളിൽ തെയ്യം കെട്ടി ആടിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഓരോ തെയ്യത്തിനും ഓരോ രീതിയാണ്. എല്ലാം പല ശൈലിയിലാണ് തുന്നുന്നത്. വൈകുന്നേരം നാലുമണി മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണിവരെ ഈ തൊഴിലിൽ സജീവമാകാറുണ്ടെന്നും പ്രിയ പറയുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നാടൻപാട്ട് രംഗത്തും സജീവമായ പ്രിയ നാട്ടുപൈതൃകം മാതമംഗലം ഗ്രൂപ്പിലെയും സെൻട്രൽ നാടക ഗ്രൂപ്പിലും അംഗമാണ്.
തെയ്യം കലാകാരന്മാർക്ക് പ്രിയങ്കരി
ആറ് വയസ് മുതൽ തെയ്യം കെട്ടിയാടിയ പ്രമീഷ് പണിക്കർ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി പ്രിയയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് തെയ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ തയ്പ്പിക്കുന്നത്. തെയ്യത്തിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നിയെടുക്കാൻ നല്ല ക്ഷമ വേണ്ടൊരു കാര്യമാണ്. 'പ്രിയേച്ചിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് തുന്നിയെടുത്താൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നും നോക്കാനില്ലെന്നും അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് അത് അടിച്ചു കിട്ടാറുള്ളത്', എന്നും പ്രമീഷ് പറയുന്നു. 'കാസർകോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ പലയിടങ്ങളിൽ ആടയാഭരണങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടുത്തെ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ പ്രിയേച്ചിയുടെ കയ്യൊപ്പ് ഉണ്ട്', പ്രമീഷ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അരവളയൻ-ഗുളികൻ, പൊട്ടൻ തെയ്യം, ഒട വളയൻ-വിഷ്ണുമൂർത്തി എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുപ്പി, ദളം കൊരണ്ട, ഗാണി എന്നിങ്ങനെ ഓരോ രൂപങ്ങൾക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് വസ്ത്രം തുന്നുക. അതൊക്കെയും പ്രിയേച്ചി മികച്ച രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഭർത്താവ് ശശിയും
ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ കൂടിയായ പ്രിയയുടെ ഭർത്താവ് ശശി എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകി ഒപ്പം തന്നെയുണ്ട്. തെയ്യക്കാലത്തിന് തിരിശീല വീണാൽ മാത്രമാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലിൽ സജീവമാകുന്നത്. 'അവൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. കുടുംബപരമായി തെയ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ തെയ്യത്തിനോട് തുടങ്ങിയ ഈ ആത്മാർഥ ഇഷ്ടം തുടരാനാണ് ഞാൻ അനുവദിച്ചത്. അവൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിനപ്പുറം ആളുകളെയും കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്', എന്ന് ഭർത്താവ് ശശി പറയുന്നു. കൂടാതെ, സമീപ പ്രദേശമായ പൂമാലക്കാവിലെ പ്രധാന ഉത്സവമായ പാട്ടുത്സവത്തിനും പൂരോത്സവത്തിനും ഭഗവതി അമ്മയുടെ തിരുവാഭരണം വരുമ്പോൾ പ്രിയയ്ക്കാണ് തകിൽ അടിക്കാൻ അനുവാദം ലഭിച്ചത്. അതിലും വലിയ സന്തോഷമാണുള്ളതെന്ന് ശശി പറയുന്നു.
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