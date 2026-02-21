'അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 40,000 രൂപയാക്കണം'; സ്വകാര്യ മേഖയിലെ നഴ്സുമാരുടെ സമര കാഹളം മുഴങ്ങുന്നു
Published : February 21, 2026 at 2:42 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ശമ്പള വർധനവ് നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപരതിയിലെ നഴ്സുമാർ ഇന്ന് സൂചന സമരം നടത്തും. യുണൈറ്റഡ് നഴ്സിങ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സമരം. സംഘടനയ്ക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ആശുപത്രികളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ജീവനക്കാർ മാത്രമാണ് ജോലിക്ക് ഹാജരാവുന്നത്. നിലവിൽ 20000 രൂപയെന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 40000 രൂപയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം. 2023 ൽ യുഎൻഎ നടത്തിയ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ശമ്പളം പരിഷ്കരിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷ സമരരംഗത്തേക്കിറങ്ങുന്നതെന്ന് സംഘടനയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജാസ്മിൻ ഷാ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
2016ൽ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശപ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ജഗദീഷ് പ്രസാദ് കമ്മറ്റിയും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനമെന്ന (Equal Pay for Equal Work) കോടതി വിധിയും പ്രകാരമാണ് 40000 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമാക്കണമെന്ന മുദ്രാവാക്യം യുഎൻഎ ഉയർത്തുന്നത്. സർക്കാർ നഴ്സുമാരുടെ അതേ ശമ്പള സ്കെയിൽ തന്നെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും നടപ്പാക്കണമെന്നതാണ് തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനമെന്ന ആവശ്യത്തിലൂടെ സംഘടന മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന വാദം. 2013 ൽ കേരള സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ബലരാമൻ കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ടും 2014ൽ സർക്കാർ തന്നെ നിയോഗിച്ച വീര കുമാർ കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ടും പൂർണമായി നടപ്പിലാക്കി നഴ്സിങ് അധ്യാപകർക്ക് യുജിസി സ്കെയിൽ പ്രകാരമുള്ള ശമ്പളം നൽകണമെന്നുമുളള കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവും നടപ്പിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് സംഘടന ഉയർത്തുന്നത്. 50 നിർദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ബലരാമൻ കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ടിലെ 18 നിർദേശങ്ങൾ 2015ൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യ സമരം 2017ൽ
2016ൽ തുല്യവേതനമെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിയും മെച്ചപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാനുള്ള വിവിധ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകളും നടപ്പിലാക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു 2017 ജൂണിൽ യുഎൻഎ സംസ്ഥാനത്ത് സമരം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ജൂലൈയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ആശുപത്രി ഉടമകൾ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 20,000 രൂപയാക്കി നിജപ്പെടുത്തി തുടർ നടപടികൾക്ക് കൈമാറിയതിനാൽ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ആറ് മാസത്തെ കാലാവധിയാണ് നടപടികൾക്കായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഏഴ് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും നടപടികൾ വൈകിയതോടെ നഴ്സുമാർ വീണ്ടും സമരരംഗത്തിറങ്ങി. കേരള ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ട് യുഎൻഎ പ്രഖ്യാപിച്ച അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് താൽക്കാലികമായി തടയുകയും വിഷയത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാമെന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടയിൽ സർക്കാർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും 2018 മാർച്ച് 31നകം മിനിമം വേജസ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുമുണ്ടായി. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 20000 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമായി നിജപ്പെടുത്തിയത്.
അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ
സംസ്ഥാനത്ത് 50 കിടക്കകളിൽ കൂടുതലുള്ള 15000 ആശുപരതികളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതിൽ നിലവിൽ നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ശമ്പളമായ 20000 രൂപ ലഭിക്കുന്നത് ആകെ യുഎൻഎ ശക്തമായ 460ഓളം ആശുപത്രികളാണെന്ന് സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഷോബി ജോസഫ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ചില സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ 20000 രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട ശേഷം 5000 രൂപ തിരികെ നഴ്സുമാരുടെ കൈയിൽനിന്ന് പണമായി വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നഴ്സുമാരുടെ ഒഴിവുകൾ നികത്താതെ ആശുപ്രതികൾ
സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാരുടെ ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ നികുത്തുന്നില്ലെന്നാണ് യുഎൻഎ ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നത്. വെൻ്റിലേറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐസിയുവിൽ രോഗി, നഴ്സ് അനുപാതം 1:1 ആയാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഐസിയുവിൽ ഇത് 2:1ഉം വാർഡുകളിൽ 6:1 എന്നതാണ് അനുപാതം. എന്നാൽ ഇത് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും പലയിടത്തും ഒരു നഴ്സ് പരിപാലിക്കേണ്ട് രോഗികളുടെ എണ്ണം മുപ്പതും നാൽപ്പതുമാണെന്നും അവര് ആരോപിക്കുന്നു.
അപേക്ഷകളും ശുപാർശകളും നൽകി മടുത്തു
അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ഉയർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി, ആരോഗ്യ മന്ത്രി, ലേബർ കമ്മിഷണർ എന്നിവരെ നിരവധി തവണ കത്തുകളിലൂടെ വിഷയം ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഎൻഎ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കി. മൂന്ന് വർഷമായി മിനിമം വേജസ് കമ്മിറ്റിയായ ഐആർ.എ- ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കമ്മിറ്റി(INDUSRIAL RELATIONSHIP COMMITTE) ചേരുന്നുണ്ട്. മാനേജ്മെൻ്റ്, ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളും ആരോഗ്യ മന്ത്രിയും ലേബർ കമ്മിഷണറും ഉൾപ്പെട്ട സമിതിയാണിത്. എല്ലാ തവണയും ശുപാർശകളും അപേക്ഷകളും നൽകാറുണ്ടെന്നും എന്നാൽ തുടർനടപടികൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരുന്നതോടെയാണ് സമരത്തിന് തയാറായതെന്നും യുഎൻഎ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഷോബി ജോസഫ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.