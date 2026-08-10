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ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് സാമ്പത്തിക ചൂഷണം; തിരിച്ചറിയൽ രേഖ സ്വന്തമാക്കി ലോണ്‍ എടുത്ത് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഏജൻ്റുമാർ

വായ്‌പ തിരിച്ചടയ്ക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഫോൺ വന്നപ്പോഴാണ് തങ്ങൾ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായ വിവരം അറിഞ്ഞതെന്ന് യുവതികള്‍ ആരോപിച്ചു.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2026 at 9:04 PM IST

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വയനാട്: വയനാട് മാനന്തവാടിയിൽ സ്വകാര്യ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഏജൻ്റുമാർ ഗോത്രവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ കബളിപ്പിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയതായി പരാതി. എടവക ചേമ്പിലോട് വലിയകുന്ന് ഉന്നതിയിലെ സിന്ധു, മീനാക്ഷി, പാറ്റ എന്നിവരാണ് മാനന്തവാടിയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിനും ഏജൻ്റുമാർക്കുമെതിരെ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആധാർ വിവരങ്ങളും വിരലടയാളവും ശേഖരിച്ച് ലക്ഷങ്ങളുടെ വായ്‌പയെടുപ്പിച്ച് നിസാര തുക മാത്രം നൽകി തങ്ങളെ ഏജൻ്റുമാർ കബളിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ഇവർ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

എടവക വലിയകുന്ന് ഉന്നതിയിലാണ് മൂവരും താമസിക്കുന്നത്. മുൻപ് ഇത്തരത്തിൽ വയനാട്ടിലെ ഗോത്ര വർഗ സ്‌ത്രീകൾ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയായതായി നിരവധി വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. രണ്ട് വർഷം മുൻപ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ജീവനക്കാരെന്ന വ്യാജേന കോളനിയിലെത്തിയ രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഒരു പുരുഷനുമടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് തങ്ങളെ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാക്കിയതെന്ന് സ്‌ത്രീകൾ ആരോപിച്ചു.

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നടപടിയാവശ്യപ്പെട്ട് ആദിവാസി സ്‌ത്രീകൾ (ETV Bharat)

''ആധാർ വിവരങ്ങളും വിരലടയാളവും നൽകിയാൽ അയ്യായിരത്തിൽ താഴെ രൂപ സൗജന്യമായി നൽകാമെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. ഇത് വിശ്വസിച്ച് സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിയ തങ്ങളുടെ മൂന്നുപേരുടെയും പേരിൽ 30,000 രൂപ വീതം ഇവർ വായ്‌പ എടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു,'' സിന്ധു പറഞ്ഞു. ഈ പണം മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കിയ ഏജൻ്റുമാർ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് വെറും 4,000 രൂപ മാത്രമാണെന്നും ബാക്കി തുക അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് സംഘം തങ്ങളെ മടക്കി അയച്ചെന്നും സമാനരീതിയിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും വായ്‌പയെടുപ്പിച്ചുവെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്‌ച വായ്‌പ തിരിച്ചടയ്ക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഫോൺ വന്നപ്പോഴാണ് തങ്ങൾ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായ വിവരം അറിഞ്ഞതെന്നും ഇവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ തങ്ങളെ കളിയാക്കിയെന്നും തെളിവുകളില്ലാത്തതിനാൽ നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതായും സിന്ധു ആരോപിച്ചു.

ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ 60,000 രൂപ വീതം നിലവിൽ കടബാധ്യതയുണ്ടെന്നും കൂലിപ്പണി ചെയ്‌ത് ജീവിക്കുന്ന തങ്ങൾക്ക് ഈ ഭീമമായ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്തതിനാൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയവരെ കണ്ടെത്തി മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും പൊലീസിനും പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനും പരാതി നൽകാനൊരുങ്ങുകയാണ് കുടുംബങ്ങൾ. വയനാട്ടിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ വായ്‌പ ഏജൻ്റുമാർ മുൻപ് ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങൾ വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

CHEATING TRIBE WOMEN NEWS
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ആദിവാസി സാമ്പത്തിക ചൂഷണം
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