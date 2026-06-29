'സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി തങ്ങള്ക്ക് കനത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നു' പ്രതിഷേധിച്ച് സ്വകാര്യ ബസ് പണിമുടക്ക്
പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചില് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ഒരു വിഭാഗം.
Published : June 29, 2026 at 4:56 PM IST|
Updated : June 29, 2026 at 5:16 PM IST
വയനാട്: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിന് പിന്നാലെ സ്വകാര്യ ബസുകളിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതായി ബസുടമകൾ പറയുന്നു. ഇതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് വയനാട്ടില് ഇന്ന് സ്വകാര്യ ബസുടമകളും തൊഴിലാളികളും ബസ് പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.
സ്വകാര്യ ബസ് സമരത്തിൻറെ ഭാഗമായി തൊഴിലാളികളും ഉടമകളും നടത്തിയ വയനാട് കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ചിൽ പ്രതിഷേധമിരമ്പി. പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചില് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ഒരു വിഭാഗം. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ സമരം സർക്കാരിനെതിരല്ലെന്ന് സംഘടനാ നേതാക്കൾ. നൂറ് കണക്കിന് ബസുടമകളും തൊഴിലാളികളും മാർച്ചിലും ധർണ്ണയിലും പങ്കെടുത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിയായ പ്രിയദർശിനി സർവീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം വയനാട് ജില്ലയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് കനത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പ്രതിദിനം രണ്ടായിരം മുതൽ അയ്യായിരം രൂപവരെ നഷ്ടമാണ് ഓരോ ബസിനും നേരിടുന്നതെന്ന് സംഘടനകൾ ആരോപിക്കുന്നു. ജില്ലയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന 420 സ്വകാര്യ ബസുകളിൽ ഇതിനോടകം ഇരുനൂറോളം ബസുകൾ സർവീസ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നതിനായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് ജി-ഫോം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: സീസണായിട്ടും വാഴക്കുല വിപണി വില ഉയരുന്നില്ല, വയനാട്ടിലെ നേന്ത്രവാഴക്കര്ഷകര് ആശങ്കയില്
നഷ്ടം നികത്തുന്നതിന് സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെയും മറ്റ് വിവിധ സംഘടനകളുടെയും സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത്ത് റാം സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
വിവിധ യൂണിയൻ നേതാക്കൾ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്തി. പുതിയ ബസ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ചിലും ധർണയിലും ആയിരത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു.