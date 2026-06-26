ETV Bharat / state

പ്രിയദര്‍ശിനി വിനയായി; പ്രതിസന്ധിയില്‍ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല, സര്‍വീസ് നിര്‍ത്താനൊരുങ്ങി ബസുകള്‍

പ്രിയദർശിനിക്ക് പിന്നാലെ പ്രതിസന്ധിയിലായി സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല. വരുമാനത്തില്‍ കുത്തനെ ഇടിവെന്ന് ബസുടമകള്‍. സർവീസ് താത്‌ക്കാലികമായി നിർത്താൻ ജി ഫോം നൽകി.

PRIVATE BUS SERVICE PRIYADARSHINI WAYANAD BUS SERVICE ബസ്
Private bus. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 26, 2026 at 5:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

വയനാട്: കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിക്ക് പിന്നാലെ ജില്ലയിൽ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ. വരുമാനം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതോടെ നൂറിലേറെ ബസുകൾ സർവീസ് താത്‌ക്കാലികമായി നിർത്താൻ ജി ഫോം നൽകി. കൂടുതൽ ബസുകൾ കൂടി സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ യാത്രാ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്.

കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി നടപ്പായതോടെയാണ് സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ വരുമാനത്തിൽ വലിയ ഇടിവ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നു. പ്രതിദിനം 2000 മുതൽ 5000 രൂപവരെ നഷ്‌ടമുണ്ടാകുന്നതായാണ് ഇവര്‍ പറയുന്നത്. ഇതോടെ താത്‌ക്കാലികമായി സർവീസ് നിർത്തിവയ്‌ക്കാൻ ജില്ലയിലെ നൂറിലേറെ സ്വകാര്യ ബസുകൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് ജി ഫോം സമർപ്പിച്ചു. നിശ്ചിത കാലയളവിൽ വാഹനം സർവീസ് നടത്തില്ലെന്ന് അധികൃതരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്ന നടപടിയാണ് ജി ഫോം.

പ്രതിസന്ധിയില്‍ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല. (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജി ഫോം നൽകിയ ബസുകൾ ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ സർവീസ് നടത്തില്ല. ജി ഫോം നൽകിയാൽ ആ കാലയളവിൽ റോഡ് നികുതി അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള നികുതിയുടെ കാലാവധി ജൂൺ 30ന് അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ബസുടമകൾ ഈ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്.

സ്വകാര്യ ബസുകൾ മാത്രമായി സർവീസ് നടത്തുന്ന റൂട്ടുകളിൽ വരുമാനത്തിൽ വലിയ കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും കെഎസ്ആർടിസിയുമായി മത്സരിക്കുന്ന റൂട്ടുകളിലാണ് നഷ്‌ടം കൂടുതലെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ബസുകൾ ജി ഫോം നൽകുമെന്നും സംഘടനകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്വകാര്യ ബസുകൾ വ്യാപകമായി സർവീസ് നിർത്തിയാൽ ജില്ലയിലെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെ അത് സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്. സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയ്ക്ക് ആശ്വാസ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് ബസുടമകളുടെ ആവശ്യം.

Also read: 'ചിന്നക്കനാലിലേത് സങ്കീർണമായ വിഷയം, ആനയുടെ സഞ്ചാരപാതകൾ അടഞ്ഞു': ഷിബു ബേബി ജോണ്‍

TAGGED:

PRIVATE BUS SERVICE
PRIYADARSHINI
WAYANAD BUS SERVICE
ബസ്
PRIVATE BUS SERVICE IN CRISIS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.