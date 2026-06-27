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തനിയെ നിന്നു പോകുന്ന ഓട്ടം: തകർച്ചയിൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾ, അതിജീവനത്തിനായി 'ജി ഫോം'; മുഖം തിരിച്ച് സർക്കാർ

സമരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോലും പ്രാപ്തിയില്ലാതെ. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രതാപമായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണെന്ന് ടി ഗോപിനാഥൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്

Free KSRTC Rides for Women Hit Private Operators Hard
സ്വകാര്യ ബസുകൾ, ടി ഗോപിനാഥൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 27, 2026 at 2:00 PM IST

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കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: "സമരം പോലും ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാതെ ഒരു മേഖല തകർന്നു പോകുന്നു, പരിണതഫലം ആത്മഹത്യകൾ ആയിരിക്കും..." - കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഓൾ കേരള ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ഗോപിനാഥൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെച്ച വാക്കുകളാണിത്. മുപ്പതിനായിരത്തോളം തൊഴിലാളികളുടെയും ആയിരക്കണക്കിന് ഉടമകളുടെയും ജീവിതം വഴിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസുകൾ കൂട്ടത്തോടെ നിരത്തൊഴിയാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നാലായിരത്തോളം ബസുകളാണ് സർവീസ് പൂർണമായി നിർത്തിവെക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകുന്നത്.

കടന്നുപോകുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ

കേരളത്തിലെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. സമരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോലും പ്രാപ്തിയില്ലാതെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രതാപമായിരുന്ന ഈ മേഖല തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണെന്ന് ടി ഗോപിനാഥ് പ്രതികരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ അവസ്ഥ 'അതിദയനീയമാ'ണെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ സർക്കാർ സ്ത്രീകൾക്ക് യാത്രാസൗജന്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സ്വകാര്യ ബസുകളിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ ഇടിവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് പ്രതിദിനം 50 മുതൽ 100 വരെ ബസ് സർവീസുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിലച്ചുപോകുന്നത്. അതായത് ഞങ്ങളായിട്ട് നിർത്തി വയ്ക്കുകയല്ല, നിന്ന് പോകുകയാണ് ഗോപിനാഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കൂട്ടത്തോടെ സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുന്നു

​സംസ്ഥാനത്താകെ 11,936 സ്വകാര്യ ബസുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ പതിനൊന്നായിരത്തോളം ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാനത്തുനിന്നാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള പിൻവാങ്ങൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടുതൽ ബസുകളുള്ള ഉടമകൾ തങ്ങളുടെ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് ബസുകൾ വരെ ഇതിനകം തന്നെ നിരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഈ കണക്കിൽ മാത്രം ഏകദേശം 800-ഓളം ബസുകൾ സർവീസ് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. "ഉള്ളതുകൊണ്ടെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചു പോകാമല്ലോ" അതാണ് മുതലാളിമാർ ചിന്തിക്കുന്നത്.

Free KSRTC Rides for Women Hit Private Operators Hard
സ്വകാര്യ ബസുകൾ (ETV Bharat)

​പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജൂൺ 29-ന് എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമായി നാലായിരത്തോളം ബസുകൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് 'ജി ഫോം' (Form G) നൽകി സർവീസ് താൽക്കാലികമായി നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉടമകൾ. മൂന്നു മാസത്തെ റോഡ് നികുതി ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്നതിനാണ് ഈ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 50% ടാക്സ് ഇളവുകൊണ്ട് ഉടമകൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് 75 രൂപ മുതൽ 125 രൂപ വരെയുള്ള ലാഭം മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും, ഇത് ഒന്നിനും തികയില്ലെന്നും ഗോപിനാഥ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി ഗതാഗത മന്ത്രിയോ സർക്കാരോ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും തയാറാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കൂടുതൽ ബസുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ആലോചനയിലാണ് ഗതാഗത മന്ത്രി.

സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ആവശ്യം

"സ്വകാര്യ ബസുകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് യാത്രാസൗജന്യം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ തയാറാണ്. എന്നാൽ അതിനുള്ള റീഫണ്ട് (തുക) സർക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം. ഇതിനായി പ്രത്യേക പാക്കേജ് രൂപീകരിക്കണം. ടിക്കറ്റ് മെഷീൻ സർക്കാർ നൽകുകയും കണക്കുകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും സർക്കാർ ആലോചിച്ച് പറയട്ടെ. നിലവിൽ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ഉള്ള 20-25% വരെയുള്ള സ്ത്രീ സൗജന്യം കേരളത്തിലുടനീളം എല്ലാ ബസുകളിലും നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർഥ സമത്വമുണ്ടാകുന്നത്." - ടി ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞു.

വഴിയാധാരമാകുന്നത് മുപ്പതിനായിരത്തോളം തൊഴിലാളികൾ

​സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതവും ഇപ്പോൾ ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും 45 മുതൽ 50 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്. മറ്റൊരു തൊഴിലും പരിചയമില്ലാത്ത ഇവർക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്.

​മുൻകാലങ്ങളിൽ കൂലി വർധനവിനായി ഉടമകൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഇന്ന് ഉടമകളുടെ കടബാധ്യത നേരിൽ കണ്ട് എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ആളില്ലാതെ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിരാശ കോഴിക്കോട്- കൊയിലാണ്ടി റൂട്ടിലെ കണ്ടക്ടറായ സുമേഷ് പങ്കുവെച്ചു: "മുൻപ് ബസിൽ തിരക്കുള്ളപ്പോൾ ആളുകളെ മുന്നോട്ടു നിർത്താൻ 'അവിടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ' എന്ന് ഞങ്ങൾ ആളുകളോട് തമാശയായി പറയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ആളില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ബസ് കണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ നല്ല സ്ഥലമായല്ലോ എന്ന് തമാശയാക്കുന്നു. കേൾക്കുമ്പോൾ തമാശയാണെങ്കിലും മനസ്സിൽ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട്."

​പ്രതാപത്തിൽ നിന്ന് തകർച്ചയിലേക്ക്

​2010-ന് മുൻപ് കേരളത്തിൽ 35,000-ത്തോളം സ്വകാര്യ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ന് എണ്ണം പതിനായിരത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നത്. ഇന്ധനവില വർധനവ്, റോഡ് നികുതി, വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്രാസൗജന്യം മൂലമുള്ള വലിയ വരുമാന നഷ്ടം, സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഈ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം. ഘട്ടംഘട്ടമായി പല മുതലാളിമാരും ബസുകൾ ഒഴിവാക്കി. ഒരു ബസ് മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ഒരു തലപ്പൊക്കമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്നാൽ പഴയ മുതലാളിമാരിൽ പലരും ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പോലും മടികാണിക്കുന്നവരാണ്. മറ്റുചിലരാവട്ടെ ജീവിതം തകർന്ന അവസ്ഥയിലും.

Free KSRTC Rides for Women Hit Private Operators Hard
സ്വകാര്യ ബസുകൾ (ETV Bharat)

​ജില്ല തിരിച്ച് നിലവിലുള്ള സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ എണ്ണം (ഏകദേശ കണക്ക്)

തിരുവനന്തപുരം400
കൊല്ലം550
പത്തനംതിട്ട400
ആലപ്പുഴ300
കോട്ടയം400
ഇടുക്കി1050
എറണാകുളം1300
തൃശൂർ1300
പാലക്കാട്1100
മലപ്പുറം1600
കോഴിക്കോട്1300
വയനാട്450
കണ്ണൂർ1100
കാസർകോട്550


എന്താണ് ജി ഫോം?

​സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ലോക്ക്ഡൗൺ പോലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ എന്നിവ കാരണം ഒരു വാഹനം താൽക്കാലികമായി നിരത്തിലിറക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണിച്ച് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖയാണ് ഫോം ജി. സർവീസ് നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നുതന്നെയോ ഇത് ആർടി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം. നേരത്തെ കോവിഡ് കാലത്താണ് ബസുടമകൾ ജി ഫോം സമർപ്പിച്ചത്.

​ഇതിനോടൊപ്പം ബസിൻ്റെ ആർസി ബുക്ക്, ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പെർമിറ്റ് എന്നിവയും വാഹനം നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൻ്റെ നമ്പറും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ​നിലവിൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് ഉടമകൾ ഈ ഇളവിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നത്.

ജി ഫോം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ബസ് പൊതുനിരത്തിൽ ഇറക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. നിബന്ധന ലംഘിച്ച് സർവീസ് നടത്തിയാൽ, ഇളവ് ലഭിച്ച മാസങ്ങളിലെ മുഴുവൻ റോഡ് നികുതിയും അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും. കൂടാതെ നികുതി വെട്ടിപ്പിനും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിനും മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം വലിയ തുക പിഴ ഈടാക്കും. നിയമലംഘനം നടത്തിയാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫിറ്റ്‌നസ്, പെർമിറ്റ് എന്നിവ റദ്ദാക്കാനും വാഹനം വഴിയിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനും ആർടിഒ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിയമപരമായ അനുവാദമുണ്ട്.

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TAGGED:

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