നിയന്ത്രണം വിട്ട സ്വകാര്യ ബസ് അഞ്ച് വാഹനങ്ങളെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചു; രണ്ട് പേർ മരിച്ചു, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത്
നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ബസ് കാർ, ബൈക്ക്, വാൻ, ഓട്ടോറിക്ഷ എന്നീ വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ച് സമീപത്തെ വീടിൻ്റെ മതിലിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു.
Published : August 6, 2026 at 3:59 PM IST
തൃശൂര്: പട്ടാമ്പി റോഡിൽ താഴത്തെ പെട്രോൾ പമ്പിനടുത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട സ്വകാര്യ ബസ് അഞ്ച് വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ച് അപകടം. പത്തോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. അപകടത്തിൽ രണ്ട് മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമെന്നാണ് വിവരം. മരിച്ച ഒരാള് റിയ ഫാത്തിമയാണ്. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ബസ് കാർ, ബൈക്ക്, വാൻ, ഓട്ടോറിക്ഷ എന്നീ വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ച് സമീപത്തെ വീടിൻ്റെ മതിലിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു.
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ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കുന്നംകുളം ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ് സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ച് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറ്റു വാഹനങ്ങളെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സമീപത്തെ വീടിൻ്റെ മതിലിൽ ഇടിച്ചാണ് ബസ് നിന്നത്. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത്. ബസ് അമിത വേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അത്ഭുതകരമായാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും ദൃക്സാക്ഷി പറഞ്ഞു.
''പട്ടാമ്പി റോഡിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് വരികയായിരുന്നു. പാലത്തിലെത്തിയപ്പോള് വണ്ടി വരുന്നത് കണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാനും മുന്നിൽ പോയ കാറും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സൈഡിൽ നിർത്തി. അപ്പോഴേക്കും അതിന് മുന്നിൽ പോയ വാഹനത്തെ ബസ് ഓവർട്ടേക്ക് ചെയ്ത് ഇടിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ബസിൻ്റെ വീൽ തിരിഞ്ഞ് എനിക്ക് നേരെ വരുന്നത് കണ്ടു. പിന്നാലെ മുന്നിൽ നേരത്തെ നിർത്തിയ കാറിൽ ഇടിച്ചു. ആ കാറ് എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഇടിച്ചു. ഞാൻ അവിടെ ജാം ആയി. പിന്നാലെ വന്ന ബൈക്കിനെയും ഇടിക്കുന്നത് കണ്ടു. ബസ് നല്ല വേഗത്തിലായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫോണ് മിസ് ആയി. ഭാഗ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടു,'' അപകടത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട ഡ്രൈവർ സുരേഷ് പറയുന്നു.
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