നടുറോഡിലെ കയ്യാങ്കളി, മനഃപൂർവം ബസുകള് ഇടിപ്പിച്ചു; ഭയന്നുവിറച്ച് യാത്രക്കാർ, നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ബസ് മനഃപൂർവ്വം ഇടിപ്പിച്ചതായി പരാതി. ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫിസിന് സമീപത്തെ ബസ്റ്റോപ്പിൽ ആണ് സംഭവം. മറ്റ് ബസിനെ ഇടിച്ചതിന് സർവ്വീസ് നടത്തുന്ന ഗ്രീൻസ് ബസിനെതിരെയാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
Published : December 19, 2025 at 5:35 PM IST
കോഴിക്കോട്: നഗരത്തിൽ സർവ്വീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ സിറ്റി ബസ് മറ്റൊരു ബസിനെ ഇടിച്ചതായി പരാതി. കോഴിക്കോട് ടൗൺ പൊലീസിൽ സ്വകാര്യ ബസുടമയാണ് പരാതി നൽകിയത്. ഇന്നലെ രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് പരാതിക്ക് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ഫറോക്ക്, മെഡിക്കൽ കോളജ് റൂട്ടിലോടുന്ന ഗ്രീൻസ് ബസാണ് ഇടിച്ചത്. ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫിസിന് സമീപത്തെ ബസ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട മറ്റൊരു ബസിനെ മനഃപൂർവ്വം ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
ഇതോടെ ഗ്രീൻസ് ബസ് ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കീർത്തന എന്ന പേരിലുള്ള സ്വകാര്യ സിറ്റി ബസ് നിരങ്ങി നീങ്ങി ബസ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട മറ്റൊരു ബസിൽ ഇടിച്ചു. ഏറെ യാത്രാത്തിരക്കേറിയ സമയത്താണ് ഇത്തരം അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. സംഭവം നടക്കുമ്പോള് മൂന്ന് ബസുകളിലും നിറയെ യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ അപകടം വരുത്തി വയ്ക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ബസ് ജീവനക്കാർ ബസുകൾ തമ്മിൽ ഇടിപ്പിച്ചത് എന്നും പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഏറെ നേരം ബസ് ജീവനക്കാർ തമ്മിൽ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ച് വാക്കേറ്റം നടന്നു. ഗ്രീൻസ് ബസ് തൻ്റെ ബസിനെ മനഃപൂർവം ഇടിച്ചു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കീർത്തന ബസ് ഉടമ കോഴിക്കോട് ടൗൺ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടൗൺ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ബസ് ഇടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
അടുത്തിടെയായി കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലോടുന്ന സ്വകാര്യ സിറ്റി ബസ് ജീവനക്കാർ തമ്മിൽ വാക്കേറ്റങ്ങളും കയ്യാങ്കളികളും ഇതുപോലെ പരസ്പരം അപകടകരമായ വിധത്തിൽ ബസുകൾ ഇടിപ്പിക്കുന്നതും പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. പലപ്പോഴും യാത്രക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്.
എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ബസ് ജീവനക്കാർ മനഃപൂർവ്വം അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്, പൊലീസ് എന്നിവർ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് യാത്രക്കാർ പറയുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുകയാണ് പൊതുജനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബസുകൾ ഇടിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ എത്രയും വേഗം കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് യാത്രക്കാർ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആവശ്യം.
