"ഈ തീരുമാനം സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ തകർക്കും", കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ
കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്രയെന്ന് സര്ക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനം. സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്കെന്നും തങ്ങളോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ലെന്നും സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ പ്രതികരണം...
Published : May 19, 2026 at 8:37 PM IST
കോട്ടയം: കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ ജൂൺ 15 മുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുമെന്ന സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ കടുത്ത വിമർശനവുമായി സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ. ഈ വിഷയത്തിൽ തങ്ങളുടെ ആശങ്ക മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ കൂടിയാലോചന നടത്തിയില്ലെന്നും വിമര്ശനം ഉയരുന്നുണ്ട്.
യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ശ്രദ്ധേയമായതുമായ വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസിയിൽ യാത്ര സൗജന്യമാക്കും എന്നത്. എന്നാൽ നയപരമായ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അഭിപ്രായം തേടേണ്ടതായിരുന്നു എന്നും സ്വകാര്യബസ് ഉടമകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സ്ത്രീകൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയാൽ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും തകർച്ചയിലേക്കും പോകുമെന്നും നിലവിൽ തന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന മേഖലക്ക് ഇത് കൂടുതൽ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും ഉടമകൾ പറയുന്നു.
"അടിക്കടി ഇന്ധന വില വർധിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ തീരുമാനം സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ തകർക്കും" എന്ന് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ജാക്സണ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യയാത്ര അനുവദിക്കുന്നതിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത
കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുന്ന സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പേർ മുന്നോട്ടെത്തി. സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയില്ലെന്ന് സ്ത്രീകളിൽ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മാനദണ്ഡങ്ങളോട് കൂടി
സൗജന്യ യാത്ര നടപ്പാക്കണമെന്ന് മറ്റു ചിലർ. ഈ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കിയാൽ കെഎസ്ആർടിസി നഷ്ടത്തിലാകുമെന്നും പ്രതികരണമുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പുരുഷന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എവിടെയെന്നും തുല്യത എവിടെയെന്നും ചോദിച്ച് കൊണ്ട് ചിലരും രംഗത്തെത്തി.
സമൂഹത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കോ അംഗ പരിമിതർക്കോ പ്രായമായവർക്കോ ആയിരുന്നു കെഎസ്ആർടിസി യിൽ സൗജന്യ യാത്ര ലഭിക്കേണ്ടത് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. മെയ് പതിനഞ്ചിന് സൗജന്യ യാത്ര ആരംഭിക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. മെയ് പതിനഞ്ചിന് ഇത് നടപ്പാകാത്തതിൽ മഹിളാ മോർച്ച ടിക്കറ്റെടുക്കാതെ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ കയറി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ തീരുമാനത്തിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്.
