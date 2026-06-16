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'സർക്കാർ ഞങ്ങളെയും പരിഗണിക്കണം'; മൂന്ന് ഉപാധികൾ മുമ്പോട്ട് വച്ച് സ്വകാര്യ ബസുടമകൾ, അംഗീകരിച്ചിലെങ്കിൽ സമരം

സർക്കാർ ഏത് വിഭാഗത്തിന് ആനുകൂല്യം നൽകിയാലും അത് ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പക്ഷേ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ ഇല്ലായ്‌മ ചെയ്യരുതെന്നും ബസ് ഉടമകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

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Representational image (Getty image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 16, 2026 at 6:48 PM IST

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തൃശൂർ: കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് മിക്കവരും. കെഎസ്‌ആർടിസി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര എന്ന വാർത്തയാണ് ചർച്ച. എന്നാൽ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ചോദ്യമാണ് ' സാറേ..അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ബസുകളുടെ കാര്യമോ..' എന്നത്.

കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ വനിതകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രൈവറ്റ് മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. പദ്ധതി ഉദ്‌ഘാടനത്തിന് അന്നും പിന്നീടും ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങളും അരങ്ങേറി. പുരുഷൻമാർക്ക് സൗജന്യ യാത്ര, വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര തുടങ്ങി ഓഫറുകളാണ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഉടമകൾ മുമ്പോട്ട് വച്ചത്. എങ്കിലും പ്രശ്‌നപരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

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നിലവിലെ ഇന്ധനവിലയും മറ്റും കാരണം പ്രൈവറ്റ് മേഖല നഷ്‌ടത്തിലാണ് ഓടുന്നത്. അതേസമയം യാത്രാ നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ബസുടമകള്‍ക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും തങ്ങളെയും പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം. പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ദിനത്തിന് പിന്നാലെ തൃശൂരിൽ അടിയന്തര അവലോകന യോഗവുമായി കേരള പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് ഫെഡറേഷൻ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ ഏത് വിഭാഗത്തിന് ആനുകൂല്യം നൽകിയാലും അത് ഇരുകൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പക്ഷേ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ ഇല്ലായ്‌മ ചെയ്യരുതെന്നും ബസ് ഉടമകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ മൂന്ന് ഉപാധികളും മുമ്പോട്ട് വച്ചു.

ഉപാധികൾ ഇതെല്ലാം..

പ്രൈവറ്റ് ബസിന് 1 കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ 50.65 രൂപ ചിലവുണ്ട്. അതിനാൽ 55 രൂപ നിരക്കിൽ ലഭിക്കണം എന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. ദിവസത്തെ മുഴുവൻ കളക്ഷനും സർക്കാരിന് നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു. പകരം സർക്കാർ കിലോമീറ്ററിന് 55 രൂപ നിരക്കിൽ ബസ് ഉടമകൾക്ക് തിരികെ നൽകണം. അതേസമയം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും മറ്റ് ചെലവുകളും എല്ലാം ബസ് ഉടമകൾ വഹിക്കും.

കെകെ തോമസ് സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

അതായത് 55 രൂപ, ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന നിരക്കിൽ ബസ് ഏറ്റെടുത്ത് സർക്കാർ നടത്തണമെന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഉപാധി. രണ്ടാമത്തെ ആവശ്യം കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ഉള്ളതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര സീറോ ടിക്കറ്റ് സംവിധാനത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസുകളിലും സർക്കാർ നടപ്പാക്കണമെന്നതാണ്. കൂടാതെ ആ തുക സർക്കാർ സബ്‌സിഡിയായി തരുകയും വേണം. കളക്ഷൻ പരിശോധിക്കാൻ എല്ലാ ബസുകളിലും സർക്കാർ ഒരോ ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കണം.

അതേസമയം രണ്ട് ഉപാധികളും അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പകുതി വിലയ്ക്ക് ഇന്ധനവും, നികുതിയും ഒഴിവാക്കി തരണമെന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഉപാധി. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ മൂന്ന് ഉപാധികളും നടന്നിലെങ്കിൽ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംഘടനകൾ കൂടിയാലോചിച്ച് സമരത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും ബസ് ഉടമകൾ വ്യക്തമാക്കി. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ പരിഗണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒന്നും ഇതുവരെയും നടന്നിട്ടില്ല. വിസ്‌മയം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നത്. ബജറ്റിൽ വിസ്‌മയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നുവെന്നും അസോസിയോഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസഡൻ്റ് കെകെ തോമസ് പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

ബസ്
KSRTC FREE TRAVEL FOR WOMEN
PRIVATE BUS OWNER PROTEST
PRIVATE BUS OPERATORS FEDERATION
BUS OWNER AGAINST PRIYADARSHINI

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