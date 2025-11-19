എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തുടർച്ച നേടിയാൽ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് മുഖ്യ പരിഗണനയെന്ന് മേയർ സ്ഥാനാർഥി സി പി മുസാഫർ അഹമ്മദ്
ബീച്ച് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പരിപാലനത്തിൽ വന്ന വീഴ്ച പദ്ധതിയുടെ പരാജയമായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നും അത് നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഴ്ചയാണെന്നും മുസാഫർ അഹമ്മദ്
Published : November 19, 2025 at 3:43 PM IST
കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഭരണത്തിൽ എൽഡിഎഫ് വീണ്ടും എത്തിയാൽ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് മുഖ്യ പരിഗണന നൽകുമെന്ന് മേയർ സ്ഥാനാർഥി സി പി മുസാഫർ അഹമ്മദ്. പോരായ്മകളില്ലാത്ത ഭരണമില്ലെന്നും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയപ്പോഴും ചില കുറവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹംസമ്മതിച്ചു.
"മാലിന്യ സംസ്കരണം ഒരു ദൈനംദിന പ്രക്രിയയാണ്. നിത്യജീവിതത്തിൽ ജനങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ പ്രശ്നം പൂർണമായും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ. മാലിന്യ പരിപാലനം എന്നത് ഭരണത്തിലുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരായുധമാക്കരുത്. എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ വന്നാൽ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കും. അതൊരു മുഖ്യ അജണ്ടയാണ്," മുസാഫർ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
ബീച്ച് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പരിപാലനത്തിൽ വന്ന വീഴ്ച പദ്ധതിയുടെ പരാജയമായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നും അത് നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഴ്ചയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ എൽഡിഎഫ്
മുൻകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇടതുമുന്നണിക്കുള്ളതെന്ന് മുസാഫർ അഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയമായി അനുഭവസമ്പത്തുള്ളവർ, യുവതീ യുവാക്കൾ, പ്രൊഫഷണലുകൾ, സാധാരണ തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരടങ്ങിയ മികച്ചതും കരുത്തരുമായ സ്ഥാനാർഥികളെയാണ് ഇടതുമുന്നണി ഇത്തവണ കളത്തിലിറക്കിയത്.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം കാഴ്ചവച്ച അഴിമതി രഹിത ഭരണവും വികസന കാഴ്ചപ്പാടും എൽഡിഎഫിന് വലിയ തുണയാകും. നിഷ്പക്ഷരായ ജനങ്ങൾ പോലും എൽഡിഎഫിൻ്റെ ഭരണത്തിന് തുടർച്ച നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ ജനങ്ങൾ പോസിറ്റീവായി കാണുമെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഒരു പദവി നിശ്ചയിച്ച് സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രീതി എൽഡിഎഫിൽ ഇല്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മുന്നണിയും പാർട്ടിയും ചേർന്നാണ് മേയറെ തീരുമാനിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുഡിഎഫിൻ്റെയും ബിജെപിയുടെയും നില പരുങ്ങലിലാണെന്നും നേരത്തെ ജയിച്ച സീറ്റുകളിൽ പോലും അവർ പരാജയപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വി എം വിനുവിൻ്റെ വോട്ട് നീക്കം ചെയ്തത് നിലവാരമില്ലാത്ത ആക്ഷേപം
വി എം വിനുവിൻ്റെ വോട്ട് നീക്കം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ നിലവാരമില്ലാത്തതാണെന്ന് മുസാഫർ അഹമ്മദ്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ ഇടപെടുത്തുകയും ആക്ഷേപങ്ങൾ കേൾക്കുകയും വ്യക്തത വരുത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് ആറ്, ഏഴ് മാസക്കാലം കൊണ്ട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയ നടന്നത്. വോട്ട് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അത് സിപിഎമ്മിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മീഞ്ചന്ത ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ് സി പി മുസാഫർ അഹമ്മദ് ജനവിധി തേടുന്നത്.
