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ഏത്തക്കയ്‌ക്കും വെളിച്ചെണ്ണക്കും വില കുത്തനെ കൂടി; ഓണവിപണിയിൽ ഉപ്പേരി തൊട്ടാൽ കൈ പൊള്ളും

ഏത്തയ്ക്ക ഉപ്പേരിയ്ക്കും ശർക്കര വരട്ടിക്കും കിലോ ഗ്രാമിന് 480 രൂപയാണ് നിലവിലെ വില.

ONAM2026 BANANAS AND OIL PRICE INCREASE ONAM MARKET FINACIAL CRISES IN ONAM
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2026 at 4:04 PM IST

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കോട്ടയം: "കാണം വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണം" എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഓണത്തിന് ശരിക്കും സാധരണക്കാർ കാണം വിറ്റ് ഓണമുണെണ്ട അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നാടെങ്ങും ഓണവിപണി സജീവമാകുകയാണ്. എന്നാൽ സാധരണക്കരന് ഈ ഓണം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തുടർച്ചയായി വരുന്ന വിലക്കയറ്റം മൂലം ജനങ്ങൾക്ക് ഓണത്തിനാവശ്യമായ പല സാധനങ്ങളും വേണ്ടന്നുവെക്കണ്ട അവസ്ഥയാണ്. സാദ്യകളിൽ മാറ്റിനിൽത്താൻ സാധിക്കാത്ത വിഭവങ്ങളാണ് കായ വറുത്തതും ശർക്കര വരട്ടിയുമെല്ലാം. എന്നാൽ വെളിച്ചെണ്ണയുടയും ഏത്തക്കായുടെയും വില വർധനവ് മൂലം കേരളത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പലഹാരങ്ങൾക്ക് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുന്നു.

ഏത്തക്കയ്‌ക്കും വെളിച്ചെണ്ണക്കും വില കുത്തനെ കൂടി (ETV Bharat)

ഏത്തക്കാ വിലയും വെളിച്ചെണ്ണ വിലയും കുത്തനെ കൂടിയതോടെ ഓണവിപണിയിൽ ഉപ്പേരി മേടിക്കുന്നവരുടെ കൈ പൊള്ളും. വില കൂടുതലാണെങ്കിലും കടകമ്പോളങ്ങളിൽ ഉപ്പേരി വിപണി സജീവമാണ്. വില വർധന വിൽപ്പനയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് വ്യാപാരികൾ. ഏത്തയ്ക്കാ ഉപ്പേരിയ്ക്കും ശർക്കരവരട്ടിക്കും കിലോ ഗ്രാമിന് 480 രൂപയാണ് നിലവിലെ വില. കിലോ ഗ്രാമിന് 80 രൂപയോളമാണ് ഉപ്പേരിക്ക് വില കൂടിയിരിക്കുന്നത്. കളിയടക്കക്ക് കിലോയ്ക്ക് 250 രൂപയും.

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ONAM2026 BANANAS AND OIL PRICE INCREASE ONAM MARKET FINACIAL CRISES IN ONAM
ശർക്കരവരട്ടി (ETV Bharat)

നാടൻ കായുടെ വരവ് കുറഞ്ഞതോടെ ഏത്തക്കായ്‌ക്ക്‌ വില കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. കിലോയ്ക്ക് 80 മുതൽ 90 രൂപ വരെയാണ് വില. കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും വാഴക്കൃഷി വ്യാപകമായി നശിച്ചതും നാടൻ കായയുകളുടെ ലഭ്യതക്കുറവിന് കാരണമായി. ഇതോടെ ഓണത്തിന് സദ്യയൊരുക്കുന്ന സാധാരണക്കാരൻ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലുമായി.

''ഓണക്കാലമായതോടെ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കും ഓരോ ദിവസവും വില കൂടുകയാണ്. ലിറ്ററിന് 280 മുതൽ 300 രൂപയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ വില. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുത്ത ഉപ്പേരിക്കാണ് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചിപ്‌സാണ് കൂടുതലും വിൽപനയ്ക്കെത്തിക്കുന്നത്. നാടാൻ ഏത്തക്കായ്‌ ലഭ്യമല്ലത്തതിനാൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നും വരുത്തുന്ന ഏത്തക്കായ്‌ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഉപ്പേരികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനാലാണ് വില വർധിക്കുന്നത്. മറ്റ് എണ്ണകളിൽ വറുത്തെടുക്കുന്ന ചിപ്‌സ്‌ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട്,'' ചിപ്‌സ്‌ കടയിലെ ജീവനക്കാരൻ ശ്രീജിത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ONAM2026 BANANAS AND OIL PRICE INCREASE ONAM MARKET FINACIAL CRISES IN ONAM
കായ വറുത്തത് (ETV Bharat)

വർധിച്ചുവരുന്ന വിലക്കയറ്റം സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, എന്നാൽ ഓണം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമുള്ള ആഘോഷമായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആഘോഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. വില വർധിച്ചാലും ഇതോന്നുമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് സദ്യക്ക് പൂർണത വരുന്നതെന്ന് സാധാരണക്കാർ ചോദിക്കുന്നത്. അതിനാൽ വർധിച്ചുവരുന്ന വിലക്കയറ്റത്തിന് ഉടനെ പരിഹാരം കാണെണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

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ONAM2026
BANANAS AND OIL PRICE INCREASE
ONAM MARKET
FINACIAL CRISES IN ONAM
INCREASE CHIPS PRICE

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