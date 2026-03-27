വി ഡി സതീശന്‍റെ വീഡിയോ നീക്കിയത് അബദ്ധത്തിൽ : പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ

വോട്ടവകാശത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രചാരണം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 27, 2026 at 5:34 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: മനോരമ ന്യൂസ് ചാനലിന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എറണാകുളം പറവൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി വി ഡി സതീശന്‍റെ അഭിമുഖം മെറ്റ നീക്കം ചെയ്‌തത് അബദ്ധത്തിലെന്ന് മുഖ്യതെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

അഭിമുഖ വീഡിയോയ്ക്ക് വന്ന മോശം കമന്‍റുകൾ നീക്കാനായിരുന്നു പൊലീസ് ഇടപെട്ടത്. എന്നാൽ വീഡിയോ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. മെറ്റയ്ക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് എന്നാണ് പൊലീസ് അറിയിച്ചത്. നിലവിൽ മെറ്റയോട് വീഡിയോ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പൊലീസ് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മെറ്റയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാവും വീഡിയോ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. മറ്റ് രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളുടെ അഭിമുഖത്തിൽ മോശം കമന്‍റുകൾ വന്നിട്ടും നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് പരിശോധിക്കാം എന്ന് രത്തൻ ഖേൽക്കർ മറുപടി നൽകി.

നിലവിൽ എത്ര വീഡിയോകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി എന്നതിന് കൃത്യമായ കണക്കില്ല. അത് പൊലീസിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും. പൊലീസിന്‍റെ അധികാരം വച്ച് അവർക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. പൊലീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമാണ്. പെരുമാറ്റ ചട്ട ലംഘനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊലീസിന് ഇടപെടാം. അതിന് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം കമ്മീഷൻ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കത്തിലെ ബിജെപി സീൽ വിഷയത്തിൽ ഇന്നലെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചുവെന്നും ഇത് പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി ചർച്ച ചെയ്‌ത് വിഷയത്തിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും. ബി ഗോപാലകൃഷ്‌ണനെതിരായ കേസിൽ കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

യുവജനങ്ങളിൽ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വോട്ടവകാശത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി കേരള സംസ്ഥാന നിയമസേവന അതോറിറ്റിയും (KELSA), തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷനും (ECI), ജനമൈത്രി പൊലീസും സംയുക്തമായി ''എന്‍റെ വോട്ട്, എന്‍റെ ശക്തി'' എന്ന സംസ്ഥാനതല വോട്ടർ ബോധവത്കരണം നടത്തും. പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ(മാർച്ച് 28-ന്)വൈകുന്നേരം ആറിന് മാനവീയം വീഥിയിൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്‌ജി എസ് നസീറ നിർവഹിക്കും. ചടങ്ങിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറിയും സീനിയർ സിവിൽ ജഡ്‌ജിയുമായ എസ്. ഷംനാദ്, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ രത്തൻ കേല്‍ക്കർ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി റവഡാ ചന്ദ്രശേഖർ, ജില്ലാ കളക്‌ടർ, സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ, സബ് കളക്‌ടർ ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വിവിധ ബോധവത്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും.

''എന്‍റെ വോട്ട്, എന്‍റെ ശക്തി'' തെരുവ് നാടകങ്ങൾ, ലോ കോളജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫ്ലാഷ് മോബുകൾ, പാനൽ അഭിഭാഷകരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോധവത്കരണ ക്ലാസുകൾ, കന്നിവോട്ടർമാരുമായി സംവാദം, വോട്ടവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നോത്തരികൾ, ലഘുലേഖ വിതരണം, ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പൊലീസും പങ്കാളികളായ പൊതുബോധവത്ക്കരണ പരിപാടികൾ എന്നിവയാണ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

