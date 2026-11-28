രാഷ്ട്രപതിയുടെ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ച് 427 കേഡറ്റുകൾ; ഏഴിമലയിൽ ചരിത്ര പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡ്
ഇന്ത്യന് നാവികസേനയുടെയും കോസ്റ്റ് ഗാര്ഡിൻ്റെയും ഓഫീസര്മാര്ക്കൊപ്പം 9 വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ 18 കേഡറ്റുകളും പരിശീലനം പൂര്ത്തിയാക്കിയിരുന്നു
Published : November 28, 2026 at 4:48 PM IST
കണ്ണൂര്: ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാവിക പരിശീലന കേന്ദ്രമായ ഏഴിമല ഇന്ത്യന് നാവിക അക്കാദമിക്ക് ഇത് ചരിത്ര നിമിഷം. പാസ്സിങ്ങ് ഔട്ട് പരേഡിനെത്തിയ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മുവിന് ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയില് ഊഷ്മളമായ വരവേല്പ്പാണ് നല്കിയത്. രാഷ്ട്രപതിയെ ഔദ്യോഗികമായ ചടങ്ങുകളോടെ നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരവേറ്റു.
പുതുതായി പരിശീലനം പൂര്ത്തിയാക്കിയ സേനാംഗങ്ങളുടെ പാസ്സിങ്ങ് ഔട്ടിനായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. സേനാംഗങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്, ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികള്, ചുമതലയുള്ള ഇതര വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥര്, മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര് തുടങ്ങിയവര്ക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഏഴിമല അക്കാദമിയിലേക്ക് പ്രവേശനം. പുറമെ നിന്നുള്ളവര്ക്ക് ചടങ്ങ് വീക്ഷിക്കുന്നതിനായി തത്സമയ സംപ്രേഷണവും നാവിക സേന ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഏഴിമലയില് ചിട്ടയായും ശാസ്ത്രീയവുമായ പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കിയ 427 കേഡറ്റുകള് രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി ദേശസുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി. 69 വനിത കേഡറ്റുകളും ഇതിലുള്പ്പെടുന്നു.
ഇന്ത്യന് നാവികസേന, കോസ്റ്റ് ഗാര്ഡ്, സൗഹൃദ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സമുദ്ര സേനകള് എന്നിവയുടെ കമ്മീഷന്ഡ് ഓഫീസര്മാരായാണ് ഇവരെല്ലാം രാജ്യസേവനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. കൃത്യതയാര്ന്ന ചുവടുകളും അതുല്യമായ അഭിമാനബോധവും ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആവേശവും അലയടിച്ച പാസ്സിങ് ഔട്ട് പരേഡില് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മു സേനാംഗങ്ങളുടെ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു.
അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര സഹകരണ ബന്ധങ്ങള് ശക്തമായി നിലനിര്ത്തുന്നതിലും ആഗോള സമുദ്ര മേഖലയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇതിലൂടെ ഏഴിമല ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ഖ്യാതി നേടിയ ഇന്ത്യന് സമുദ്ര സേനയുടെ ശക്തിയും പ്രതിരോധവും വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു പ്രൗഢഗംഭീകൃരമായ പരേഡ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നും പരിശീലനത്തിനായി വന്നവരുടെ ബന്ധുക്കളും ചടങ്ങ് വീക്ഷിക്കാന് അതിഥികളായി എത്തിയിരുന്നു.
ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിലെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡില് പങ്കെടുത്ത് അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ച ശേഷം പകല് പതിനൊന്നു മണിയോടെയാണ് നാവികസേനാ ഹെലികോപ്ടറില് രാഷ്ട്രപതി കണ്ണൂര് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലിറങ്ങിയത്. രാഷ്ട്രപതിയെ കേരള ഗവര്ണര് ഓം പ്രകാശ് മാഥൂര്, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോജി എം ജോണ്, സി സദാനന്ദന് മാസ്റ്റര് എംപി, പ്രിന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറി ഡോ. ബി അശോക്, ഇന്ത്യന് നാവിക അക്കാദമി പ്രിന്സിപ്പല് റിയര് അഡ്മിറല് എസ് എം ഉറൂജ് അത്തര്, ജില്ലാ കലക്ടര് പി വിഷ്ണുരാജ്, സിറ്റി പൊലിസ് കമ്മീഷണര് ബി. വി. വിജയ ഭരത് റെഡ്ഡി എന്നിവര് ചേര്ന്ന് സ്വീകരിച്ചു. തുടര്ന്ന് പതിനൊന്നരയോടെ രാഷ്ട്രപതിയേയും വഹിച്ചുള്ള വിമാനം കണ്ണൂര് വിമാനത്താവളത്തില് നിന്നു പറന്നുയര്ന്നു.
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