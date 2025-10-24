ETV Bharat / state

ലിംഗാനുപാതത്തിൽ കേരളത്തെ പുകഴ്ത്തി രാഷ്ട്രപതി; നാല് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം മടക്കം

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ലിംഗാനുപാതം കേരളത്തിലാണന്നും ഇത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണെന്നും രാഷ്ട്രപതി. ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങി.

Indian President DROUPADI MURMU kerala visit ST TERESAS COLLEGE cochi
DROUPADI MURMU (PIB)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 24, 2025 at 5:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: കേരള ജനസംഖ്യയിലെ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതത്തെ പുകഴ്ത്തി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു.
രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ലിംഗാനുപാതം കേരളത്തിലാണെന്നും ഇത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിൽ സെൻ്റ് തെരേസാസ് കോളജിൻ്റെ ശതാബ്‌ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ലോഗോ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി.

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ രാജ്യത്ത് മികവിൻ്റെ മികച്ച മാതൃകകൾ സൃഷ്‌ടിച്ചുവെന്ന് ചരിത്രം അനുസ്‌മരിച്ച് രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾ രാഷ്ട്രത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലെ പതിനഞ്ച് അസാധാരണ വനിതാ അംഗങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമാണത്തിൽ സമ്പന്നമായ കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആ പതിനഞ്ച് മികച്ച സ്ത്രീകളിൽ മൂന്ന് പേർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നുവെന്നും രാഷ്‌ട്രപതി പറഞ്ഞു.

സെൻ്റ് തെരേസാസ് കോളജിൽ നിന്നും കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന രാഷ്‌ട്രപതി (ETV Bharat)

അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ, ആനി മസ്ക്രീൻ, ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ എന്നിവർ മൗലികാവകാശങ്ങൾ, സാമൂഹിക നീതി, ലിംഗസമത്വം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുർമു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലിംഗസമത്വത്തിനായുള്ള വാദത്തിലൂടെയാണ് അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ അറിയപ്പെടുന്നത്.

1949 നവംബർ 24-ന് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു, “ഇന്ത്യൻ ജനത സ്വയം അവരുടെ ഭരണഘടന രൂപപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, രാജ്യത്തെ മറ്റെല്ലാ പൗരന്മാർക്കുമുള്ള തുല്യമായ അവകാശങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അത് തന്നെ ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ്, കൂടാതെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയെ ഒരു മഹത്തായ രാജ്യമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർണമായും ഏറ്റെടുക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും."

ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നത് സന്തോഷകരമാണെന്നും കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ മികവിൻ്റെ മികച്ച മാതൃകകൾ സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാഷ്‌ട്രപതി പറഞ്ഞു.

PRESIDENT MURMU DROUPADI MURMU PRESIDENT MURMU IN KOCHI ST TERESAS COLLEGE
കോളജ് അധികൃതരോടൊപ്പം രാഷ്‌ട്രപതി (ETV Bharat)

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജിയായ വനിത ജസ്‌റ്റിസ് അന്ന ചാണ്ടി ആയിരുന്നു. 1956 ൽ അവർ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ജഡ്‌ജിയായി. 1989 ൽ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ജഡ്‌ജിയായ ജസ്‌റ്റിസ് എം. ഫാത്തിമ ബീവി ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ചു.
രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യാപരമായ നേട്ടങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്ത്രീകളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമാണ്. 2047 ആകുമ്പോഴേക്കും വികസിത് ഭാരത് എന്ന ദർശനം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന സ്‌തംഭങ്ങളിലൊന്ന് 70 ശതമാനം വനിതാ തൊഴിൽ ശക്തി പങ്കാളിത്തം കൈവരിക്കുക എന്നതാണെന്ന് രാഷ്‌ട്രപതി പറഞ്ഞു.

വ്യത്യസ്‌ത സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയെ നയിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും വികസനത്തിനും സംഭാവന നൽകുന്നതിലൂടെ ഈ കോളജിലെ പൂർവ വിദ്യാർഥികൾ ഒരു നല്ല പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുർമു പറഞ്ഞു.

"വ്യക്തതയോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടി ജീവിതത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശവും കഴിവുകളും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന പാത നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. വനിതാ നേതാക്കൾ നയിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും കൂടുതൽ മനുഷ്യത്വപരവും ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾ നയിക്കുന്ന വികസനത്തിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്‌തി നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്ന് താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2047 ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ യുവ വനിതാ വിദ്യാർഥിനികളുടെ തലമുറ ഇന്ത്യയെ വീക്ഷിത് ഭാരതമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ രാഷ്‌ട്രപതി വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ശോഭനമായ ഭാവി ആശംസിച്ചു.

PRESIDENT MURMU DROUPADI MURMU PRESIDENT MURMU IN KOCHI ST TERESAS COLLEGE
ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു (ETV Bharat)

മലയാളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നാണ് രാഷ്ട്രപതി പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
സെൻ്റ് തെരേസാസ് കോളജിൻ്റെ ശതാബ്‌ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ, കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി, സംസ്ഥാന വ്യവസായ മന്ത്രി പി. രാജീവ്, സഹകരണ മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ, എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഡൽഹിയിലേക്ക് മടക്കം

നാല് ദിവസത്തെ കേരള സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങി. കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ, ദേവസ്വം- സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. എൻ.വാസവൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് യാത്ര അയപ്പ് നൽകി.

നാലുദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ചൊവ്വാഴ്‌ച വൈകിട്ടാണ് പ്രത്യേകവിമാനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി കേരളത്തിൽ എത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കൊച്ചിയിൽ എത്തിയത്. എറണാകുളം സെൻ്റ് തെരേസാസ് കോളജിൻ്റെ ശതാബ്‌ദി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തിയത്.

PRESIDENT MURMU DROUPADI MURMU PRESIDENT MURMU IN KOCHI ST TERESAS COLLEGE
ഗവർണറുമായി സംസാരിക്കുന്ന രാഷ്‌ട്രപതി (ETV Bharat)

കൊച്ചിയിലെത്തിയ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ നാവിക വിമാനത്താവളത്തിൽ ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആര്‍ലേക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. എൻ.വാസവൻ, കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി, ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡ് ചീഫ് ഓഫ് സ്‌റ്റാഫ് ( ഒഫീഷിയേറ്റിങ്) റിയർ അഡ്‌മിറൽ വി എസ് എം ഉപുൽ കുണ്ഡു, അഡ്വ ഹാരിസ് ബീരാൻ എം.പി, ജില്ലാ കളക്‌ടർ ജി. പ്രിയങ്ക, സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പുട്ട വിമലാദിത്യ തുടങ്ങിയവരും സ്വീകരിക്കാനെത്തിയിരുന്നു.

തുടർന്ന് റോഡ് മാർഗം സെൻ്റ് തെരേസാസ് കോളജിൽ എത്തി. കോളേജിൻ്റെ ശതാബ്‌ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ലോഗോ പ്രകാശനം രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു നിർവഹിച്ച ശേഷം നാവിക സേന ആസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ച രാഷ്ട്രപതി നാവിക സേന ഹെലിപ്പാഡിൽ നിന്ന് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു.

അവിടെ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നഗരത്തിൽ പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ രണ്ട് മണി വരെ നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തി. ഡ്രോണുകൾ പറത്തുന്നതിനും സിറ്റി പൊലീസ് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

Also Read: ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണം വിറ്റത് ബെല്ലാരിയിലെ സ്വര്‍ണ വ്യാപാരിക്ക്; നിര്‍ണായക കണ്ടെത്തലുമായി എസ്‌ഐടി

TAGGED:

INDIAN PRESIDENT
DROUPADI MURMU
KERALA VISIT
ST TERESAS COLLEGE COCHI
PRESIDENT RETURNS FROM KERALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.