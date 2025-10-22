ETV Bharat / state

കറുപ്പുടുത്ത്, ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി പതിനെട്ടാംപടി ചവിട്ടി രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയ്യപ്പദര്‍ശനം

രാഷ്ട്രപതിക്കൊപ്പം മരുമകൻ ഗണേഷ് ചന്ദ്ര ഹേമ്പ്രാം, എഡിസി സൗരഭ് എസ് നായർ, പിഎസ്ഒ വിനയ് മാത്തൂർ എന്നിവരും പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടി.

President Droupadi Murmu Sabarimala Sannidhanam
രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല ദര്‍ശനം (PIB)
പത്തനംതിട്ട: കറുപ്പുടുത്ത്, ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി മലകയറി പതിനെട്ടാംപടി ചവിട്ടി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ശബരിമല അയ്യപ്പനെ ദർശിച്ചു. പമ്പയിലെത്തി പമ്പാസ്നാനം നടത്തിയതിനു ശേഷം പമ്പാ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ കെട്ടുനിറച്ചാണ് രാഷ്ട്രപതി സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത്. ഇരുമുടിക്കെട്ട് ശിരസിലേറ്റി ഗണപതി ദർശനം നടത്തി തേങ്ങയുടച്ച് ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഗൂര്‍ഖ ജീപ്പില്‍ 20 മിനിറ്റുകള്‍ കൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതി സന്നിധാനത്ത് എത്തി.

പമ്പയിൽ നിന്നും പ്രത്യേക വാഹനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 11.45 ന് ശബരിമലയിൽ എത്തിയ രാഷ്ട്രപതി പതിനെട്ട്പടി കയറിയാണ് സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത്. രാഷ്ട്രപതിക്കൊപ്പം മരുമകൻ ഗണേഷ് ചന്ദ്ര ഹേമ്പ്രാം, എഡിസി സൗരഭ് എസ് നായർ, പിഎസ്ഒ വിനയ് മാത്തൂർ എന്നിവരും പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടി. സന്നിധാനത്ത് രാഷ്ട്രപതിയെ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍റെ നേത്യത്വത്തിൽ പൂർണ കുംഭം നൽകി സ്വീകരിച്ചു.

President Droupadi Murmu Sabarimala Sannidhanam
രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല ദര്‍ശനം (PIB)

റവന്യു ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എം ജി രാജമാണിക്യം, തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്‍റ് അഡ്വ. പി എസ് പ്രശാന്ത്, ശബരിമല തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനര്, ശബരിമല മേല്‍ശാന്തി എസ് അരുണ്‍കുമാര്‍ നമ്പൂതിരി എന്നിവരും സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അയ്യപ്പനെയും ഉപദേവതകളെയും തൊഴുത രാഷ്ട്രപതി മാളികപ്പുറവും വാവരുസ്വാമി നടയും സന്ദർശിച്ചു.

President Droupadi Murmu Sabarimala Sannidhanam
രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല ദര്‍ശനം (PIB)

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഉപഹാരം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമ്മാനിച്ചു. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത്, അംഗങ്ങളായ എ അജികുമാർ, പി ഡി സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അയ്യപ്പദര്‍ശനത്തിനു ശേഷം ഇരുമുടിക്കെട്ടുകള്‍ പൂജിച്ച് പ്രസാദവും രാഷ്ട്രപതി സ്വീകരിച്ചു.

നേരത്തെ ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പദർശനം നടത്താൻ പമ്പയിൽ നിന്ന് ഇരുമുടിക്കെട്ടുനിറച്ചാണ് രാഷ്ട്രപതി സന്നിധാനത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. രാവിലെ 11 മണിയോടെ പ്രത്യേക വാഹനവ്യൂഹത്തിൽ പമ്പയിലെത്തിയ രാഷ്ട്രപതി പമ്പാ നദിയിൽ കാൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി. ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി വിഷ്ണുനമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിക്കും സംഘത്തിനും കെട്ടുനിറച്ചു നൽകി. രാഷ്ട്രപതിക്ക് പുറമെ എഡിസി സൗരഭ് എസ് നായർ, പി എസ് ഒ വിനയ് മാത്തൂർ, രാഷ്ട്രപതിയുടെ മരുമകൻ ഗണേഷ് ചന്ദ്ര ഹേബ്രാം എന്നിവരും പമ്പയിൽ നിന്ന് കെട്ടുനിറച്ചു.

President Droupadi Murmu Sabarimala Sannidhanam
രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല ദര്‍ശനം (PIB)

രാവിലെ 8.40ന് പ്രമാടം രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ എത്തിയ രാഷ്ട്രപതിയെ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എന്‍ വാസവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. ആന്‍റോ ആന്‍റണി എംപി, കെ.യു ജനീഷ് കുമാർ എംഎൽഎ, പ്രമോദ് നാരായണ്‍ എംഎല്‍എ, ജില്ലാ കലക്ടര്‍ എസ് പ്രേം കൃഷ്ണന്‍, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആര്‍ ആനന്ദ് എന്നിവരും സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു.

ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം എത്തിയ രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന് രാവിലെ 7.30ന് രാജ്ഭവനിൽ നിന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അവിടെ നിന്നുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്രയിലൂടെ പത്തനംതിട്ട പ്രമാടം ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇറങ്ങി. ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എംപി ആന്‍റോ ആന്‍റണി, എംഎൽഎമാരായ കെ.യു. ജനീഷ് കുമാർ, പ്രമോദ് നാരായൺ എന്നിവർ സ്വീകരിച്ചു.

President Droupadi Murmu Sabarimala Sannidhanam
രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല ദര്‍ശനം (PIB)

ശബരിമല ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം രാഷ്ട്രപതി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങി രാജ്ഭവനിൽ വച്ച് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ ഒരുക്കുന്ന പ്രത്യേക അത്താഴ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കും.

President Droupadi Murmu Sabarimala Sannidhanam
രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല ദര്‍ശനം (PIB)

നാളെ രാവിലെ 10.30ന് മുൻ രാഷ്ട്രപതി കെ.ആർ. നാരായണന്റെ അർധകായ പ്രതിമ രാഷ്ട്രപതി അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ രാഷ്ട്രപതിയെ ആദരിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.50ന് വർക്കല ശിവഗിരിയിൽ നടക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരു മഹാസമാധി ശതാബ്ദി സമ്മേളനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും. വിവിധ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരും സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താക്കളും പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഗുരുദേവ സന്ദേശങ്ങളുടെ പ്രസക്തി വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കാട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ.

President Droupadi Murmu Sabarimala Sannidhanam
രാഷ്ട്രപതിക്ക് ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍ അയ്യപ്പ ശില്‍പം സമ്മാനിക്കുന്നു (PIB)

വൈകിട്ട് 4.15ന് പാലാ സെന്‍റ് തോമസ് കോളജിന്‍റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി സമാപന സമ്മേളനം രാഷ്ട്രപതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തുടർന്ന് കുമരകത്ത് താജ് റിസോർട്ടിൽ വിശ്രമിക്കും. ഒക്ടോബർ 24ന് കൊച്ചിയിലെ സെന്‍റ് തെരേസാസ് കോളജിന്‍റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രപതി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ബോൾഗാട്ടി പാലസിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു ശേഷമാവും രാഷ്ട്രപതി കൊച്ചി നേവൽ ബേസിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകുക. വൈകിട്ട് 4.05ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള വിമാനയാത്രയോടെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നാല് ദിവസത്തെ കേരള സന്ദർശനം പൂർത്തിയാകും.

ശബരിമലയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എസ്പിജി, കേരള പൊലീസ്, കേന്ദ്രസുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത മേൽനോട്ടത്തിലാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ യാത്രയും ദർശനവും നടന്നത്.

Also Read: രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഹെലികോപ്‌റ്റര്‍ താഴ്ന്ന സംഭവത്തില്‍ പൊലീസിന് പങ്കില്ലെന്ന് ഡിജിപി; ഹെലിപാഡിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്വം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക്

