വർക്കല, തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ 100-ാം മഹാസമാധി ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു വർക്കല ശിവഗിരി മഠത്തിൽ തിരി തെളിച്ചു. ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനെ ഇന്ത്യ കണ്ട മഹാനായ ആത്മീയ നേതാക്കളിലൊരാളും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവുമാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതി. "നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹികവും ആത്മീയവുമായ ഭൂപ്രകൃതിയെ സ്വാധീനിച്ച സന്യാസിയും തത്ത്വചിന്തകനുമാണ് ഗുരു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ സമത്വം, ഐക്യം, മാനവിക സ്നേഹം എന്നീ മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു.
പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരിൽ പ്രധാനിയായ ഗുരു, ജനങ്ങളെ അജ്ഞതയുടെയും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി തൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യസാന്നിധ്യം കണ്ട അദ്ദേഹം വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ "ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തിന്" എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചു.
മതം, ജാതി, വർഗം എന്നിവയുടെ അതിരുകൾക്കപ്പുറം അറിവിലൂടെയും കാരുണ്യത്തിലൂടെയും മാത്രമേ യഥാർത്ഥ മോചനം സാധ്യമാകൂ എന്നും ഗുരു പഠിപ്പിച്ചു. ആത്മശുദ്ധീകരണം, ലാളിത്യം, സാർവത്രിക സ്നേഹം എന്നിവയ്ക്ക് ഗുരു എന്നും ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രപതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം, സ്വാശ്രയത്വം, ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായി വർത്തിക്കാൻ ഗുരു സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളും സ്കൂളുകളും സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളും ഏറെ പ്രധാന്യമര്ഹിക്കുന്നതാണ്. മലയാളം, സംസ്കൃതം, തമിഴ് ഭാഷകളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ആഴത്തിലുള്ള ദാർശനിക തത്ത്വങ്ങളും ലളിതമായ പ്രസക്തിയും ചേർന്ന് ജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ, ഐക്യം, സമത്വം, പരസ്പര ബഹുമാനം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അതീവ പ്രസക്തമാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതി വ്യക്തമാക്കി. "എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരേ ദിവ്യ സത്ത പങ്കിടുന്നവരാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം സമൂഹത്തിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാലാതീതമായ പരിഹാരം നൽകുന്നെന്നും രാഷ്ട്രപതി.
കെ ആർ നാരായണന്റെ അർദ്ധകായപ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു
അതേസമയം, ഇന്ന് രാവിലെ രാജ്ഭവനില് നടന്ന ചടങ്ങില് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു മുൻ രാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായണന്റെ അർദ്ധകായപ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ മുൻ രാഷ്ട്രപതി രാം നാഥ് കോവിന്ദ്, ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ, ബിഹാർ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
കെ ആർ നാരായണന്റെ ജീവിതം ധൈര്യത്തിന്റെയും സ്ഥിരോത്സാഹത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും കഥയാണെന്നു രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. അങ്ങേയറ്റം അർപ്പണബോധത്തോടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കരുത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത ഭരണഘടനാപദവിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ലക്ഷ്യബോധത്താൽ നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തിനും അവസരത്തിനും എന്തെല്ലാം നേടാൻ കഴിയും എന്നതിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കാദമിക മികവ്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ്, കെ ആർ നാരായണൻ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യസേവനത്തിൽ വിശിഷ്ടമായ ജീവിതപന്ഥാവു കെട്ടിപ്പടുത്തുവെന്നു ദ്രൗപദി മുർമു പറഞ്ഞു. സമാധാനം, നീതി, സഹകരണം എന്നീ മൂല്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആത്മാർഥതയോടെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. നീതിബോധത്തിന്റെയും ഏവരെയും ഉൾച്ചേർക്കുന്നതിന്റെയും തത്വങ്ങളിൽ നാരായണൻ എല്ലായ്പോഴും ഉറച്ചുനിന്നുവെന്നു രാഷ്ട്രപതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജന്മനാടായ കേരളവുമായുള്ള നാരായണന്റെ ബന്ധം ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതായിരുന്നുവെന്ന് രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. നാടിന്റെ സാമൂഹ്യപുരോഗതിയിൽ നിന്നും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഉൾച്ചേർക്കലിനും നൽകിയ ഊന്നലിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടു. പരമോന്നത പദവിയിലെത്തിയ ശേഷവും തന്റെ വേരുകളുമായുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹം നിലനിർത്തി. ജനങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും വികസനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പങ്കിനു ജീവിതത്തിലുടനീളം നാരായണൻ ഊന്നൽ നൽകിയതായും രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, കെ ആര് നാരായണൻ്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദന ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കാത്തില് വിശദീകരണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രംഗത്തെത്തി. എല്ലാവരേയും ക്ഷണിക്കുന്നതിനൊപ്പമുള്ള ക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നെന്നും പരിപാടിയില് പ്രത്യേകിച്ച് റോള് ഒന്നുമില്ലാത്തതിലാണ് പങ്കെടുക്കാത്തതെന്നും സതീശന് പറഞ്ഞു. അവിടെ പോയി നോക്കി നിന്നു വരേണ്ട ആളല്ലല്ലോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്നും സതീശന് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഷ്ട്രപതി സംഘടിപ്പിച്ച അത്താഴവിരുന്നില് പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് തീര്ച്ചയായും പങ്കെടുത്തേനെ. ശശി തരൂര്, അടൂര് പ്രകാശ് അടക്കം കോണ്ഗ്രസ് എംപിമാര് പങ്കെടുത്തിരുന്നെന്നും രാഷ്ട്രപതിയെ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനവും കോണ്ഗ്രസിനില്ലെന്നും സതീശന് പറഞ്ഞു. പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒമാനിലേക്ക് പോയതിനാല് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിമ അനാച്ഛാദന ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല.
