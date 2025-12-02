നാവികസേനാ ദിനാഘോഷം; രാഷ്ട്രപതി നാളെ കേരളത്തില്, പ്രൗഢഗംഭീര അഭ്യാസപ്രകടനമൊരുക്കാന് നാവികസേന
നാളെ രാവിലെ 10 മണിയോടെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില് വായുസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാകും രാഷ്ട്രപതിയെത്തുക
Published : December 2, 2025 at 11:48 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: 54ാമത് നാവിക ദിനാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഇന്ത്യന് നേവിയുടെ ശക്തിപ്രകടനത്തില് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കാന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മു നാളെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. നാളെ രാവിലെ 10 മണിയോടെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില് വായുസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാകും രാഷ്ട്രപതിയെത്തുക.
ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര ആര്ലേക്കറുടെ നേതൃത്വത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്, സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി റാവാഡ ചന്ദ്രശേഖര്, ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജയതിലക് എന്നിവരുള്പ്പെട്ട സംഘമാകും രാഷ്ട്രപതിയെ വിമാനത്താവളത്തില് സ്വീകരിക്കുക. തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാവികസേനാ ദിനോഘോഷ ചടങ്ങുകളില് പങ്കെടുക്കാന് നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറല് ദിനേശ് കെ ത്രിപാഠിയും നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ഐഎന്എസ് വിക്രാന്ത് ഉള്പ്പെടെ അത്യാധുനിക യുദ്ധക്കപ്പലുകളും ഹെലികോപ്റ്ററുകള്ക്കും പുറമേ ഇന്ത്യന് നേവിയുടെ മുഖമുദ്രയായ ഐഎന്എസ് ഇംഫാല്, ഐഎന്എസ് കൊല്ക്കത്ത, ഐഎന്എസ് ത്രിശൂല്, ഐഎന്എസ് തല്വാര് എന്നീ പടക്കപ്പലുകളുമുള്പ്പെടെ അണിനിരക്കുന്ന പ്രൗഢ ഗംഭീര അഭ്യാസപ്രകടനത്തില് നേവിയുടെ പാരമ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പായ്ക്കപ്പലുകളായ ഐഎന്എസ് തരംഗിണിയും ഐഎന്എസ് സുദര്ശിനിയും ശക്തിപ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമാകും.
മിസൈല് കില്ലര് ബോട്ടുകളും അന്തര്വാഹിനിയും ചേര്ന്ന് തീരക്കടലില് വിസ്മയ കാഴ്ചയൊരുക്കും. വിമാനവാഹിനിയായ ഐഎന്എസ് വിക്രാന്തില്നിന്നുള്ള മിഗ് വിമാനങ്ങളുടെ ടേക്ക് ഓഫും ഹെലികോപ്റ്ററില്നിന്നുള്ള എയര് ലിഫ്റ്റിങ്ങും പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങഉം ഉള്പ്പെടെയുള്ള അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളും ശംഖുമുഖം തീരത്ത് അരങ്ങേറും. സീ കേഡറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ഹോണ് ആന്ഡ് പൈപ് ഡാന്സും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
VIDEO | Trivandrum: Indian Navy conducts operational demonstration ahead of Navy Day.— Press Trust of India (@PTI_News) December 1, 2025
INS Vikrant would be the star attraction of the grand Indian Navy Operational Demonstration as part of the Navy Day celebrations here at Shangumugham on December 3.
(Full video available on… pic.twitter.com/LciB2fZTn3
ശംഖുമുഖം തീരത്തെ നേവിയുടെ ശക്തിപ്രകടനം കാണാന് പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് കൂടി അവസരമൊരുക്കുന്നതിനാല് കര്ശന ക്രമീകരണങ്ങളാണേര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണല് തോംസണ് ജോസ് അറിയിച്ചു. 40,000 പേര്ക്ക് ശംഖുമുഖം തീരത്ത് നേവിയുടെ അഭ്യാസപ്രകടനം കാണാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് പൂര്ത്തിയായതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങള്
രാവിലെ 10 മണിക്ക് രാഷ്ട്രപതി വിമാനത്താവളത്തില് എത്തുന്നത് മുതല് നഗരത്തില് ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തുമെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര് പറയുന്നു. നാളെ നടക്കുന്ന പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കാന് പൊതുജനങ്ങളാരും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള്ക്ക് ശംഖുമുഖം റോഡിലേക്ക് പ്രവേശനവുമുണ്ടാകില്ല. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് 24 പാര്ക്കിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളും പാര്ക്കിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നും ശംഖുമുഖം തീരത്തേക്ക് കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് സൗകര്യവും ഇതിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് - 0471 2558731, 9497990005 എന്നീ നമ്പറുകളില് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
പാര്ക്കിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങള്
(1)മ്യൂസിയം, വാട്ടര് അതോറിറ്റി ക്യാമ്പസ്
(2)യുണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ്, പാളയം
(3)വെണ്പാലവട്ടം, വേള്ഡ് മാര്ക്കറ്റ്
(4)കരിക്കകം ക്ഷേത്രം
(5)ലുലു മാള്
(6)ആറ്റുകാല് ക്ഷേത്രം
(7)കേരള യുണിവേഴ്സിറ്റി
(8)ഹോമിയോ കോളജ്
(9)കാര്യവട്ടം, ഗ്രീന് ഫില്ഡ് സ്റ്റേഡിയം
(10)എം.ജി കോളജ്
(11)കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്
(12)പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനം
(13)പൂജപ്പുര മൈതാനം
(14)ഹോമിയോ റിസര്ച്ച് സെന്റര്
(15)പേട്ട, ഗവ ഹൈസ്കൂള്
(16)സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂള്
(17)ജിമ്മി ജോര്ജ് സ്റ്റേഡിയം
(18)സംസ്കൃത കോളജ്
(19)സാല്വേഷന് ആര്മി സ്കൂള്
(20)എല്എംഎസ് പള്ളി
(21)ബീമാപ്പള്ളി
(22)സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് കോളജ്, തുമ്പ
(23)ടൈറ്റാനിയം
(24)വി.എസ്.എസ്.സി
Also Read: 'ഫെമ ചട്ടം ലംഘിച്ചിട്ടില്ല, ഇഡി നോട്ടിസിലെ ആരോപണങ്ങള് തെറ്റാണ്'; പ്രതികരണവുമായി കിഫ്ബി