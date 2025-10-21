ETV Bharat / state

രാഷ്‌ട്രപതി വൈകിട്ടെത്തും; തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം, ശബരിമല സന്ദര്‍ശനം നാളെ

ഒക്ടോബർ 22ന് ശബരിമല ദർശനം നടത്തും. കെ.ആർ. നാരായണൻ്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം, ശിവഗിരി, പാലാ, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും.

Sabarimala Darshan schedule Thiruvananthapuram traffic control KR Narayanan statue Sree Narayana Guru event
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു (File_X.Com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 21, 2025 at 12:04 AM IST

|

Updated : October 21, 2025 at 6:50 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സന്ദർശനമുൾപ്പെടെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6:20 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും. പ്രത്യേക വ്യോമസേന വിമാനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30യ്ക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന രാഷ്‌ട്രപതിയെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്തവളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ഗവർണർ രാജേന്ദ്രൻ വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ, പൊലീസ് മേധാവി റവാഡ എ ചന്ദ്രശേഖർ, മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ചുവപ്പ് പരവതാനിയിൽ സ്വീകരിക്കും. തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും റോഡ് മാർഗം രാജ്ഭവനിലെത്തിയാകും അത്താഴവും വിശ്രമവും. രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം പ്രമാണിച്ച് പൊലീസ്‌ കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഒക്ടോബർ 22ന് (ബുധന്‍) രാവിലെ 9.20ന് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പുറപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രപതി 10.20ന് നിലയ്‌ക്കൽ ഹെലിപാഡിൽ എത്തും. റോഡുമാർഗം പമ്പയിലും തുടർന്ന് ശബരിമലയിലുമെത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി 11.55 മുതൽ 12.25 വരെ ശബരിമലയിലുണ്ടാകും. ശബരിമലയിലെ ഏകോപനച്ചുമതല എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്തിനാണ്. വൈകിട്ട് 5.30ന് രാഷ്ട്രപതി രാജ്ഭവനിൽ മടങ്ങിയെത്തും.

വ്യാഴാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 23) രാവിലെ 10ന് രാജ്ഭവൻ വളപ്പിൽ മുൻ രാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായണൻ്റെ അർധകായ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനംചെയ്യും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.20ന് ശിവഗിരിയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു മഹാസമാധിയുടെ ശതാബ്ദി പരിപാടിയും വൈകിട്ട് 4.15ന് പാലാ സെൻ്റ് തോമസ് കോളജിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷ സമാപനവും ഉദ്ഘാടനംചെയ്യും. അതിനു ശേഷം രാത്രി കുമരകം താജ് റിസോർട്ടിൽ തങ്ങും.

വെള്ളിയാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 24) പകൽ 12.10ന് എറണാകുളം സെൻ്റ് തെരേസാസ് കോളജിൻ്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം 1.20ന് കൊച്ചി നേവൽ ബേസിൽനിന്ന് നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി നാവികസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങും.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഇന്നും ബുധൻ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പാർക്കിങ് നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 21 ചൊവ്വാഴ്ച) ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മണി മുതൽ രാത്രി 8 മണി വരെയും, നാളെ (22 ബുധനാഴ്ച) രാവിലെ 6.00 മണി മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെയും, 23ന് (വ്യാഴാഴ്ച) രാവിലെ 6.00 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 മണി വരെയും നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

കൂടാതെ, ശംഖുംമുഖം - വലിയതുറ, പൊന്നറ, കല്ലുംമൂട് - ഈഞ്ചയ്ക്കൽ - അനന്തപുരി ആശുപത്രി - മിത്രാനന്ദപുരം - എസ്പി ഫോർട്ട് - ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പാർക്ക് - തകരപ്പറമ്പ് മേൽപ്പാലം - ചൂരക്കാട്ടുപാളയം - തമ്പാനൂർ ഫ്ളൈഓവർ - തൈയ്കക്കാട് - വഴുതയ്ക്കാട് - വെള്ളയമ്പലം റോഡിലും ഈ മൂന്നു ദിവസവും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാണ്. 22ന് വെള്ളയമ്പലം-മ്യൂസിയം-കോർപറേഷൻ ഓഫിസ്-രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം-ബേക്കറി ജങ്ഷൻ-വിമൻസ് കോളേജ് റോഡിലും, 23ന് വെള്ളയമ്പലം-കവടിയാർ-കുറവൻകോണം-പട്ടം-കേശവദാസപുരം-ഉള്ളൂർ-ആക്കുളം-കുഴിവിള-ഇൻഫോസിസ്-കഴക്കൂട്ടം-വെട്ടുറോഡ് റോഡിലും വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നിയന്ത്രണമുള്ള പ്രധാന റോഡുകളിലും സമീപമുള്ള ഇടറോഡുകളിലും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും, നിയമം ലംഘിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സിറ്റി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. റൂട്ട് സമയത്ത് പ്രധാന റോഡിൽ വന്നു ചേരുന്ന ഇടറോഡുകളിലെ വാഹന ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുകയും ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിടുകയുംചെയ്യും. ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാർ വെൺപാലവട്ടം, ചാക്ക ഫ്ളൈ ഓവർ, ഈഞ്ചയ്ക്കൽ കല്ലുംമൂട്, പൊന്നറ പാലം, വലിയതുറ വഴിയും, ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെർമിനലിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാർ വെൺപാലവട്ടം ചാക്ക ഫ്ളൈ ഓവർ, ഈഞ്ചയ്ക്കൽ, കല്ലുംമൂട് അനന്തപുരി ആശുപത്രി സർവീസ് റോഡ് വഴിയുമാണ് പോകേണ്ടത്. വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ മുൻകൂട്ടി യാത്രകൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

പാർക്കിങ് നിരോധനം

ചൊവ്വാഴ്ച (21) ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മണി മുതൽ രാത്രി 8 മണി വരെ ശംഖുംമുഖം-ആൾസെയിൻ്റ്സ്-ചാക്ക-പേട്ട-പള്ളിമുക്ക്-പാറ്റൂർ-ജനറൽ ആശുപത്രി-ആശാൻ സ്ക്വയർ-വേൾഡ് വാർ-മ്യൂസിയം-വെള്ളയമ്പലം-കവടിയാർ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ബുധനാഴ്ച (22) രാവിലെ 6.00 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6.00 മണി വരെ ശംഖുംമുഖം-ആൾസെയിൻ്റ്സ്-ചാക്ക-പേട്ട-പള്ളിമുക്ക്-പാറ്റൂർ-ജനറൽ ആശുപത്രി-ആശാൻ സ്ക്വയർ-വിജെറ്റി-വേൾഡ് വാർ-മ്യൂസിയം-വെള്ളയമ്പലം-കവടിയാർ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും പാർക്കിങ് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും.

അതുപോലെ വൈകുന്നേരം 4 മണി മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെ കവടിയാർ-വെള്ളയമ്പലം-ആൽത്തറ-ശ്രീമൂലം ക്ലബ്-വഴുതയ്ക്കാട്-വിമൻസ് കോളജ് ജങ്ഷൻ-മേട്ടുക്കട വരെയുള്ള റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവാദം ഉണ്ടാകില്ല. വ്യാഴാഴ്ച (23) രാവിലെ 6.00 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 മണി വരെ കവടിയാർ-വെള്ളയമ്പലം-മ്യൂസിയം-പാളയം-വിജെറ്റി-ആശാൻ സ്ക്വയർ-ജനറൽ ആശുപത്രി-പാറ്റൂർ-പള്ളിമുക്ക്-പേട്ട-ചാക്ക-ആൾസെയിൻ്റ്സ്-ശംഖുംമുഖം റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

കുമരകത്തെ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ

ഒക്ടോബർ 23ന് വൈകിട്ട് കുമരകത്ത് എത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി 24ന് രാവിലെയാണ് തിരികെ പോകുന്നത്. കുമരകം സന്ദർശനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ ചുമതല അഞ്ച് എസ്പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. താജ് ഹോട്ടലിൽ രാഷ്ട്രപതി ഉള്ള രണ്ട് ദിവസവും പ്രവേശന നിരോധന മേഖലയായി പൂർണ സുരക്ഷയിൽ ആയിരിക്കും.

ഒക്ടോബർ 23ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.00 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 7.00 മണി വരെയും 24ന് രാവിലെ 8.00 മണി മുതൽ 10.30 മണി വരെയും കുമരകത്ത് സഞ്ചാര നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. ഈ സമയങ്ങളിൽ റോഡിൽ യാത്രക്കാരെ ഇറക്കാതെ യാത്രകൾ ക്രമീകരിക്കണമെന്നും ഡ്രോൺ പറത്തുന്നതിന് അനുവാദമില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഹോട്ടലുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, ഹോംസ്റ്റേകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫും ഐഡി കാർഡ് നിർബന്ധമായും ധരിക്കണം. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ പൊലീസിനെ അറിയിക്കണം. സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സിസിടിവി കാമറകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിഐപി താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഹൗസ് ബോട്ടുകൾക്കും സ്പീഡ് ബോട്ടുകൾക്കും യാത്ര നിരോധിച്ചു.

Also Read:- സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ തുടരും: 4 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്; കേരളത്തിന് അടുത്ത 24 മണിക്കൂർ നിർണായകം

Last Updated : October 21, 2025 at 6:50 AM IST

TAGGED:

SABARIMALA DARSHAN SCHEDULE
THIRUVANANTHAPURAM TRAFFIC CONTROL
KR NARAYANAN STATUE
SREE NARAYANA GURU EVENT
PRESIDENT MURMU KERALA VISIT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.