രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ഇന്ന് ഗുരുവായൂരിൽ; ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ന് നട അടയ്ക്കും, കനത്ത സുരക്ഷ
രാഷ്ട്രപതിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഗവർണർ ഓംപ്രകാശ് മാഥൂർ, കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക ടൂറിസം സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി, സംസ്ഥാന ദേവസ്വം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ എന്നിവർ ഗുരുവായൂരിലെത്തും.
Published : November 27, 2026 at 7:29 AM IST
തൃശൂർ: രണ്ട് ദിവസത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ഇന്ന് ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തും. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗുരുവായൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ അരിയന്നൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളജ് മൈതാനത്ത് ഹെലികോപ്ടറിൽ ഇറങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രപതി ദേവസ്വം ശ്രീവത്സം അതിഥി മന്ദിരത്തിലെത്തും. 3.50ഓടെ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായി പുറപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രപതി 4.10നകം ദർശനം പൂർത്തിയാക്കും. 4.15 വരെ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രപതി 4.30ന് ഗുരുവായൂരിൽനിന്ന് മടങ്ങും. രാഷ്ട്രപതിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഗവർണർ ഓംപ്രകാശ് മാഥൂർ, കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക ടൂറിസം സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി, സംസ്ഥാന ദേവസ്വം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ എന്നിവർ ഗുരുവായൂരിലെത്തും.
ക്ഷേത്രത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണം
രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ന് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം നട അടയ്ക്കും. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദർശനത്തിന് ശേഷം വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ മാത്രമേ ഭക്തർക്ക് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂ എന്ന് ദേവസ്വം അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി കിഴക്കേ നട ക്യൂ കോംപ്ലക്സിലെ ആദ്യത്തെ ചില വരികൾ പൂർണമായും ഒഴിച്ചിടും. കിഴക്കേ നടപ്പന്തലിൽ ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടാകില്ല. ശ്രീവത്സം അതിഥി മന്ദിരം മുതൽ തെക്കേ നട വരെയുള്ള ഭാഗവും ക്ഷേത്ര പരിസരവും പൂർണമായും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും.
സുരക്ഷയ്ക്ക് 1200 പൊലീസുകാർ; ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുവായൂരിലും പരിസരത്തും ഏകദേശം 1200 പൊലീസുകാരെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് സോണുകളായി തിരിച്ച് അഞ്ച് എസ്പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രപതി കടന്നുപോകുന്ന പാതകളിൽ വാഹനങ്ങളിലുള്ളവരും വിനോദസഞ്ചാരികളും വാഹനങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിൽക്കണമെന്നും പൊലീസ് നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ശേഷം ചൂണ്ടൽ മുതൽ ഗുരുവായൂർ കാരക്കാട് ജംക്ഷൻ വരെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. സ്വകാര്യ ബസുകൾ പടിഞ്ഞാറെ നട കമ്പിപ്പാലത്തിന് സമീപമുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യണം. ചാവക്കാട്, പൊന്നാനി ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ടോറസ്, ടിപ്പർ ലോറികൾ ചാവക്കാട് ജംക്ഷന് മുൻപായും പാവറട്ടിയിൽനിന്നുള്ളവ പഞ്ചാരമുക്ക് ജംക്ഷന് മുൻപായും നിർത്തിയിടണം. തൃശൂരിൽനിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ ചൂണ്ടലിൽനിന്ന് കുന്നംകുളം വഴിയാണ് ഗുരുവായൂരിലെത്തേണ്ടത്. ഇന്നർ, ഔട്ടർ റിങ് റോഡുകളിൽ പാർക്കിങ് പൂർണമായും നിരോധിച്ചു.
കാലടിയിലും തൃശൂരിലും കണ്ണൂരിലും വിവിധ പരിപാടികൾ
എറണാകുളം, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനം. ഇന്ന് രാവിലെ കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി കാലടി ആദിശങ്കരാചാര്യ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തും. രാവിലെ 11ന് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി ദർശനത്തിന് ശേഷം 11.30ന് മടങ്ങും. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് കാലടി ക്ഷേത്രത്തിലും പ്രവേശന നിയന്ത്രണമുണ്ട്.
തുടർന്ന് തൃശൂരിലെത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി ലുലു ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവൻഷൻ സെൻ്ററിൽ നടക്കുന്ന വൈദ്യരത്നം ആയുർവേദ കോളജിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയാകും. സന്ദർശനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ദിനമായ ശനിയാഴ്ച കണ്ണൂർ ഏഴിമലയിലെ ഇന്ത്യൻ നേവൽ അക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്ന 2026ലെ ഓട്ടം ടേം പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡിൽ രാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുക്കും. ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായും റിവ്യൂയിങ് ഓഫിസറായും പങ്കെടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രപതി സേനാംഗങ്ങളുടെ പരേഡ് വീക്ഷിക്കും.
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