രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു കേരളത്തിൽ; ഇന്ന് രാജ്ഭവനിൽ തങ്ങും, നാളെ ശബരിമല സന്ദര്‍ശിക്കും

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘം രാഷ്ട്രപതിയെ സ്വീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കുമരകം ഉൾപ്പെടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം.

governor Rajendra Arlekar receives Murmu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 21, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: നാല് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു കേരളത്തിൽ എത്തി. ചൊവ്വാഴ്‌ച വൈകിട്ട് 6.30 ന് തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്തവളത്തിൽ വ്യോമസേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ടെക്‌നിക്കൽ ഏരിയയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘം രാഷ്ട്രപതിയെ സ്വീകരിച്ചു. കനത്ത സുരക്ഷയാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി നഗരത്തിൽ പൊലീസ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്‌ച രാഷ്ട്രപതിക്ക് മറ്റു ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ചൊവ്വാഴ്‌ച രാത്രി രാജ് ഭവനിൽ താങ്ങിയ ശേഷം ബുധനാഴ്‌ച രാവിലെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്തവളത്തിൽ നിന്നും വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ രാഷ്‌ട്രപതി നിലയ്ക്കലിലേക്ക് പോകും. തുടർന്ന് നിലയ്ക്കൽ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഇരുമുടി നിറയ്ക്കും. രാഷ്‌ട്രപതി പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ വാഹനത്തിലാകും സന്നിധാനത്തേക്ക് പോവുക. ബുധനാഴ്‌ച രാവിലെ 11.50 ന് ശബരിമലയിൽ എത്തും.

രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് പമ്പയിലേക്ക് തിരിക്കും. തുടർന്ന് റോഡ് മാർഗം നിലയ്ക്കലിലെത്തിയ ശേഷം വൈകിട്ട് 4.20 ന് ഹെലിക്കോപ്റ്ററിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങും. രാത്രി രാജ്ഭവനിൽ തങ്ങിയ ശേഷം ഒക്ടോബർ 23 ന് രാവിലെ 10.30ന് രാജ്ഭവനിൽ കെആർ നാരായണൻ്റെ അർധ കയ പ്രതിമ അനാച്‌ഛാദനം ചെയ്യും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.50 ന് വർക്കല ശിവഗിരിയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു മഹാസമാധി ശതാബ്‌ദിയുൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. ശേഷം വൈകിട്ട്‌ 4.15ന്‌ പാലാ സെൻ്റ് തോമസ്‌ കോളജിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷ സമാപനം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യും.

രാത്രി കുമരകം താജ്‌ റിസോർട്ടിൽ തങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒക്ടോബർ 24 ന് എറണാകുളം സെൻ്റ് തെരേസാസ് കോളജിൻ്റെ ശതാബ്‌ദി ആഘോഷങ്ങളിലും മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. തുടർന്ന് ബോൾഗാട്ടി പാലസിലെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:20 ന് കൊച്ചി നെവൽ ബേസിൽ നിന്നും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടും. ഇവിടെ നിന്നും വൈകിട്ട് 4.05ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കും.

രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു, കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ എന്നിവർ (ETV Bharat)

ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പാർക്കിങ് നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 23 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.00 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 7.00 മണി വരെയും 24 ന് രാവിലെ 8.00 മണി മുതൽ 10.30 മണി വരെയും കുമരകത്ത് സഞ്ചാര നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. ഈ സമയങ്ങളിൽ റോഡിൽ യാത്രക്കാരെ ഇറക്കാതെ യാത്രകൾ ക്രമീകരിക്കണമെന്നും ഡ്രോൺ പറത്തുന്നതിന് അനുവാദമില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

