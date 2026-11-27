തൃശൂർ വൈദ്യരത്നം ആയുർവേദ കോളേജ് സുവർണ്ണ ജൂബിലി സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് രാഷ്ട്രപതി
2047-ഓടെ ആരോഗ്യകരമായ 'വികസിത ഭാരതം' കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണായക പങ്കുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രപതി വ്യക്തമാക്കി.
Published : November 27, 2026 at 8:06 PM IST
തൃശൂർ: ആയുർവേദ കോളജുകൾ ആധികാരികവും ഫലപ്രദവുമായ ആയുർവേദ ചികിത്സയിലൂടെ സമൂഹത്തെ സേവിക്കണമെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു. തൃശൂർ വൈദ്യരത്നം ആയുർവേദ കോളജിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന സമ്മേളനം ലുലു ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു .
കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പന്നമായ ആയുർവേദ പാരമ്പര്യത്തിന് പ്രശംസ
ആയുർവേദത്തിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം കേരളം വലിയ സംഭാവനകളാണ് ഈ മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രീയ ആയുർവേദ പഠനത്തിൻ്റെ സമ്പന്നവും സജീവവുമായ ഒരു പാരമ്പര്യം കേരളം വളർത്തിയെടുത്തു. തലമുറകളായി വൈദ്യ കുടുംബങ്ങളിലൂടെ കൈമാറി വന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനത്തെ കേരളം കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കി. ആധികാരികമായ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം യാതൊരു തടസവുമില്ലാതെ ഇന്നും ഇവിടെ തഴച്ചുവളരുന്നുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രപതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അഷ്ടവൈദ്യന്മാർ കേവലം ചികിത്സകർ എന്നതിലുപരി പണ്ഡിതന്മാരും മികച്ച അധ്യാപകരുമായിരുന്നുവെന്നും, വൈദ്യരത്നം ഗ്രൂപ്പ് ഈ പാരമ്പര്യം അർപ്പണബോധത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്നും അവർ പ്രശംസിച്ചു. ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ആധികാരിക സാഹിത്യം ഒരിക്കലും സംസ്ക്യതത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്നിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിലും മണിപ്രവാളത്തിലും നിരവധി മൗലിക കൃതികളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രപതി അനുസ്മരിച്ചു.
വികസിത ഭാരതവും തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗവേഷണവും
Never forget to demonstrate that the traditional knowledge based enterprise and the service to the less privileged can progress together. https://t.co/HpBvqyvMxj— President of India (@rashtrapatibhvn) November 27, 2026
ഓരോ ആയുർവേദ കോളേജും കാലികമായ ആയുർവേദ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനൊപ്പം സമൂഹത്തിന് ഫലപ്രദമായ സേവനം നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇന്നത്തെയും ഭാവി തലമുറകളുടെയും ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികളോട് ഫലപ്രദമായി പ്രതികരിക്കാൻ വിവേകമുള്ള വിദഗ്ധരെയും ഗവേഷകരെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത്തരം കോളേജുകൾക്ക് കഴിയണം. വൈദ്യരത്നം ആയുർവേദ കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനരീതി ഈ തത്വങ്ങളോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു.
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President Droupadi Murmu graced the valedictory ceremony of the Golden Jubilee celebrations of Vaidyaratnam Ayurveda College at Thrissur, Keralam. The President said that every Ayurvedic College should serve the community with authentic and effective Ayurveda. Students should demonstrate how the traditional knowledge-based enterprise and service to the less privileged can be dovetailed.— President of India (@rashtrapatibhvn) November 27, 2026
2047-ഓടെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു 'വികസിത ഭാരതം' എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിൽ വൈദ്യരത്നം പോലുള്ള ആയുർവേദ സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകുന്നത്. തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഞ്ചകർമ്മ ഗവേഷണത്തിൽ കേരളം മുൻനിരയിലെത്താൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും ഇതിനായി സർക്കാർ-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
സേവനവും തൊഴിലും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ആഹ്വാനം
ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതികളെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ആയുർവേദ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയെന്ന് രാഷ്ട്രപതി എടുത്തുപറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികൾ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, പരമ്പരാഗത വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സംരംഭങ്ങളെയും സമൂഹത്തിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കുള്ള സേവനത്തെയും എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് മാതൃകാപരമായി കാണിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നും രാഷ്ട്രപതി ഉപദേശിച്ചു.
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