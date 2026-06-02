ആശങ്ക പരത്തി പുലി; ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച് വനംവകുപ്പ്
Published : June 2, 2026 at 8:42 PM IST
വയനാട്: വയനാട് മേപ്പാടി പുത്തുമല പച്ചക്കാട് മേഖലയിൽ പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ നാട്ടുകാര് ആശങ്കയിൽ. ദുരന്തബാധിത കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉപജീവനമാർഗമായ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് സമീപമാണ് പുലിയെ കണ്ടത്. വനംവകുപ്പ് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് രാവിലെ തോട്ടത്തിലേക്ക് ജോലിക്കെത്തിയ തോട്ടം ഉടമയാണ് പച്ചക്കാട് പ്രദേശത്ത് പുലിയെ നേരിൽ കണ്ടത്. തുടർന്ന് വിവരം വനംവകുപ്പിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഥലത്തെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രദേശം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും പുലിയുടെ സഞ്ചാരപാത കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് പ്രത്യേക ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കും തോട്ടങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നവർ അതീവ ശ്രദ്ധ പാലിക്കണമെന്നും വനംവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു.
2019ലെ പുത്തുമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം ജനങ്ങളിൽ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്ത് മതിയായ വൈദ്യുതി സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതും വന്യമൃഗ ശല്യം വർധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
" രാവിലെ തോട്ടത്തിൽ പോയ സമയത്താണ് പുലിയെ കാണുന്നത്. 2019ലുണ്ടായ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ഈ മേഖലയിൽ കൃഷി നടത്താമെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആവശ്യമായ വൈദ്യുതിയോ റോഡ് സംവിധാനമോ ഇവിടെ ഇല്ല. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് പോവാൻ കഴിയൂ. പുലിയെ കണ്ട വിവരം ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാമറ വയ്ക്കാമെന്നും നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ആ ഉറപ്പിൻ മേലാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. ഈ ആഴ്ച പുലിയെ കാണുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ഞാൻ. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം കാണണം" നാട്ടുകാരനായ ജുനൈദ് പറഞ്ഞു.
രാത്രികാലങ്ങളിൽ കാട്ടാന, പുലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം പതിവാകുന്നതായും പരാതിയുണ്ട്. വനവകുപ്പ് പുലിയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ക്യാമറ ട്രാപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം തുടരുമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പുത്തുമല-പച്ചക്കാട് മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളും കർഷകരും ഭീതിയിലാണ്. വന്യമൃഗ ശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുകയും പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയും വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. വനംവകുപ്പിൻ്റെ തുടർനടപടികളിലാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതീക്ഷ.
