പ്രേം നസീറിൻ്റെ മകള് ലൈലാ ബീഗം അന്തരിച്ചു
ചിറയിൻകീഴ് കൊടിക്കകം ഗവൺമെൻ്റ് എൽപി സ്കൂൾ, മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി സ്കൂൾ, തിരുവനന്തപുരം സെൻ്റ് റോക്സ് കോൺവെൻ്റ്, കുന്തല്ലൂർ ഗവൺമെൻ്റ് ഹൈസ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
Published : October 8, 2026 at 8:09 AM IST
കോഴിക്കോട്: പ്രേംനസീറിൻ്റെ മൂത്ത മകൾ ലൈലാബീഗം(76) അന്തരിച്ചു. കോഴിക്കോട് പറയഞ്ചേരിയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അന്തരിച്ചത്. പരേതനായ റിട്ട. സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയർ പിഎ റഷീദാണ് ഭർത്താവ്. മക്കൾ സജിത്ത്, സോജ. സഹോദരങ്ങൾ ഷാനവാസ്, റസിയ, റിത. തിരുവനന്തപുരത്തെ മംഗലപുരം കുറക്കോട് ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ ഇവരുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്ന് ഖബറടക്കും.
ചിറയിൻകീഴ് കൊടിക്കകം ഗവൺമെൻ്റ് എൽപി സ്കൂൾ, മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി സ്കൂൾ, തിരുവനന്തപുരം സെൻ്റ് റോക്സ് കോൺവെൻ്റ്, കുന്തല്ലൂർ ഗവൺമെൻ്റ് ഹൈസ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 1950 ഓഗസ്റ്റ് 24 ന് ചിറയിൻകീഴിലാണ് ലൈലാബീഗത്തിൻ്റെ ജനനം.
ഇതിലെ പോയത് വസന്തം
പ്രേം നസീറിന് തൻ്റെ മൂത്ത മകളോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേം നസീറിൻ്റെ 60 വർഷം പഴക്കമുള്ള ചിറയിൻ കീഴിലെ വീടിന് 'ലൈല കോട്ടേജ്' എന്ന പേര് നൽകിയിരുന്നു. ഈ പേരിലാണ് ആ വീട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പ്രേം നസീറിനെക്കുറിച്ച് 'ഇതിലെ പോയത് വസന്തം' എന്നൊരു ഓർമ പുസ്തകവും ഇവർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പിതാവിൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓർമ്മപ്പുസ്തകത്തിൽ ഒരു നടൻ എന്നതിലുപരി പ്രേം നസീർ എന്ന പിതാവ് തങ്ങളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും തങ്ങളോട് എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും വളരെ വികാരനിർഭരമായി അവർ വിവരിക്കുന്നു.
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ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് പ്രേം നസീറിൻ്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പല വിവരങ്ങളും പുറംലോകം അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രേം നസീറിൻ്റെ കുടുംബ ഓർമകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖകളിലും ലൈലാബീഗത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. 50 വർഷത്തിലേറെയായി കോഴിക്കോട് പറയഞ്ചേരിയിലുള്ള 'സോജിത്' എന്ന വസതിയിലായിരുന്നു ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. പ്രേം നസീറും സഹോദരൻ ഷാനവാസും ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നെങ്കിലും ലൈല സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവന്നിട്ടില്ല. തികച്ചും ഒരു കുടുംബിനിയായി ജീവിതം പുലർത്താനാണ് ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്.
മകളോടുള്ള കരുതൽ
തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷങ്ങളിലൊന്നായി പ്രേം നസീർ ലൈലാബീഗത്തെ കണ്ടിരുന്നു. മക്കൾ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിനോട് പ്രേംനസീറിന് വലിയ താത്പ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മകൾ ലൈല തികച്ചും ഒരു കുടുംബിനിയായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെ പൂർണമായി പിന്തുണക്കുകയായിരുന്നു. അവർക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം ഉറപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. സിനിമയിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലും വിവാഹ കാര്യങ്ങളിലും പ്രേം നസീർ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിരുന്നു.
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